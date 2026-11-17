Reda Khadra évolue à Qarabağ après son passage à Reims et son prêt au Havre. Samy Merheg a rejoint Alverca depuis Braga, après une formation colombienne. João Gabriel Makhlouf, connu à Como sous le nom Cardozo, poursuit son parcours dans les équipes de jeunes italiennes. Tous trois illustrent des étapes différentes vers la sélection libanaise. Leurs parcours sont présentés à partir des informations de leurs clubs, en distinguant carrière professionnelle, formation et convocation avec l’équipe nationale senior.

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Reda Khadra, Samy Merheg et João Gabriel Makhlouf représentent trois parcours sportifs différents au sein de la sélection libanaise. Leurs trajectoires passent par les championnats européens, une formation colombienne et les équipes de jeunes italiennes. Leurs clubs actuels permettent de situer précisément leur progression, sans confondre une convocation internationale avec le statut occupé dans une équipe professionnelle.

Reda Khadra poursuit sa carrière à Qarabağ

Reda Khadra évolue à Qarabağ, en première division azerbaïdjanaise. Le Stade de Reims a annoncé son transfert définitif le 28 août 2026. Son passage en France appartient donc désormais à son parcours, et non à sa situation contractuelle actuelle.

Arrivé à Reims en 2023, l’ailier y a disputé 36 rencontres. Le club français rappelle qu’une grave blessure a marqué sa saison 2024-2025 et qu’il a ensuite été prêté au Havre. Son départ pour l’Azerbaïdjan ouvre une nouvelle étape après cette succession de périodes en club et de difficultés physiques.

Ce parcours le distingue des deux autres joueurs : son expérience documentée comprend déjà plusieurs passages dans des équipes professionnelles, là où Merheg et Makhlouf sont encore au début de leur progression.

Samy Merheg, de Pereira à Alverca

Samy Merheg, âgé de 19 ans, appartient au FC Alverca. Le club portugais a officialisé son arrivée le 18 juillet 2026, en provenance du SC Braga. L’attaquant a été formé au Deportivo Pereira, en Colombie, où il a effectué ses débuts chez les seniors à 17 ans.

Lors de la saison 2025-2026, il a joué avec l’équipe B de Braga, inscrivant quatre buts en dix rencontres. Il s’agit du bilan cité par Alverca lors de son recrutement, et non d’un total de buts sous son nouveau maillot.

La présentation officielle d’Alverca mentionne sa double nationalité colombienne et libanaise ainsi que ses passages dans les sélections de jeunes des deux pays. Elle confirme également son intégration à la sélection libanaise senior. Les chiffres de sélections arrêtés au moment de sa signature ne constituent pas un bilan actualisé de novembre.

João Gabriel, entre formation à Como et sélection senior

João Gabriel Makhlouf, 19 ans, est présenté dans les communications de Como sous le nom João Gabriel Cardozo. Le club italien a confirmé la convocation de son défenseur avec la sélection libanaise senior pour le tournoi amical international de Bassora.

En club, son parcours documenté relève des équipes de jeunes de Como, notamment de la Primavera. Cette distinction est essentielle : être appelé en équipe nationale A ne signifie pas disposer d’une place de titulaire dans l’équipe première d’un club de Serie A.

Ces trois situations montrent la diversité des ressources mobilisées par la sélection libanaise. L’expérience accumulée dans plusieurs clubs, la progression d’un attaquant passé par la Colombie et le Portugal, et la formation d’un défenseur en Italie constituent des apports différents. Leur complémentarité sportive reste à construire dans les rassemblements et les rencontres de l’équipe nationale.

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