La reconstruction au Liban face au mur du financement

Le Liban doit financer des logements, des réseaux et des services essentiels dans une économie fragilisée. Ce dossier FocusLiban distingue les besoins historiques de reconstruction, les dommages documentés en 2026 et les financements réellement identifiés. Il analyse les choix entre aide, crédit et dépenses publiques, les risques liés aux prix et aux devises, ainsi que les conditions d’un suivi transparent. Trois graphiques permettent de lire les ordres de grandeur sans confondre prévisions, estimations, promesses et décaissements. Les limites des données sont explicitées.

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Le Liban doit réparer des logements, rétablir des réseaux et soutenir des ménages déplacés, alors que ses ressources publiques restent contraintes. Au 4 novembre 2026, l’enjeu dépasse le montant des dégâts : il faut distinguer les besoins, les financements approuvés et l’argent réellement disponible. Ce premier dossier hebdomadaire FocusLiban examine les choix économiques qui déterminent la vitesse, le coût et la répartition de la reconstruction au Liban.

Le problème peut se résumer en trois questions. Qui supporte les dépenses ? Quels travaux doivent passer en premier ? Comment éviter qu’une reconstruction financée aujourd’hui ne prépare une nouvelle crise demain ? Ces questions concernent autant les contribuables que les propriétaires, les entreprises, les déposants et les bailleurs. Une route réparée peut rétablir une activité. Un logement reconstruit sans eau ni accès sûr peut rester inutilisable. Un prêt peut accélérer un chantier tout en déplaçant son coût vers les budgets futurs.

Ce dossier distingue les observations publiées, les estimations institutionnelles et les exercices de calcul. Les données historiques ne décrivent pas automatiquement la situation actuelle. Les scénarios présentés servent à mesurer des arbitrages ; ils ne constituent ni une prévision, ni un programme gouvernemental annoncé. Les références, leurs dates et leurs limites figurent en fin d’article.

Les 11 milliards ne sont pas le bilan de novembre 2026

Le repère national le plus souvent cité correspond aux besoins issus du conflit allant du 8 octobre 2023 au 20 décembre 2024. L’évaluation publiée en mars 2025 distingue 6,8 milliards de dollars de dommages physiques, 7,2 milliards de pertes économiques et environ 11 milliards de besoins de relèvement et de reconstruction. Ces trois grandeurs répondent à des questions différentes. Elles ne doivent pas être additionnées pour produire une facture unique.

Un dommage mesure une destruction d’actif. Une perte décrit notamment des revenus ou une production qui n’ont pas été réalisés. Un besoin estime les ressources nécessaires pour réparer, reconstruire et rétablir des services. Reconstruire un bâtiment peut coûter davantage que la valeur retenue pour sa destruction, selon les normes, les prix et le calendrier. À l’inverse, une recette commerciale perdue pendant une fermeture ne devient pas automatiquement une dépense publique à rembourser.

La distinction change la discussion budgétaire. L’État peut financer un service collectif sans indemniser toutes les pertes privées. Un ménage peut retrouver un logement sans récupérer les revenus perdus pendant son déplacement. Une entreprise peut rouvrir avec une activité durablement inférieure à son niveau antérieur. La reconstruction matérielle et le rétablissement économique ne suivent donc pas nécessairement le même rythme.

Il faut aussi respecter la date du diagnostic. Une enveloppe calculée sur les événements de 2023 et 2024 n’intègre pas, par définition, toutes les destructions ultérieures. La présenter comme le coût final de la reconstruction en novembre 2026 donnerait une précision trompeuse. Elle reste une base historique pour comprendre les ordres de grandeur et la structure des besoins, pas un compteur actualisé en continu.

Les destructions de 2026 imposent une nouvelle carte des besoins

Les évaluations locales publiées en 2026 confirment la nécessité d’actualiser cette base. Pour Beyrouth et le Mont-Liban, une analyse préliminaire porte sur des dommages estimés à plus de 365 millions de dollars. Elle identifie 146 bâtiments détruits et 264 partiellement endommagés. Son périmètre temporel couvre février au 14 avril 2026. Elle associe images et vérifications de terrain.

Au sud du Litani, une autre évaluation estime les dommages aux bâtiments à 1,38 milliard de dollars. Elle compare une image du 29 avril 2026 à celle du 23 octobre 2025. Elle recense notamment 11 095 bâtiments détruits. Cette opération repose sur une validation à distance, sans vérification au sol. Les routes, les ponts et plusieurs réseaux restent hors de son périmètre.

Ces résultats ne permettent pas de fabriquer un nouveau total national par une simple addition. Les périodes diffèrent, les méthodes ne couvrent pas les mêmes objets et les destructions peuvent toucher des bâtiments déjà endommagés. Un même bien peut apparaître dans plusieurs diagnostics successifs. Sans identification commune des actifs, additionner les inventaires risque de compter deux fois une partie du coût.

Une actualisation utile doit donc suivre les bâtiments et les infrastructures individuellement. Elle doit distinguer les dommages nouveaux, l’aggravation d’un dommage antérieur et les réparations déjà réalisées. La dépense restant à engager dépend de ces trois éléments. Le chiffre pertinent pour financer les prochains travaux est le besoin résiduel vérifié, non la somme de toutes les estimations publiées depuis le début des hostilités.

La reconstruction au Liban demande une comptabilité commune

Le premier investissement nécessaire est informationnel. Avant de répartir les financements, les autorités et les bailleurs doivent pouvoir relier chaque projet à un besoin identifié. Cette exigence paraît administrative. Elle détermine pourtant la possibilité de comparer les demandes, de contrôler les paiements et d’éviter les doublons.

Un registre commun pourrait réunir la localisation du bien, la nature du dommage, l’évaluation technique et le statut du dossier. Il devrait distinguer le propriétaire, l’occupant et le bénéficiaire effectif de l’aide. Ces personnes ne sont pas toujours les mêmes. L’identification d’un immeuble détruit ne suffit pas à savoir combien de ménages ont perdu leur logement principal.

La protection des données doit accompagner cette organisation. Une publication intégrale des noms, coordonnées ou documents fonciers créerait des risques inutiles. La transparence économique peut reposer sur des données agrégées, des identifiants de projets et des audits. Le contrôle public porte sur les critères, les coûts et les résultats, sans exiger l’exposition des dossiers personnels.

Cette comptabilité commune doit aussi suivre les financements. Une promesse, un accord signé, un engagement budgétaire et un décaissement constituent quatre étapes distinctes. Les réunir sous une seule rubrique « aide obtenue » empêche de mesurer les moyens réellement mobilisables. Un chantier attend généralement un paiement, pas seulement une annonce.

Le tableau de bord doit enfin rapprocher l’argent versé des réalisations. Dépenser un budget ne prouve pas qu’un service fonctionne. Pour un réseau d’eau, le résultat utile est la fourniture effective, sa continuité et sa qualité. Pour une route, ce sont l’accès rétabli et l’usage sécurisé. La mesure physique permet de vérifier ce que l’effort financier apporte réellement aux habitants.

Le logement concentre les besoins, pas toutes les priorités

Dans le diagnostic historique, les besoins du logement atteignent 6 252 millions de dollars sur un total de 10 951 millions. Ils représentent donc environ 57,1 % de l’enveloppe, selon un calcul effectué à partir du tableau sectoriel. Le commerce, l’industrie et le tourisme totalisent 1 849 millions. Les autres secteurs regroupent les besoins restants. Le graphique associé présente les montants détaillés en millions de dollars.

Cette concentration explique la place centrale du logement dans le débat. Elle ne justifie pas de lui attribuer mécaniquement la même proportion de chaque financement public. La propriété des actifs, la capacité contributive des bénéficiaires et les effets collectifs des travaux diffèrent selon les secteurs. Une dépense relativement faible sur un réseau peut rendre utilisables plusieurs investissements privés plus importants.

Considérons un quartier où des immeubles sont réparables, mais dont l’alimentation en eau reste interrompue. Financer chaque façade séparément peut produire des bâtiments rénovés sans permettre le retour durable des familles. Réparer d’abord la conduite principale peut, à l’inverse, rendre possibles plusieurs retours simultanés. Ce raisonnement décrit une complémentarité économique ; il ne fournit pas une règle automatique valable partout.

L’ordre des interventions dépend des conditions locales. Un logement occupé mais dangereux demande une réponse différente d’un bâtiment entièrement détruit dans une zone inaccessible. Une réparation légère peut être rapide et peu coûteuse, sans être toujours prioritaire face à une menace sanitaire. La taille du poste logement impose une stratégie propre. Elle ne supprime pas l’arbitrage entre urgence, faisabilité et effets collectifs.

Besoins historiques estimés : logement 6 252 millions de dollars. Total publié 10 951 millions ; somme des postes arrondis 10 953 millions. Ce graphique ne couvre pas les dommages de 2026. © Graphique Libnanews. Données : Banque mondiale, RDNA 2025, tableau sectoriel.

Un cadre d’un milliard n’équivaut pas à un milliard disponible

Le projet d’assistance d’urgence LEAP illustre l’écart entre architecture financière et ressources mobilisées. La fiche officielle du 17 février 2026 décrit un cadre extensible d’un milliard de dollars, avec un financement initial de 250 millions. À cette date, 750 millions restaient à mobiliser dans ce cadre. Ces montants datés ne constituent pas un état des décaissements au 4 novembre.

La ventilation disponible était de 50 millions pour la réponse immédiate, 175 millions pour les services essentiels, 15 millions pour les études et 10 millions pour la gestion. Le dispositif concerne les infrastructures et services publics. Il ne constitue pas un mécanisme général d’indemnisation de tous les propriétaires. Le graphique distingue l’enveloppe initiale du financement complémentaire recherché.

Cette distinction protège contre deux lectures opposées. Affirmer qu’un milliard est déjà disponible surestime les ressources. Affirmer que seuls 250 millions peuvent un jour être mobilisés ignore le caractère extensible du dispositif. Le suivi doit préciser, à chaque date, ce qui est juridiquement engagé, ce qui peut être payé et ce qui reste conditionnel.

Le financement initial représente un quart du cadre annoncé. Cela ne signifie pas qu’un quart des besoins nationaux est couvert, ni qu’un quart des travaux est réalisé. Le dénominateur change : un cadre de projet, une estimation nationale et un programme de travaux ne décrivent pas la même population de dépenses. Un ratio n’est informatif que si son numérateur et son dénominateur portent sur le même périmètre.

LEAP : état du financement décrit au 17 février 2026, sans assimilation aux décaissements constatés en novembre. © Graphique et calculs Libnanews. Données : Banque mondiale, FAQ LEAP du 17 février 2026.

La croissance ne fournit pas une caisse de reconstruction

Le contexte macroéconomique limite la capacité d’absorption du choc. La publication économique de l’été 2026 estime une croissance réelle de 4,2 % en 2025 et prévoit une contraction de 6,4 % en 2026. Le premier chiffre est une estimation révisable ; le second reste une prévision, non un résultat annuel constaté. Le même document évalue l’excédent public de 2025 à 3,9 % du PIB.

Un excédent annuel ne représente pas automatiquement une réserve de liquidités libre de toute obligation. Son utilisation dépend des encaissements, des dépenses reportées, des engagements et des contraintes de financement. De même, une amélioration du PIB n’indique pas directement combien le budget peut consacrer aux travaux. L’assiette fiscale, le recouvrement et la structure de l’activité interviennent entre production et recettes publiques.

La reconstruction peut soutenir l’activité quand elle mobilise des entreprises, des travailleurs et des fournisseurs. Mais une part de la dépense peut financer des biens importés. Une autre peut être absorbée par la hausse des coûts. La valeur totale des contrats ne mesure donc pas la production supplémentaire créée au Liban.

Il faut également distinguer rebond et enrichissement. Remplacer un actif détruit peut augmenter la production de l’année sans rétablir immédiatement le patrimoine perdu. Un chantier accroît l’activité mesurée, mais la société aurait souvent préféré conserver le bâtiment initial. Le succès économique se juge sur les services et les capacités restaurés, pas sur le seul mouvement du taux de croissance.

PIB réel : estimation 2025 et prévision 2026 publiées le 21 août 2026. La valeur 2026 n’est pas un résultat annuel observé. © Graphique Libnanews. Données : Banque mondiale, Lebanon Economic Monitor, août 2026.

Les trois budgets que chaque projet doit annoncer

Un projet de reconstruction possède au moins trois budgets. Le premier finance sa préparation : diagnostics, études, sécurisation, procédures et supervision. Le deuxième couvre les travaux. Le troisième assure l’exploitation et l’entretien après livraison. Omettre le dernier peut rendre un investissement techniquement achevé mais économiquement fragile.

Prenons une station de pompage. Sa construction n’est qu’une partie du coût de service. Il faut ensuite de l’énergie, des pièces, des équipes et une capacité de réparation. Si ces dépenses ne sont pas prévues, la station peut fonctionner de manière intermittente. Le financement initial a alors acheté un équipement sans garantir le service attendu.

Le même principe vaut pour une école ou un centre de santé. Les murs ne remplacent ni les personnels, ni les fournitures, ni les charges régulières. Une enveloppe d’investissement annoncée sans ressources de fonctionnement transfère le problème vers un autre budget. Elle peut aussi pousser à demander une nouvelle aide d’urgence pour un actif récemment livré.

La comparaison entre projets doit donc porter sur le coût complet. Une solution moins chère à construire peut coûter davantage à exploiter. Une réparation rapide peut être préférable à une reconstruction intégrale si elle restaure durablement le service. À l’inverse, réparer plusieurs fois un équipement très dégradé peut mobiliser plus de ressources qu’un remplacement correctement dimensionné.

Cette logique n’impose pas de choisir systématiquement la technologie la plus coûteuse. Elle exige d’expliciter les hypothèses : durée de vie, fréquence d’entretien, coût de l’énergie, disponibilité des pièces et responsable du paiement. Le budget public peut alors comparer des engagements réels, au lieu de mettre en concurrence des prix d’entrée incomplets.

Les réserves de la banque centrale ne sont pas un budget

Le bilan de la Banque du Liban constitue une source monétaire, distincte des comptes budgétaires. Il faut examiner séparément les actifs, les engagements et les règles de valorisation. Additionner des postes d’actif pour en déduire une capacité immédiate de financement public serait une erreur de lecture comptable.

Une réserve en devises remplit des fonctions monétaires et financières. Un actif peut avoir une contrepartie au passif. Sa mobilisation peut modifier la liquidité, la confiance ou la capacité à répondre à des obligations. La question économique n’est donc pas seulement de savoir si une valeur figure au bilan, mais quelles conséquences aurait son utilisation.

La même prudence s’applique aux variations de valorisation. Une hausse du prix d’un actif peut augmenter sa valeur comptable sans créer une recette budgétaire encaissée. Dépenser une plus-value suppose une opération distincte et soulève des questions de droit, de gestion et de risque. Ce dossier ne propose pas de mobilisation des réserves ou de l’or.

Pour analyser un financement de reconstruction, il faut identifier sa chaîne complète. Qui reçoit les devises ? Qui acquiert une créance ? Qui assume le risque de change ? Quelle institution rembourse ? Sans ces réponses, un transfert peut sembler gratuit alors qu’il reporte une charge sur une autre partie du système.

La séparation entre trésorerie publique et bilan monétaire protège également la lisibilité des choix. Une dépense votée avec une ressource explicite peut être discutée. Une charge déplacée entre institutions devient plus difficile à suivre. La reconstruction ne gagne pas à rendre son coût moins visible ; elle gagne à rendre ses ressources plus crédibles.

Emprunter, recevoir un don ou garantir : trois coûts différents

Les instruments de financement ne sont pas interchangeables. Un don n’engendre pas le même service futur qu’un prêt. Un prêt concessionnel peut réduire la charge financière sans supprimer le remboursement. Une garantie peut ne produire aucune sortie de trésorerie immédiate, tout en exposant les finances publiques si le risque couvert se réalise.

La comparaison doit porter sur la valeur et le calendrier des engagements. Une longue période de grâce allège les premières années, mais ne transforme pas une dette en subvention. Une garantie publique peut faciliter un crédit privé. Elle doit néanmoins être évaluée comme un engagement conditionnel, avec des critères d’éligibilité et une limite d’exposition.

L’affectation compte également. Un financement réservé à une infrastructure ne peut pas être traité comme une ressource libre pour indemniser des ménages. Un don destiné à des études peut améliorer la préparation sans payer les travaux. Un prêt accordé à un opérateur peut nécessiter une tarification future compatible avec sa capacité de remboursement.

Le coût réel comprend enfin les conditions d’exécution. Des achats liés à certains fournisseurs, des exigences techniques ou un calendrier trop serré peuvent influencer les prix. Ces contraintes ne sont pas nécessairement injustifiées. Elles doivent être rendues visibles pour comparer des financements sur une base cohérente.

Le débat public gagnerait à présenter chaque enveloppe avec cinq informations : nature de l’instrument, bénéficiaire, usage autorisé, calendrier de paiement et engagement futur. Cette fiche minimale permettrait d’éviter qu’un financement privé garanti par l’État soit présenté comme une ressource sans risque pour le contribuable.

La capacité de payer ne se confond pas avec la perte subie

Deux familles peuvent avoir perdu des logements de valeur comparable et disposer de moyens très différents. L’une peut bénéficier d’une épargne accessible ou d’un soutien extérieur. L’autre peut avoir perdu simultanément son logement et son revenu. Une politique uniforme fondée uniquement sur la valeur du bien ne produit donc pas nécessairement une réparation équitable.

Les estimations de pauvreté apportent un repère, avec une limite importante. L’enquête de 2022 publiée en 2024 situe la pauvreté monétaire à 44 % de la population couverte, dans cinq gouvernorats. Ce résultat ne constitue pas une mesure nationale actualisée de la pauvreté après les événements de 2026. Il documente une fragilité antérieure, pas la situation précise de chaque demandeur.

Le ciblage doit articuler plusieurs dimensions : résidence principale, revenu disponible, composition du ménage, gravité du dommage et absence d’autre solution. Chaque critère implique des vérifications. Une procédure trop lourde peut retarder l’aide. Une procédure trop simple peut exclure des ménages dont les documents ont été perdus ou dont le statut d’occupation reste difficile à établir.

La solution économique consiste à distinguer les étapes. Une aide d’urgence peut répondre au besoin immédiat d’hébergement. Une aide à la réparation peut ensuite reposer sur une expertise. Une indemnisation patrimoniale éventuelle demande encore un autre cadre. Réunir ces objectifs dans un paiement unique complique les contrôles et brouille la finalité du dispositif.

Les recours doivent faire partie du financement. Une décision contestable sans voie de réexamen peut laisser un ménage durablement exclu. Un mécanisme de correction ne constitue pas un supplément administratif : il réduit le risque que l’allocation des ressources dépende davantage de l’accès aux démarches que du besoin réel.

Le crédit privé suppose un revenu futur crédible

Attribuer une partie du financement au secteur privé ne suffit pas à faire apparaître des prêts. Un crédit exige un emprunteur capable de rembourser, un prêteur disposé à porter le risque et un cadre permettant d’exécuter le contrat. La valeur d’un bien à reconstruire n’assure pas, à elle seule, la présence de ces conditions.

Le besoin de financement peut être élevé alors que la capacité d’endettement reste faible. Un ménage déplacé peut payer un loyer provisoire tout en ayant perdu son activité. Lui proposer un prêt pour reconstruire peut résoudre le paiement du chantier sans résoudre celui des mensualités. L’aide et le crédit répondent à des contraintes différentes.

Pour les entreprises, il faut distinguer fonds de roulement et investissement. Une machine réparée ne permet pas de reprendre la production si les stocks, l’énergie ou les délais de paiement ne sont pas financés. À l’inverse, un crédit de trésorerie ne remplace pas un équipement détruit. Le plan de reprise doit identifier chaque besoin au lieu de les regrouper sous un montant global.

Une garantie ciblée peut atténuer certains risques. Elle ne rend pas viable une activité dont la demande reste insuffisante. Une bonification de taux peut alléger une mensualité, mais son coût public doit être calculé sur toute sa durée. Les mécanismes doivent éviter de concentrer les avantages sur les seuls emprunteurs déjà solvables.

L’enjeu macroéconomique est de rétablir une intermédiation capable d’évaluer les projets. La reconstruction n’a pas besoin uniquement de liquidités. Elle a besoin de crédits adaptés aux revenus, aux délais de chantier et aux risques réels. Sans cette sélection, un financement présenté comme une relance peut accumuler de nouvelles créances difficiles à rembourser.

L’inflation peut réduire le nombre de chantiers financés

En septembre 2026, l’indice des prix à la consommation augmente de 1,35 % sur un mois et de 17,53 % sur un an. Ces chiffres mesurent les prix d’un panier de consommation. Ils ne constituent pas un indice du coût de construction. Les appliquer mécaniquement à un devis de bâtiment produirait une estimation non démontrée.

Le problème reste concret. Entre l’évaluation initiale et l’appel d’offres, les prix des matériaux, du transport ou de la main-d’œuvre peuvent changer. Une enveloppe nominale inchangée peut alors financer moins de travaux. Le risque est particulièrement important lorsque plusieurs chantiers sollicitent simultanément les mêmes équipements ou compétences.

Les contrats doivent traiter ce risque explicitement. Un prix entièrement fixe transfère davantage d’incertitude vers l’entreprise, qui peut l’intégrer dans son offre. Une révision de prix trop ouverte peut exposer le maître d’ouvrage à des dépassements difficiles à prévoir. Une formule claire doit préciser les indices, les postes concernés et les limites.

Le calendrier d’achat devient ainsi une décision économique. Commander trop tôt peut immobiliser des fonds ou créer des coûts de stockage. Commander trop tard peut retarder le chantier. Une planification commune de certains besoins peut améliorer la visibilité, sans justifier un monopole d’achat ni une standardisation inadaptée aux sites.

Le suivi doit mesurer les quantités autant que les dépenses. Si le montant engagé augmente, il faut savoir s’il finance davantage de travaux, une meilleure qualité ou seulement des prix plus élevés. Cette décomposition permet de distinguer un programme qui progresse d’un programme dont le pouvoir d’achat se dégrade.

Les importations imposent une contrainte en devises

Un chantier peut payer des salaires localement et acheter des équipements à l’étranger. Son effet sur l’économie dépend donc de sa composition. La dépense brute ne reste pas intégralement dans le circuit national. Cette distinction est essentielle pour évaluer l’impact d’un programme de reconstruction sur l’activité et les besoins en devises.

Un exemple purement illustratif permet de préciser le mécanisme. Pour un programme hypothétique de 100 millions de dollars, une composante importée de 30 % représente 30 millions d’achats extérieurs directs. À 50 %, elle atteint 50 millions. L’écart de 20 millions ne mesure pas à lui seul un effet sur le PIB : il manque les consommations intermédiaires, les revenus et les réactions de l’économie.

Ces hypothèses ne décrivent aucun projet particulier. Elles montrent pourquoi un multiplicateur unique serait trompeur. Réparer une route avec une forte composante de travail local ne produit pas les mêmes flux qu’importer un équipement spécialisé. Les deux dépenses peuvent être utiles, mais leurs effets immédiats diffèrent.

Favoriser les entreprises locales ne signifie pas exclure les importations nécessaires. Une substitution forcée peut augmenter les coûts ou dégrader la qualité. L’objectif économique est d’identifier les capacités nationales compétitives, de leur permettre d’accéder aux marchés et de réduire les obstacles évitables.

La disponibilité des devises doit être intégrée au calendrier de paiement. Un financement annoncé en monnaie locale, une facture en dollars et des recettes futures dans une autre monnaie créent un risque. Le contrat doit préciser qui le porte. L’ignorer ne le supprime pas ; il réapparaît lors du règlement ou du remboursement.

Choisir les premiers travaux sans réduire l’urgence à un ratio

La rareté des ressources oblige à classer les interventions. Mais aucun indicateur unique ne peut résumer tous les objectifs. Le coût par bénéficiaire permet de comparer certaines opérations. Il peut aussi défavoriser les zones peu denses, où un réseau coûte davantage par habitant.

Une grille de décision doit combiner la sécurité, le service rétabli, la vulnérabilité des usagers et la faisabilité. Elle doit également considérer les complémentarités. Réparer un accès peut rendre possibles plusieurs autres travaux. Restaurer un service de santé peut éviter des déplacements coûteux. Ces effets doivent être documentés plutôt que simplement affirmés.

Les projets rapidement exécutables présentent un avantage réel. Ils permettent de restaurer des fonctions et de démontrer une capacité d’action. Toutefois, sélectionner uniquement les dossiers les plus faciles peut concentrer les ressources dans les territoires déjà mieux organisés. Les zones qui manquent d’expertise risquent alors de rester en attente.

Une enveloppe de préparation peut corriger ce biais. Elle finance les études et l’assistance nécessaires pour transformer des besoins mal documentés en projets réalisables. Son efficacité se mesure au nombre de dossiers techniquement prêts et à leur qualité, pas au volume de rapports produits.

L’arbitrage doit rester explicable. Si deux projets ne peuvent pas être financés simultanément, les critères de priorité doivent être connus. Cette transparence ne fait pas disparaître les désaccords. Elle permet de discuter un choix public sur ses conséquences, plutôt que de laisser supposer que l’ordre des travaux dépend d’une négociation invisible.

Réparer une zone ne garantit pas le retour de ses habitants

Le retour dépend d’un ensemble de conditions. Un logement sûr reste indispensable, mais il faut aussi un accès, des services et une perspective de revenu. Les familles évaluent ces conditions ensemble. Une reconstruction qui traite chaque bâtiment isolément peut manquer les obstacles décisifs au retour.

L’économie locale fonctionne par interdépendances. Une boutique a besoin de clients. Les clients ont besoin de revenus. Les travailleurs ont besoin de transport, d’école et parfois de garde d’enfants. La disparition simultanée de plusieurs services peut empêcher chacun de redémarrer, même quand un financement individuel devient disponible.

Le choix territorial doit donc porter sur des ensembles cohérents. Restaurer un axe, un réseau et quelques services essentiels peut créer les conditions d’une reprise plus large. Cela ne signifie pas concentrer toutes les ressources dans quelques pôles. Il faut examiner les effets sur les villages voisins et les populations qui resteraient à l’écart.

Le risque sécuritaire modifie aussi le calcul. Un chantier techniquement prêt peut ne pas être accessible. Des équipements peuvent nécessiter une protection ou une sécurisation préalable. Le financement doit permettre de réviser le calendrier sans présenter chaque report comme une défaillance de gestion.

Les indicateurs de résultat doivent suivre la réalité du retour. Le nombre de logements réparés, le nombre de logements occupés et le nombre de ménages revenus durablement sont trois mesures différentes. Les publier séparément permettrait de repérer une reconstruction matérielle qui avance plus vite que le rétablissement de la vie économique.

Les débris représentent un coût avant même le premier mur

La reconstruction commence souvent par la sécurisation et le déblaiement. Les déchets ne forment pas un ensemble homogène. Leur traitement dépend de leur composition, de leur dangerosité et des possibilités de réemploi. Une estimation en mètres cubes décrit un volume ; elle ne fournit pas automatiquement un coût de traitement.

Le prix dépend du transport, de la distance aux sites autorisés, du tri et des contrôles. Déplacer rapidement des débris sans solution de traitement peut simplement transférer le problème. Les coûts environnementaux ou sanitaires réapparaissent alors ailleurs, parfois dans des territoires qui ne bénéficient pas directement des travaux.

Le réemploi de matériaux peut réduire certains achats et transports. Il exige toutefois une vérification technique. Un matériau disponible n’est pas nécessairement adapté à un usage structurel. La qualité, la traçabilité et les normes doivent encadrer la valorisation, afin de ne pas transformer une économie immédiate en défaut futur.

La commande publique peut séparer les opérations de tri, de transport et de traitement lorsqu’une telle organisation améliore le contrôle. Elle peut aussi retenir un marché intégré si les responsabilités et les prix sont transparents. Le choix dépend des capacités locales et des risques de coordination.

Dans tous les cas, le déblaiement doit être relié au calendrier de reconstruction. Un terrain dégagé mais inutilisable ne constitue pas un chantier prêt. Les diagnostics, les accès et les droits d’intervention doivent progresser ensemble. Le financement gagne en efficacité lorsque chaque étape prépare réellement la suivante.

La fiscalité répartit le coût entre les ménages et les années

Financer davantage de dépenses publiques suppose des ressources, des économies ailleurs ou un financement supplémentaire. Aucun de ces choix n’est neutre. Une taxe sur la consommation n’a pas le même effet qu’une amélioration du recouvrement. Une contribution ciblée ne touche pas les mêmes ménages qu’une hausse générale.

Lors de sa mission de septembre 2026, le FMI a insisté sur un cadre budgétaire à moyen terme et sur l’intégration des dépenses financées de l’extérieur. Son communiqué distingue le projet de budget 2027 des mesures effectivement appliquées. Cette distinction doit être conservée : une proposition fiscale ou une recommandation ne vaut pas entrée en vigueur.

L’analyse de répartition doit examiner qui paie réellement. Un prélèvement peut être formellement acquitté par une entreprise puis répercuté dans les prix. Une exonération peut soutenir un chantier, mais aussi profiter à un achat qui aurait eu lieu sans aide. Son coût doit être rapproché de l’activité additionnelle attendue.

Les exonérations générales sur les matériaux méritent donc une évaluation précise. Elles peuvent alléger les devis, mais leur avantage dépend de la concurrence et de la transmission aux clients. Sans contrôle, une partie peut rester dans les marges. Un mécanisme ciblé sur des projets identifiés peut être plus vérifiable, au prix d’une administration plus exigeante.

Le calendrier fiscal doit enfin tenir compte de la reprise. Prélever trop tôt sur une activité fragile peut limiter son redémarrage. Reporter indéfiniment les ressources nécessaires fragilise la continuité des services. Un cadre pluriannuel permet de rendre visibles ces compromis, au lieu de les régler par des ajustements successifs difficiles à anticiper.

Les marchés publics déterminent ce que chaque dollar achète

Le financement ne produit des travaux qu’après une chaîne de décisions. Il faut définir le besoin, préparer le marché, sélectionner une offre, superviser l’exécution et réceptionner l’ouvrage. Une faiblesse à l’une de ces étapes peut absorber une partie des gains obtenus lors de la mobilisation des fonds.

La concurrence réduit le risque de payer trop cher, mais elle exige des dossiers suffisamment clairs. Un cahier des charges imprécis rend les offres difficiles à comparer. Il ouvre aussi la voie à des modifications coûteuses après attribution. La qualité des études initiales peut donc économiser des ressources bien au-delà de son coût.

Le prix le plus bas ne garantit pas toujours le meilleur résultat. Une offre peut sous-estimer les travaux puis multiplier les demandes d’avenants. À l’inverse, des exigences disproportionnées peuvent éliminer de petites entreprises compétentes. La sélection doit relier les capacités demandées à la complexité réelle du chantier.

La publication des contrats, des avenants et de l’avancement permet un contrôle plus utile que la seule annonce des montants globaux. Les données doivent rester comparables dans le temps. Un changement de périmètre doit être signalé, faute de quoi une hausse du coût peut sembler injustifiée alors qu’elle finance des travaux supplémentaires.

La supervision indépendante doit vérifier les quantités et la qualité. Un paiement lié à une étape physique contrôlée limite le risque de financer des progrès seulement déclarés. Les mécanismes de plainte et les contrôles après livraison complètent cette chaîne. Leur coût doit être prévu dès le départ, plutôt que traité comme une dépense facultative.

Trois tests simples pour mesurer un programme

Un premier test porte sur le calendrier. Supposons, à titre d’exercice, une enveloppe de 600 millions de dollars dépensée régulièrement sur trois ans. Le rythme moyen est de 200 millions par an. Si la première année ne réalise que 100 millions, les deux suivantes doivent atteindre 250 millions chacune pour conserver l’échéance. Aucun financement supplémentaire n’est nécessaire dans cet exemple, mais la capacité annuelle d’exécution doit augmenter.

Un deuxième test porte sur les prix. Pour une enveloppe hypothétique de 100 millions, une hausse uniforme de 10 % du coût des travaux ramène la quantité finançable à environ 90,9 % du programme initial. La baisse de volume est donc proche de 9,1 %, et non exactement 10 %. Le calcul suppose une structure de coûts inchangée ; il n’est pas une projection des prix libanais.

Un troisième test porte sur l’entretien. Un équipement de 20 millions nécessitant, par hypothèse, 400 000 dollars d’exploitation annuelle engage une dépense supplémentaire récurrente. Sur dix ans, cette dépense atteint quatre millions avant inflation, actualisation ou renouvellement exceptionnel. Le coût initial ne représente donc pas l’ensemble de l’effort financier.

Ces exercices ne cherchent pas à remplacer les études de projet. Ils montrent les questions que tout programme devrait permettre de poser. Quel volume sera réellement réalisé ? À quelle vitesse ? Avec quelles charges futures ? Les réponses doivent rester cohérentes lorsque le calendrier, les prix ou la disponibilité des ressources changent.

Le tableau de bord à publier chaque mois

Le suivi public doit éviter l’accumulation d’indicateurs sans hiérarchie. Un tableau mensuel pourrait commencer par les besoins validés, les engagements signés, les paiements effectués et les travaux réceptionnés. Ces quatre séries décrivent des étapes successives. Leur différence permet de localiser les blocages.

Si les besoins validés augmentent mais que les projets prêts restent rares, la préparation est probablement un enjeu. Si les contrats sont signés mais les paiements tardent, il faut examiner la trésorerie et les justificatifs. Si les paiements avancent sans réalisations correspondantes, le contrôle physique devient prioritaire. Ces lectures restent des pistes d’investigation, pas des preuves automatiques de mauvaise gestion.

Le tableau doit également distinguer les secteurs et les territoires. Une progression nationale peut masquer l’arrêt de certains programmes. Les données sur les bénéficiaires doivent être présentées sous une forme respectueuse de la vie privée. La publication de critères agrégés suffit souvent à repérer des déséquilibres sans exposer les personnes.

Les montants doivent préciser leur devise et leur date. Une conversion en dollars doit indiquer le taux retenu. Les dépenses de plusieurs années doivent distinguer prix courants et comparaisons en volume. Sans ces précautions, une hausse nominale peut être interprétée à tort comme une accélération réelle.

Enfin, chaque série doit avoir un responsable et une fréquence de révision. Une donnée provisoire corrigée vaut mieux qu’un chiffre figé présenté comme définitif. La crédibilité se construit par la traçabilité des changements. Le lecteur doit pouvoir comprendre pourquoi un besoin, un coût ou un calendrier a été modifié.

Les prochaines décisions se joueront sur les engagements vérifiables

La reconstruction exige une articulation entre urgence et durée. Les familles ont besoin de solutions immédiates. Les infrastructures demandent des études et des travaux plus longs. Les finances publiques doivent absorber des charges futures. Un dispositif crédible rend ces horizons compatibles au lieu de les opposer.

L’aide d’urgence peut prévenir une dégradation supplémentaire des conditions de vie. Les réparations ciblées peuvent rétablir rapidement certains services. Les projets lourds doivent être préparés avec un financement et un entretien identifiés. Cette séquence doit rester adaptable aux dommages nouveaux, à l’accès aux territoires et à l’évolution des ressources.

Le prochain progrès mesurable ne sera donc pas seulement une enveloppe annoncée. Ce sera une actualisation nationale comparable des besoins, un financement précisément qualifié, un marché attribué dans des conditions vérifiables ou un service effectivement rétabli. Chacun de ces résultats réduit une incertitude différente.

Au 4 novembre 2026, les documents cités permettent de mesurer l’ampleur des besoins historiques et plusieurs contraintes actuelles. Ils ne permettent pas d’établir un total national consolidé des dommages de 2026, ni un bilan exhaustif des décaissements de reconstruction à cette date. La prochaine étape statistique attendue reste un inventaire commun, daté et réconcilié avec les travaux déjà réalisés et les financements effectivement engagés.

Sources, méthode et limites

Documentation vérifiée le 4 novembre 2026. Les graphiques sont des représentations originales de données institutionnelles ; leurs unités, périodes et statuts figurent dans chaque visuel. Les calculs de parts et les exemples hypothétiques sont réalisés pour ce dossier. Le corps analytique compte 5452 mots, hors titre, intertitres, graphiques, légendes et références.

Note de cohérence : le RDNA original et le communiqué du 7 mars 2025 distinguent 6,8 milliards de dollars de dommages et 7,2 milliards de pertes. La FAQ LEAP reprend 7,2 milliards sous le libellé dommages directs. Faute de révision explicitée, ce dossier conserve la distinction du rapport original. Les postes sectoriels arrondis totalisent 10 953 millions, contre un total publié de 10 951 millions. Les évaluations locales de 2026 ne sont pas additionnées au RDNA. Les données LEAP de février ne sont pas présentées comme un relevé des décaissements de novembre.

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