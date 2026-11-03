Iran–États-Unis : le Qatar vise un accord intérimaire

Le Qatar poursuit sa médiation entre les États-Unis et l’Iran avec l’objectif d’un accord intérimaire. Mardi, Majed Al Ansari a indiqué que les deux parties examinent les propositions des médiateurs, après une visite qatarie à Téhéran. Doha veut une première entente permettant de reconstruire la confiance avant des discussions plus larges. Aucune signature ni date d’application n’a été annoncée. Le porte-parole a également défendu la liberté de navigation dans Ormuz, tandis que les exigences iraniennes restent élevées.

35

Lire l'article Stop

Le Qatar travaille à un accord intérimaire entre les États-Unis et l’Iran, a déclaré mardi 3 novembre 2026 Majed Al Ansari. À Doha, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a assuré que les deux parties examinent les propositions des médiateurs. Il maintient son espoir d’une entente, sans annoncer de signature ni de calendrier d’application.

Selon lui, Washington et Téhéran restent engagés dans le processus. Les intermédiaires échangent les propositions entre les deux capitales, tandis que les discussions cherchent encore à réduire leurs divergences. Le responsable qatari distingue ainsi la poursuite des contacts de leur résultat : une négociation active ne constitue pas un accord.

Un accord intérimaire pour reconstruire la confiance

Lors de sa conférence de presse hebdomadaire, rapportée par The Peninsula, Al Ansari a décrit une démarche progressive. Doha cherche d’abord une entente initiale qui permettrait de rétablir la confiance et d’amener chaque partie à respecter ses engagements sur le terrain. La question des garants viendrait après la conclusion de cette première étape.

Le porte-parole n’a pas rendu public le texte du compromis recherché. Il n’a donc pas établi de liste définitive des obligations américaines et iraniennes. La durée d’un éventuel arrangement, ses mécanismes de contrôle et sa date d’entrée en vigueur restent également à préciser.

Une délégation qatarie est rentrée à Doha lundi après des rencontres à Téhéran ayant duré plus de trois heures. Al Ansari a présenté ces échanges comme positifs. Il a toutefois averti qu’une escalade militaire compliquerait les négociations.

Anadolu, reprenant Al-Araby Al-Jadeed, fait état mardi d’un feu vert américain au projet présenté par les médiateurs qataris, selon des sources anonymes proches du dossier. Cette information ne vaut pas annonce conjointe d’un accord signé par Washington et Téhéran.

Ormuz reste un point de désaccord central

Le même mardi, le porte-parole a souligné que la liberté de navigation dans le détroit d’Ormuz et le Golfe ne pouvait faire l’objet d’un marchandage. Il a rejeté les menaces visant les navires, qu’ils soient qataris ou étrangers. Cette position accompagne l’effort diplomatique, sans annoncer de nouvel arrangement maritime.

Du côté iranien, un haut responsable cité anonymement par Reuters estime au contraire qu’un accord reste éloigné. Il affirme que Téhéran refuse les demandes américaines jugées excessives. Cette appréciation ne contredit pas l’existence des échanges décrits par Doha, mais elle souligne l’absence de compromis annoncé.

Le chef d’état-major iranien Ali Abdollahi a également réaffirmé mardi des exigences portant sur les sanctions, les avoirs gelés et Ormuz. Ses demandes constituent une position iranienne, pas des clauses acceptées par les médiateurs.

À ce stade, l’annonce qatarie porte sur un objectif diplomatique et sur l’examen de propositions. Elle ne confirme ni la fin des combats ni la réouverture du détroit selon des modalités agréées par les deux parties.

Couverture : drapeaux du Qatar, photographie d’archive publiée en septembre 2011. Photo : Samrah Shahid / Creative Commons Qatar, via Wikimedia Commons, CC BY 2.0. Photographie entière conservée, redimensionnée proportionnellement ; habillage éditorial Libnanews ajouté hors photographie. Cette image ne représente pas les négociations de novembre 2026. Source photographique · Licence CC BY 2.0.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews