Midterms : Donalds élu en Floride, nouveaux résultats et réactions

Byron Donalds devient le premier gouverneur noir de Floride, selon AP. L’agence attribue aussi des victoires à Pia Dandiya, Andy Barr et Ned Lamont. Roy Cooper rapporte la reconnaissance du résultat par son adversaire. À New York, Zohran Mamdani appelle les démocrates à démontrer leur capacité à agir après l’élection.

73

Lire l'article Stop

Point du 4 novembre 2026 arrêté à 2 h 21 UTC, soit 4 h 21 à Beyrouth et 21 h 21 mardi sur la côte Est américaine. Le républicain Byron Donalds remporte l’élection au poste de gouverneur de Floride, selon l’Associated Press. L’agence attribue également de nouvelles courses à Pia Dandiya, Andy Barr et Ned Lamont, tandis que les réactions se multiplient.

Floride : Donalds gouverneur, Dandiya à la Chambre

AP annonce la victoire de Byron Donalds contre le démocrate David Jolly à 2 h 09 UTC, soit 21 h 09, heure de l’Est. Il deviendra le premier gouverneur noir de l’État. Le représentant fédéral, allié de Donald Trump, succédera au républicain Ron DeSantis, arrivé à la limite du nombre de mandats autorisés. Le poste reste républicain.

À 2 h 11 UTC, AP attribue le 22e district de Floride à la démocrate Pia Dandiya, face au républicain Casey Askar. L’ancienne directrice d’école l’emporte dans une circonscription redessinée, décrite par l’agence comme favorable aux républicains. Le bulletin d’AP ne qualifie pas cette victoire de bascule ; ce point ne la comptabilise donc pas comme telle.

Kentucky : Barr succédera à McConnell

Le républicain Andy Barr est élu au Sénat, selon l’attribution d’AP à 2 h 16 UTC. Il bat le démocrate Charles Booker et succédera au républicain Mitch McConnell. Le siège reste dans le même camp.

Connecticut : troisième mandat pour Lamont

Le démocrate Ned Lamont est réélu gouverneur contre le républicain Ryan Fazio. L’appel d’AP intervient à 2 h 17 UTC. Lamont obtient un troisième mandat à la tête de l’État.

Cooper et Mamdani réagissent

Dans un bulletin publié à 2 h 10 UTC, AP rapporte les déclarations de Roy Cooper après sa victoire sénatoriale en Caroline du Nord. Le démocrate dit avoir parlé à Michael Whatley et affirme que son adversaire a reconnu le résultat. Il promet de représenter son État avec indépendance.

À New York, Zohran Mamdani appelle les démocrates à démontrer leur capacité à agir, lors d’une soirée électorale à Manhattan. Le maire s’exprimait pendant l’annonce de la victoire de Kathy Hochul, selon le bulletin d’AP publié à 2 h 21 UTC. Ces horaires désignent la publication des réactions par l’agence, pas nécessairement leur heure de prononciation.

Ces résultats concernent des élections distinctes et ne déterminent aucune majorité nationale. Les attributions d’AP ne remplacent pas la certification officielle des résultats ; aucun total définitif de sièges ou de suffrages n’est présenté ici.

Photo d’illustration : le Capitole fédéral à Washington, archives de 1997. Architect of the Capitol, domaine public.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews