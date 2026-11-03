Macron : deux ans de messages révélés dans un livre

Françoise Degois publie un livre tiré de deux ans de messages échangés avec Emmanuel Macron. Les premiers passages rapportés par la presse française reviennent notamment sur leurs désaccords après les législatives de 2024, la candidature de Lucie Castets et la défense du bilan présidentiel. Annoncé cette semaine chez Robert Laffont, l’ouvrage présente une correspondance sur Telegram. Selon les comptes rendus parus le 3 novembre, l’Élysée aurait été informé tardivement de sa préparation. Un exemplaire a été transmis à la présidence.

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Deux ans d’échanges avec Emmanuel Macron deviennent un livre politique. Dans Vous êtes tous trop durs avec moi, annoncé cette semaine chez Robert Laffont, Françoise Degois publie des messages échangés avec le président. Les premiers comptes rendus, parus mardi 3 novembre, décrivent une conversation nourrie de désaccords, de justifications et de réponses parfois mordantes.

Ces messages privés de Macron ne proviennent pas d’un entretien officiel. Ils sont rapportés par leur destinataire, une journaliste et éditorialiste engagée à gauche. Les passages actuellement rendus publics font apparaître un chef de l’État qui répond aux critiques de son interlocutrice, notamment sur ses choix après les législatives de 2024.

Les messages privés de Macron échangés sur Telegram

Selon le récit du livre présenté par Marianne, les échanges commencent à la fin de l’été 2024. Françoise Degois avait défendu Brigitte Macron sur le réseau social X, face à une campagne complotiste. Le président lui aurait ensuite adressé un remerciement sur Telegram.

Le contact ne s’arrête pas à cette première réponse. Pendant environ deux ans, la journaliste et le chef de l’État poursuivent leur conversation au fil de l’actualité. L’ouvrage rassemble cette correspondance, qui diffère des déclarations préparées pour une interview ou une allocution.

Le Figaro, qui indique avoir lu le livre avant sa parution, souligne le caractère souvent nocturne des échanges écrits du président. Son compte rendu décrit un Emmanuel Macron soucieux de défendre ses décisions. La perspective de l’élection présidentielle de 2027 y apparaît également comme un sujet de préoccupation.

Le désaccord sur la gauche après les législatives

Un passage rapporté par la presse régionale porte sur les législatives anticipées de 2024. Françoise Degois défend la candidature de Lucie Castets à Matignon. Elle reproche au président de ne pas choisir la gauche.

Dans les messages reproduits par le livre, Emmanuel Macron conteste sa lecture du résultat électoral. Il récuse aussi la perspective d’une nomination de Lucie Castets. Ces réponses appartiennent à la séquence politique de 2024.

Le dénouement de cette séquence est connu : Emmanuel Macron a nommé Michel Barnier Premier ministre le 5 septembre 2024. Le communiqué officiel de l’Élysée invoquait alors la recherche de stabilité et la capacité à rassembler. Le livre revient donc sur les désaccords qui ont accompagné cette décision, plus de deux ans avant sa publication.

Des critiques, mais aussi une demande de reconnaissance

Ailleurs, Françoise Degois reproche au président son entêtement. Il réplique : « Vous êtes pire que moi ! » La confrontation ne met pas fin à leurs échanges.

Lorsque Françoise Degois salue son soutien à l’Ukraine, Emmanuel Macron l’encourage à rendre cet avis public. Cette demande de reconnaissance nourrit le titre de l’ouvrage, où alternent critiques et approbations.

Il faut distinguer ces messages rapportés d’une parole présidentielle publiée sous le contrôle de l’Élysée. Ils sont présentés dans le récit de leur destinataire. Leur intérêt réside dans cet accès à une discussion politique suivie, et dans le contraste avec les prises de parole institutionnelles.

Un ouvrage dont l’Élysée aurait été informé tardivement

Marianne affirme que l’Élysée n’a appris l’existence du livre que lundi 2 novembre. Cette information provient de l’enquête du magazine. Elle ne signifie pas que la présidence a validé la publication des messages ou la manière dont ils sont présentés.

Selon la presse régionale, Françoise Degois a fait porter un exemplaire de son ouvrage à l’Élysée mardi 3 novembre. Le livre est annoncé chez Robert Laffont cette semaine, alors que les premiers passages circulent déjà dans la presse française.

Sources et références

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