Le Golfe approuve un QG avancé au Koweït

Les pays du Conseil de coopération du Golfe ont approuvé, le 10 novembre 2026 à Manama, l’ouverture d’un quartier général avancé de leur commandement militaire unifié au Koweït. La décision prévoit aussi l’affectation de forces, sans préciser leur nombre, leur composition ou leur calendrier d’arrivée. Cette implantation s’inscrit dans une coopération militaire engagée depuis la création du commandement en décembre 2013. L’annonce porte sur une décision ministérielle et ne confirme pas un déploiement déjà réalisé sur le terrain.

17

Lire l'article Stop

Les six pays du Conseil de coopération du Golfe ont approuvé, mardi 10 novembre 2026, un QG avancé au Koweït. Cette implantation relèvera de leur commandement militaire unifié. La décision prévoit aussi de lui affecter des forces, dont les effectifs et la composition restent inconnus.

Jassem Mohammed Al-Boudaiwi, secrétaire général du CCG, a annoncé cette décision après une réunion des ministres de la Défense à Manama. Elle porte sur l’ouverture d’une structure avancée et l’attribution de moyens militaires. L’annonce ne confirme pas que des troupes ont déjà rejoint le site.

Un QG avancé au Koweït

Le conseil de défense commune a adopté cette mesure lors de sa 23e session, organisée dans la capitale bahreïnie. Le ministre des Affaires de défense de Bahreïn, Abdallah ben Hassan Al-Nouaïmi, présidait les travaux. Les représentants des cinq autres États membres y participaient.

Le CCG rassemble l’Arabie saoudite, Bahreïn, les Émirats arabes unis, le Koweït, Oman et le Qatar. Le projet annoncé concerne leur coopération militaire commune. Son rattachement au commandement unifié l’inscrit dans une organisation déjà existante.

Les ministres ont également approuvé l’affectation de forces jugées adaptées aux besoins de cette implantation. Aucun nombre de militaires n’accompagne l’annonce. Les premières informations disponibles ne précisent pas davantage les unités concernées, leur équipement ou la répartition des contributions nationales.

Une décision prise à Manama

La réunion intervient dans une période de fortes tensions régionales. Les pays du Golfe restent confrontés aux conséquences de la guerre entre l’Iran, les États-Unis et Israël. Les attaques de missiles et de drones, ainsi que les perturbations maritimes, ont placé leur sécurité au premier plan.

Le choix du Koweït constitue le fait nouveau de cette réunion ministérielle. Il ne permet pas, à lui seul, de déterminer le périmètre des opérations futures. Aucun détail publié ne précise les missions propres au nouveau quartier général ni ses relations opérationnelles avec les autres installations militaires présentes dans le pays.

Le commandement unifié remonte à 2013

Les dirigeants du Golfe avaient approuvé la création du commandement militaire unifié lors de leur sommet de décembre 2013 au Koweït. Ils avaient alors confié au conseil de défense commune les démarches nécessaires à sa mise en œuvre.

Cette décision figurait dans un ensemble de mesures destinées à renforcer la défense collective des États membres. Les décisions suivantes ont porté sur les moyens humains, le budget et l’activation de cette structure. L’accord annoncé ce mardi prolonge donc une coopération institutionnelle engagée depuis plus d’une décennie.

Le calendrier d’ouverture du quartier général avancé reste à préciser. Les autorités n’ont pas encore rendu publics son emplacement exact, ses effectifs ou la date d’arrivée des forces qui lui seront affectées.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews