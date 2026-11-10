Budget 2027 : les salaires publics en débat

La commission des Finances a approuvé le 10 novembre les crédits des présidences de la République et du gouvernement, du Conseil constitutionnel et du Conseil de la fonction publique. Elle a reporté ceux de la Haute Commission disciplinaire. Une séance spéciale doit aborder les salaires et le recrutement publics, sans date annoncée. Ibrahim Kanaan souhaite consacrer aux agents une partie d’un éventuel excédent du Trésor. Aucune hausse salariale n’a été décidée. Les crédits des organismes de contrôle seront examinés mercredi 11 novembre.

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La commission des Finances a approuvé, mardi 10 novembre, les crédits de quatre institutions dans le cadre du budget libanais pour 2027. Présidée par Ibrahim Kanaan, elle prévoit une séance distincte sur les salaires et le recrutement publics. Aucune hausse de rémunération n’a été annoncée à l’issue de cette réunion.

Les enveloppes approuvées concernent la présidence de la République, la présidence du Conseil des ministres, le Conseil constitutionnel et le Conseil de la fonction publique. Il s’agit d’une étape de l’examen parlementaire du projet, et non de l’adoption définitive de la loi de finances.

Budget libanais pour 2027 : quatre crédits approuvés

La réunion figurait au calendrier du Parlement à 10 heures, à Beyrouth. Les cinq institutions inscrites à l’ordre du jour n’ont toutefois pas toutes obtenu l’approbation de leurs crédits. La commission a refusé de valider ceux de la Haute Commission disciplinaire en l’absence de sa présidente. Ibrahim Kanaan l’a de nouveau invitée à participer à une séance ultérieure.

Le compte rendu diffusé par une agence de presse ne détaille pas les montants des enveloppes approuvées. Il ne précise pas non plus les modifications éventuelles apportées aux propositions initiales. À ce stade, ces décisions ne permettent donc pas de calculer une hausse ou une baisse des moyens de chaque institution.

Des représentants des administrations concernées ont participé aux échanges, dont le directeur général de la présidence, Antoine Choucair, et le secrétaire général du Conseil des ministres, Mahmoud Makkieh. Le directeur général des Finances, Georges Maarawi, était également présent, ainsi que des représentants du Conseil constitutionnel.

Une séance distincte pour les rémunérations

La discussion sur le Conseil de la fonction publique a porté sur la situation des administrations et les règles de recrutement. Les députés ont interrogé sa présidente, Nisrine Machmouchi, sur le respect du mécanisme prévu pour les nominations. Ils ont notamment soulevé la question de recrutements effectués en dehors de cette procédure.

Machmouchi a répondu aux questions de la commission. Le compte rendu ne reproduit toutefois pas le détail de ses réponses et ne permet pas d’établir l’existence d’irrégularités précises. Il ne présente ni liste de nominations contestées ni décision de sanction.

À sa demande, les participants ont convenu de consacrer une séance spéciale aux salaires et à l’emploi dans le secteur public. Sa date n’a pas été annoncée. L’approbation des crédits du Conseil de la fonction publique ne clôt donc pas cet examen des rémunérations et du recrutement.

Kanaan évoque un éventuel excédent

Ibrahim Kanaan a défendu l’idée d’affecter aux agents publics une partie d’un éventuel excédent du Trésor. Il a invoqué les difficultés provoquées par la dégradation du taux de change. Son propos exprime une priorité souhaitée dans l’utilisation de ressources disponibles, sous réserve de leur existence.

Aucun montant, taux de revalorisation ou calendrier de paiement n’accompagne cette déclaration. La séance annoncée devra encore préciser les questions soumises à discussion. Les agents publics ne disposent donc pas, sur cette seule base, d’une nouvelle mesure salariale applicable.

La commission poursuivra mercredi 11 novembre l’examen des crédits des organismes de contrôle. Sont annoncés ceux de la Commission nationale de lutte contre la corruption, de la Cour des comptes, de l’Inspection centrale et de l’Autorité des marchés publics. Cette réunion doit permettre d’achever l’examen des crédits des institutions, administrations et organismes rattachés à la présidence du Conseil des ministres.

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