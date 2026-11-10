Liban : des traces de nerfs dans des fossiles

Au Liban, des fossiles de Dorateuthis syriaca ont conservé des traces que les chercheurs interprètent comme les nerfs des bras. Les études publiées en 2024 et 2025 décrivent aussi des ventouses et des organes internes. Elles expliquent comment la minéralisation peut préserver une anatomie fragile, sans conserver les tissus vivants. Les techniques d’imagerie permettent de relire ces spécimens anciens, tandis que la comparaison entre Haqel, Hjoula et Sahel Aalma révèle des différences importantes de préservation entre les trois gisements.

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Le saviez-vous ? Au Liban, certains fossiles ne montrent pas seulement la silhouette d’un animal. Ils gardent des traces assez fines pour que des chercheurs y reconnaissent des structures interprétées comme les nerfs de ses bras. C’est le cas de Dorateuthis syriaca, un céphalopode du Crétacé étudié dans les gisements de Haqel, Hjoula et Sahel Aalma. Deux travaux publiés en 2024 et 2025 éclairent cette conservation exceptionnelle. Les tissus vivants ont disparu, mais une partie de leur organisation anatomique reste lisible dans la pierre.

Des traces de nerfs dans des fossiles libanais

L’étude anatomique dirigée par Alison J. Rowe, publiée le 19 décembre 2024, réexamine 54 individus. Elle réunit notamment des chercheurs du Muséum national d’Histoire naturelle, de Sorbonne Université et du CNRS. Leur travail porte sur une espèce décrite dès 1883. La nouveauté ne réside donc pas dans la découverte d’un animal inconnu, mais dans une lecture plus précise de fossiles déjà identifiés.

Trois spécimens présentent des structures que l’équipe interprète comme des nerfs axiaux. Ces cordons suivent l’axe des bras. Leur position et leur forme permettent la comparaison avec l’anatomie de céphalopodes actuels. Huit individus montrent aussi des éléments interprétés comme des ventouses. Ce sont des détails rares : tous les fossiles étudiés ne conservent pas le même ensemble d’organes.

La photographie scientifique utilisée pour cet article montre un spécimen de Haqel, inventorié BHI 5814, sous lumière ultraviolette. Les auteurs y identifient un œil, la région buccale, les bras et une trace de nerf axial. L’image provient du travail publié le 28 août 2025. Sa couleur sous UV n’est pas celle de l’animal vivant : cet éclairage sert à faire ressortir des structures devenues difficiles à distinguer.

Crédit de la photographie : Rowe et al., 2025, figure 2e, CC BY 4.0. Panneau isolé de la planche originale, annotations et échelle conservées ; habillage Libnanews ajouté.

La forme subsiste, pas le tissu vivant

Parler de nerfs fossiles peut donner une image trompeuse. Il ne s’agit pas de fibres nerveuses restées fraîches pendant des millions d’années. Les chercheurs décrivent surtout un processus de minéralisation : des minéraux, principalement du phosphate de calcium, remplacent les tissus fragiles. La matière d’origine disparaît, tandis qu’une partie de sa forme peut être reproduite.

Cette distinction sépare une information anatomique d’un tissu biologique encore fonctionnel. La trace permet de discuter l’organisation du bras. Elle ne livre ni son activité nerveuse, ni les sensations de l’animal. Les deux études ne rapportent pas non plus une découverte d’ADN. Leur objet est la morphologie : les formes, leurs positions respectives et les transformations subies après la mort.

La fossilisation demeure sélective. La poche à encre ou certaines portions du manteau musculaire sont beaucoup plus souvent visibles que les nerfs des bras. Un fossile peut donc donner une image détaillée d’une région et presque aucune information sur une autre. L’absence de trace n’établit pas, à elle seule, que l’organe manquait chez l’animal vivant.

Plusieurs éclairages pour une même pierre

Les chercheurs combinent plusieurs techniques non destructives. La photographie en lumière naturelle documente l’aspect du spécimen. Les ultraviolets font ressortir certains tissus minéralisés par fluorescence. Un autre procédé, appelé imagerie par transformation de réflectance, associe des photographies prises sous différents angles d’éclairage. Il aide à examiner les petits reliefs de la surface.

La fluorescence X complète cette observation en cartographiant des éléments chimiques. Des différences de composition peuvent ainsi rendre une structure plus visible par rapport à la roche environnante. Une carte chimique ne suffit toutefois pas à nommer un organe. Son emplacement, sa forme et sa comparaison avec d’autres spécimens restent nécessaires pour étayer l’identification.

Cette combinaison explique pourquoi une collection ancienne peut encore fournir des résultats nouveaux. Il n’est pas toujours nécessaire de découvrir un fossile supplémentaire. Des méthodes d’observation différentes peuvent révéler un détail resté discret, puis permettre de tester une interprétation antérieure sur plusieurs individus.

Huit bras, plutôt qu’un calmar à dix appendices

Le réexamen de 2024 soutient fortement une anatomie à huit bras. Les auteurs ne trouvent pas d’éléments convaincants en faveur de deux tentacules spécialisés supplémentaires. Ils contestent aussi certaines anciennes identifications de crochets ou de poches destinées à ces tentacules. La distinction compte : une silhouette allongée ne suffit pas à classer cet animal avec les calmars actuels.

Il serait tout aussi réducteur de le présenter comme un poulpe moderne inchangé. Dorateuthis possède notamment un gladius, une structure interne de soutien dont la forme occupe une place importante dans son identification. L’équipe analyse ses variations entre individus. Les fossiles renseignent ainsi une histoire évolutive plus complexe qu’une simple ressemblance avec les espèces que nous connaissons aujourd’hui.

Les restes observés vont au-delà des bras. Des structures attribuées aux systèmes digestif, circulatoire et respiratoire complètent le tableau. Un individu conserve même des éléments attribués à un poisson ingéré. Ces observations soutiennent l’interprétation d’un prédateur actif, sans permettre de reconstituer chacun de ses comportements.

Trois gisements, des archives différentes

Le second travail, publié en août 2025, change d’échelle et de question. Il compare la préservation de 71 individus : 52 de Hjoula, six de Haqel et treize de Sahel Aalma. Cet ensemble comprend 46 spécimens déjà étudiés en 2024 et 25 supplémentaires. Il ne faut donc ni additionner les deux effectifs comme s’ils étaient indépendants, ni confondre les résultats de leurs analyses.

Haqel et Hjoula remontent au Cénomanien. Sahel Aalma appartient à un épisode plus récent du Crétacé, le Santonien, situé ici vers 83 à 85 millions d’années. Les trois collections ne constituent donc pas une photographie d’un même instant. Elles témoignent aussi d’environnements marins différents dans l’ancienne Téthys.

La comparaison statistique indique une conservation plus fréquente de tissus mous à Haqel et Hjoula qu’à Sahel Aalma. L’écart concerne notamment des éléments des systèmes circulatoire et respiratoire. Les auteurs insistent sur le rôle des conditions locales : des roches calcaires apparemment comparables ne conservent pas nécessairement les mêmes informations.

Cette lecture comporte des limites précises. Les effectifs sont inégaux et le niveau exact de prélèvement des spécimens n’est pas documenté. L’aplatissement et l’orientation des animaux influencent également ce qui reste observable. Pour les chercheurs, comprendre ces différences est indispensable : avant d’interpréter une absence anatomique, il faut savoir ce que chaque gisement pouvait réellement préserver.

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