Maroc : le blé subventionné pour contenir le prix du pain

Le Maroc ajuste la prime accordée aux importations de blé tendre pour limiter les effets des coûts extérieurs sur la farine et le pain. Après le relèvement d’octobre, un montant de 46,77 dirhams par quintal est rapporté pour novembre. Le mécanisme se réfère à un seuil de 270 dirhams. Il intervient en amont de la consommation, dans un pays qui continue d’importer une part importante de ses céréales. La nouvelle campagne agricole, lancée le 7 novembre, prépare les récoltes à venir.

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Au Maroc, la subvention du blé tendre sert à limiter la transmission des coûts d’importation aux prix de la farine et du pain. Après son relèvement en octobre, une nouvelle hausse est rapportée pour novembre. Cette aide intervient alors que la campagne agricole 2026-2027 vient de démarrer et que les achats extérieurs restent importants.

Selon la presse marocaine, l’Office national interprofessionnel des céréales et des légumineuses, l’ONICL, a fixé la prime forfaitaire de novembre à 46,77 dirhams par quintal. Elle atteignait 44,48 dirhams en octobre, contre 20,80 dirhams en septembre. Ces montants concernent le blé tendre importé, et non une aide directement versée aux consommateurs.

Le mouvement d’octobre représentait une hausse d’environ 114 %. Le passage de 44,48 à 46,77 dirhams correspond, lui, à une progression d’environ 5,1 %. Ce calcul sur les montants rapportés mesure l’évolution de la prime unitaire. Il ne décrit ni une hausse du prix du pain ni celle de la dépense budgétaire totale.

Une subvention du blé tendre calculée en amont

Le mécanisme repose sur un prix de référence de 270 dirhams le quintal. L’aide vise à compenser l’écart entre ce repère et le coût du blé importé. Son montant varie donc avec les conditions d’achat extérieur, au lieu de constituer une somme fixe pour toute la campagne.

La circulaire de l’ONICL du 18 août, décrite par les organisations professionnelles et la presse économique, prévoit le dispositif pour les cargaisons chargées entre le 16 septembre et le 31 décembre 2026. Elle concerne notamment les organismes stockeurs, les coopératives et les minoteries industrielles.

Le soutien agit ainsi avant la fabrication de la farine et du pain. Le seuil de 270 dirhams est un repère pour le blé, pas un prix de vente au détail. Entre le grain importé et le produit acheté par le ménage interviennent la transformation, le transport et la distribution.

Pour le consommateur, l’objectif est de contenir les effets d’un renchérissement extérieur. Pour les finances publiques, une augmentation de la prime signifie davantage de soutien par quintal éligible. La charge totale dépendra aussi des volumes effectivement couverts par le mécanisme.

Le pain dépend encore largement des achats extérieurs

Le rapport sur la compensation joint au projet de loi de finances pour 2027 chiffre les importations des principales céréales à 105,69 millions de quintaux en 2025-2026. Elles s’élevaient à environ 99 millions lors de la campagne précédente. Ce total couvre plusieurs céréales, pas le seul blé destiné au pain.

Le même document situe les importations de blé tendre à 51 millions de quintaux, soit près de 48 % de l’ensemble. La France en fournit 69 %. Cette concentration donne aux conditions d’achat sur le marché français un poids important dans l’approvisionnement des minoteries marocaines.

Le gouvernement présente la restitution à l’importation comme l’un des instruments de stabilisation des prix. Il maintient également un dispositif distinct pour la farine nationale de blé tendre, sur un contingent annuel de 6,26 millions de quintaux. Les deux aides n’ont donc pas le même objet ni le même périmètre.

La nouvelle campagne ne fournit pas encore sa récolte

La campagne agricole 2026-2027 a été lancée le 7 novembre dans la province de Fquih Ben Salah. Le programme annoncé prévoit plus de 4,9 millions d’hectares consacrés aux céréales, légumineuses et cultures fourragères. Cette superficie ne correspond pas uniquement au blé tendre.

Le lancement des semis engage la production à venir. Il ne remplace pas les volumes nécessaires à l’approvisionnement immédiat. Les besoins des minoteries continuent de dépendre des disponibilités nationales, de leur collecte et des achats extérieurs.

La subvention intervient précisément pendant cet intervalle : les opérateurs achètent aux conditions du marché international, tandis que l’État cherche à stabiliser le coût du grain livré à la transformation. Le montant de la prime doit être suivi mois par mois, dans le cadre actuellement prévu jusqu’au 31 décembre.

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