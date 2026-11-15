Microdramas : la bataille de l’attention sur mobile

ReelShort retient longtemps ses utilisateurs mobiles, mais les audiences et la fidélité restent inégales. Les données d’Omdia et d’Adjust éclairent ce marché.

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Des épisodes d’une à deux minutes, filmés pour un écran tenu verticalement, avec une intrigue relancée à chaque interruption : les microdramas ont construit un marché spécifique sur smartphone. Les chiffres publiés en 2026 montrent une consommation intense chez leurs utilisateurs, sans démontrer qu’ils ont remplacé les grandes plateformes de vidéo.

ReelShort dépasse Netflix sur un indicateur précis

Dans son analyse du 23 février 2026, Omdia exploite les données mobiles américaines du dernier trimestre 2025. ReelShort atteint 35,7 minutes quotidiennes par utilisateur, contre 24,8 minutes pour Netflix et 26,9 pour Amazon Prime Video.

La comparaison concerne les applications mobiles, pas les téléviseurs ni l’ensemble des écrans. Netflix conserve dans cette mesure une audience mensuelle bien plus large : environ douze millions d’utilisateurs actifs aux États-Unis, contre 1,1 million pour ReelShort. Intensité d’usage et taille du public racontent donc deux histoires différentes.

Omdia estime le marché mondial à onze milliards de dollars en 2025 et prévoit quatorze milliards pour 2026. Ce dernier montant demeure une projection, portant sur plusieurs sources de revenus, et non un chiffre d’affaires annuel déjà constaté.

Au Moyen-Orient, beaucoup de retours dans les applications

Le rapport 2026 d’Adjust, fondé sur des données allant de janvier 2025 à mars 2026, apporte un autre éclairage. Dans son échantillon, la région Moyen-Orient et Afrique du Nord atteint 6,48 sessions par utilisateur au trentième jour après installation, le niveau le plus élevé des régions comparées.

Mais ces retours fréquents ne signifient pas que tous les téléchargements deviennent des habitudes durables. À l’échelle mondiale, le rapport mesure une rétention de 15 % au premier jour et de 2 % au trentième. L’engagement des utilisateurs qui restent ne doit pas être attribué à ceux qui ont abandonné l’application.

Un marché d’attention, pas une recette garantie

Les données d’Adjust sont agrégées et anonymisées à partir des applications suivies par l’entreprise. Elles ne couvrent pas nécessairement tout le marché. Le rapport distingue aussi revenus par utilisateur et fréquence des sessions : une application très consultée ne monétise pas automatiquement chaque visite au même niveau.

Pour les producteurs et les annonceurs, l’enjeu dépasse ainsi le nombre de téléchargements. Il consiste à faire revenir un public et à financer cette fidélité. Les comparaisons disponibles décrivent des marchés et des périodes définis ; elles ne permettent pas de promettre les mêmes audiences ou recettes à une future série libanaise.

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