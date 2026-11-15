L’essentiel en 5 minutes : 15 novembre, 18 h

Le Sud-Liban reste sous tension ce dimanche 15 novembre, avec des explosions rapportées à Haddatha et un raid signalé à Kfar Tebnit. Raï demande des résultats concrets aux négociations. À Gaza, la mort du chef de la brigade de Rafah est confirmée par le Hamas et Israël. Bahreïn sollicite le Conseil de sécurité après les attaques iraniennes. Le CICR confirme 600 libérations au Yémen. Les rendez-vous diplomatiques à Islamabad, Mascate et Bruxelles sont annoncés, sans accord nouveau établi.

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Des explosions sont rapportées à Haddatha, après un raid signalé à Kfar Tebnit. Raï réclame des résultats aux négociations sur le Sud-Liban. À Gaza, le Hamas et Israël confirment la mort du commandant de la brigade de Rafah. Bahreïn demande une réaction du Conseil de sécurité après les attaques iraniennes. Au Yémen, le CICR confirme la libération de 600 détenus.

L’essentiel en 5 minutes, édition de 18 h du dimanche 15 novembre 2026, heure de Beyrouth. Ce point distingue les faits du jour des éléments de contexte antérieurs. Les annonces militaires, les responsabilités revendiquées et les bilans incomplets restent attribués à leurs auteurs.

L’essentiel en 5 minutes : Haddatha et Kfar Tebnit

Des opérations de dynamitage sont signalées ce dimanche à Haddatha, dans le district de Bint Jbeil. Une reprise du bulletin de l’agence officielle libanaise a été publiée à 14 h 06, heure de Beyrouth. Un correspondant de télévision avait déjà rapporté une explosion attribuée à l’armée israélienne et des mouvements de chars, dans un point diffusé à 12 h 20.

Ces horaires correspondent aux publications, pas à des heures établies des faits. Les informations disponibles ne précisent ni les cibles exactes, ni l’étendue des dégâts, ni un bilan humain. Les différents signalements ne sont pas additionnés pour calculer un nombre d’explosions. Ils concernent ce dimanche, et non les tirs d’artillerie rapportés dans la localité vendredi.

À Kfar Tebnit, dans le district de Nabatiyé, un raid avait été signalé dans la matinée. Les comptes rendus publiés à 10 h 42 et 10 h 45 l’attribuent à l’aviation israélienne. Là encore, aucun bilan consolidé n’est établi dans les éléments examinés. L’absence de bilan publié ne signifie pas l’absence de dommages.

Raï demande une paix mesurable dans le Sud

À Bkerké, Béchara Raï a demandé que les négociations produisent des résultats concrets pour les habitants du Sud-Liban. Dans son homélie dominicale, le patriarche maronite a relié la recherche d’une paix durable au renforcement de l’armée. Il a exprimé sa crainte d’une installation israélienne prolongée dans certaines zones, sans annoncer de nouvel arrangement territorial.

Raï redoute aussi un vide sécuritaire lié au retrait de la FINUL. Il défend une autorité nationale unique pour les armes et les décisions de guerre et de paix. Sur le plan intérieur, il réclame des réformes financières qui préservent les déposants et la continuité des institutions. Son intervention ne détaille aucun nouveau mécanisme de remboursement bancaire.

La question internationale reste ouverte. Samedi 14 novembre, Joseph Aoun a demandé à Amina Mohammed, vice-secrétaire générale de l’ONU, d’éviter une rupture de présence au Sud. Le président privilégie le renouvellement de la FINUL ; à défaut, il souhaite une transition ou une solution sous l’égide onusienne. Cette demande ne constitue pas une décision du Conseil de sécurité.

Gaza : la mort du chef de la brigade de Rafah confirmée

Le Hamas et l’armée israélienne ont confirmé dimanche la mort de Samir Mahmoud Hassan Abou Younis, commandant de la brigade de Rafah. Les brigades al-Qassam situent la frappe israélienne samedi soir, dans le sud de Gaza. Des informations locales placent l’attaque à al-Mawasi, à l’ouest de Khan Younès. Sa fonction de commandant de Rafah ne signifie donc pas que l’attaque a eu lieu dans cette ville.

Selon l’armée israélienne, Abou Younis dirigeait la brigade depuis environ deux mois. Il avait succédé à Naël Abou Obeid, tué le 15 septembre. Le Hamas le présente également comme membre du conseil militaire général de sa branche armée. Les deux camps lui attribuent des responsabilités opérationnelles, mais leurs accusations et leurs récits biographiques ne constituent pas une enquête indépendante.

Les éléments consultés ne permettent pas d’établir un bilan complet des personnes touchées par la frappe. Cette opération est distincte de celle menée jeudi contre l’hôpital Nasser, où Israël avait annoncé viser le commandant de la brigade de Khan Younès. La confirmation concernant Abou Younis ne renseigne pas sur le sort de cet autre responsable.

Bahreïn réclame une réaction du Conseil de sécurité

Le ministère bahreïnien des Affaires étrangères condamne l’attaque de drones du 15 novembre. Il affirme que les défenses aériennes ont intercepté et détruit les appareils dans l’espace aérien du royaume. Manama demande au Conseil de sécurité de condamner ces attaques et d’agir pour faire respecter la résolution 2817. Il invoque également son droit à la légitime défense.

Les Gardiens de la révolution iraniens revendiquent séparément l’envoi de six drones contre un radar américain à Al-Riffa. Ce chiffre reste celui de la revendication iranienne. Aucun dommage au radar n’est indépendamment établi dans les documents examinés. Il ne faut pas le confondre avec les deux drones annoncés comme interceptés vendredi 13 novembre.

Le Qatar a condamné dimanche la poursuite des attaques iraniennes contre Bahreïn. Son ministère des Affaires étrangères les décrit comme une violation de la souveraineté du royaume. Doha estime aussi qu’elles compliquent les efforts diplomatiques destinés à contenir les tensions régionales.

Araghchi attendu au Pakistan, puis à Oman

Le porte-parole de la diplomatie iranienne, Esmaeil Baghaei, annonce la participation d’Abbas Araghchi à une réunion ministérielle à Islamabad lundi 16 novembre. Les dix membres de l’Organisation de coopération économique doivent y discuter des échanges et de la coopération économique. Le déplacement s’inscrit dans le calendrier de cette organisation régionale.

Le ministre iranien doit ensuite se rendre à Mascate mardi 17 novembre pour des consultations avec son homologue omanais. L’annonce ne précise pas de rencontre avec des représentants américains. Elle ne suffit donc pas à établir une reprise de négociations directes entre Téhéran et Washington.

Yémen : 600 détenus libérés à Sanaa

Le Comité international de la Croix-Rouge confirme que 600 personnes détenues en lien avec le conflit yéménite ont été libérées dimanche. La décision est unilatérale et émane des autorités de Sanaa. L’initiative a été lancée par le Comité national pour les affaires des prisonniers.

Avant leur libération, les délégués du CICR ont mené des entretiens privés avec chacun des détenus. Des personnels médicaux ont contrôlé leur état de santé et prévu une aide complémentaire lorsque nécessaire. L’organisation a aussi apporté une assistance au retour.

Le CICR précise que cette opération ne relève pas de l’accord de Stockholm. Il n’a choisi ni les personnes libérées ni leur nombre. Il ne faut donc pas présenter cette libération comme un échange négocié dans ce cadre. L’organisation se dit disponible pour faciliter d’autres libérations, transferts ou rapatriements à la demande des parties.

Ukraine : le rendez-vous de lundi à Bruxelles

Mark Rutte doit recevoir lundi 16 novembre une délégation ukrainienne au siège de l’OTAN. Elle comprend le président du Parlement, Rouslan Stefantchouk, et le premier ministre Serhiï Koretsky. L’avis officiel ne prévoit pas de couverture médiatique et n’annonce aucun accord à signer.

Ce rendez-vous intervient après la réunion européenne de Dublin, vendredi 13 novembre. António Costa y a confirmé une équipe diplomatique réunissant les institutions de l’UE et cinq pays : France, Allemagne, Italie, Pologne et Royaume-Uni. Les dirigeants européens doivent examiner les besoins de financement ukrainiens pour 2027 et au-delà les 26 et 27 novembre. Les montants et les décisions restent à arrêter.

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