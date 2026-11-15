Diplôme et emploi au Liban : mesurer l’écart

Le chiffre de 56,6 % d’inadéquation entre niveau d’études et emploi, mesuré en janvier 2022, ne constitue pas un taux de surqualification. L’enquête CAS–OIT distingue les personnes dont le niveau dépasse celui du poste et celles dont le niveau est inférieur. Elle porte uniquement sur les personnes en emploi. Ce décryptage sépare niveau et domaine de formation, qualifications et compétences, puis explique pourquoi une baisse de la suréducation peut accompagner des sorties d’emploi plutôt qu’une meilleure insertion des diplômés.

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En janvier 2022, le niveau d’études de 56,6 % des personnes en emploi au Liban ne correspondait pas à celui requis pour leur poste, selon l’enquête CAS–OIT. Ce résultat ne signifie pas que plus de la moitié des travailleurs étaient surqualifiés. L’écart recouvrait deux situations opposées, et ne constituait pas un test de leurs compétences.

L’écart entre diplôme et emploi au Liban est souvent résumé par le mot « déclassement ». L’enquête de janvier 2022 de l’Administration centrale de la statistique, la CAS, et de l’Organisation internationale du travail, l’OIT, appelle une lecture plus précise. Elle distingue un niveau d’études supérieur à celui requis par le poste et un niveau inférieur.

Le total de ces écarts atteignait 56,6 % des personnes en emploi. Mais la première situation concernait 18,3 % de ce groupe, contre 38,3 % pour la seconde. Présenter le total comme un taux de surqualification inverserait donc le sens du résultat.

Ces observations concernent janvier 2022. Leur intérêt est de clarifier ce que mesure l’indicateur et ce qu’il laisse de côté. Elles ne permettent pas d’annoncer le niveau actuel de déclassement des diplômés en 2026.

Diplôme et emploi : deux formes d’écart

L’inadéquation par niveau d’études apparaît lorsque la formation de la personne ne correspond pas au niveau requis pour son emploi. Un niveau supérieur décrit la suréducation au sens statistique. Un niveau inférieur décrit la sous-éducation par rapport au poste. Ces termes comparent deux niveaux ; ils ne portent pas un jugement global sur le travailleur.

Le rapport distingue aussi l’inadéquation par domaine d’études. Une personne peut posséder le niveau de diplôme attendu, mais dans une spécialité différente. À l’inverse, elle peut travailler dans son domaine avec un diplôme d’un niveau inférieur ou supérieur au repère retenu.

Les deux dimensions ne sont pas interchangeables. Le chiffre de 56,6 % concerne l’écart par niveau d’études. Il ne doit pas servir à quantifier le nombre de personnes ayant changé de spécialité. Une analyse des filières doit utiliser les tableaux portant spécifiquement sur le domaine de formation.

Le métier se distingue lui-même du secteur de l’employeur. Un comptable dans une entreprise industrielle exerce une activité comptable au sein de l’industrie. Le classement de sa profession et celui de son employeur apportent deux informations différentes. Cette distinction compte lorsqu’on cherche où les diplômes sont utilisés.

La hausse totale venait surtout du niveau inférieur

Entre 2018–2019 et janvier 2022, la proportion de personnes en emploi présentant un écart de niveau passait de 50 % à 56,6 %. Pourtant, la suréducation reculait de 24 % à 18,3 %. La sous-éducation par rapport au poste augmentait de 26 % à 38,3 %.

Niveau d’études par rapport au poste 2018–2019 Janvier 2022 Supérieur au niveau requis 24,0 % 18,3 % Inférieur au niveau requis 26,0 % 38,3 % Ensemble des deux écarts 50,0 % 56,6 %

Le dénominateur est la population en emploi, pas l’ensemble des diplômés ni l’ensemble des personnes d’âge actif. Un diplômé au chômage n’entre pas dans le calcul de l’inadéquation de son emploi puisqu’il n’occupe pas de poste. Cette exclusion est déterminante dans une période de destruction d’emplois.

La baisse de la suréducation ne démontre donc pas que les diplômés ont tous trouvé un poste mieux adapté. Certains peuvent avoir quitté l’emploi. D’autres peuvent avoir changé de travail. Une évolution de la proportion peut aussi provenir d’un déplacement de la composition des personnes encore occupées.

Le rapport suggère ainsi que les personnes suréduquées ont pu perdre leur emploi relativement davantage que celles classées sous-éduquées. Cette interprétation reste une explication du changement observé. Elle ne retrace pas la trajectoire individuelle de chaque diplômé entre les deux enquêtes.

Une qualification n’est pas toute la compétence

Le diplôme représente une qualification formelle. Les compétences comprennent aussi ce qu’une personne sait effectivement faire. L’expérience, l’apprentissage au travail et des formations complémentaires peuvent enrichir ces capacités sans modifier immédiatement le niveau du diplôme détenu.

Une personne classée sous-éduquée par rapport au poste peut ainsi avoir acquis une expérience utile. Le tableau ne prouve pas qu’elle exerce mal son métier. À l’inverse, posséder un diplôme supérieur au repère du poste ne garantit pas la maîtrise de toutes les tâches demandées.

Mesurer les compétences effectives réclame d’autres informations. Il peut s’agir d’une évaluation des tâches, des savoir-faire ou des besoins de formation. Un tableau comparant les niveaux d’études ne remplace pas cette démarche. Il offre un signal sur la relation entre formation formelle et emplois occupés.

Le déclassement salarial est encore une autre question. Un emploi peut correspondre au niveau de formation et offrir une rémunération faible. Un autre peut mobiliser moins de qualifications formelles et procurer un revenu supérieur. Sans données salariales comparables, l’écart de diplôme ne mesure pas la perte de revenu.

Observer les sorties d’emploi autant que les postes

Pour suivre le devenir des diplômés, une mesure complète doit rapprocher plusieurs ensembles. Il faut examiner ceux qui travaillent, ceux qui cherchent un emploi et ceux qui se retirent du marché du travail. Le taux d’inadéquation parmi les personnes occupées ne suffit pas à décrire toutes ces trajectoires.

Il faut également distinguer changement de métier et changement de niveau de responsabilité. Un salarié peut conserver la même spécialité avec des tâches différentes. Un autre peut exercer un emploi dans un nouveau domaine. Les deux situations demandent des informations plus détaillées que le seul diplôme le plus élevé.

L’enquête de 2022 porte sur 5 444 ménages et sur les résidents de logements ordinaires. Les personnes qui ont quitté le pays ne constituent pas un groupe que ce taux permet de suivre directement. Il serait donc infondé d’en déduire, à lui seul, un nombre de diplômés ayant émigré.

Une nouvelle enquête pourrait établir si les écarts ont changé depuis janvier 2022. Pour éclairer les choix de formation, elle devrait conserver la distinction entre niveau et domaine d’études, puis la rapprocher des emplois accessibles. Les compétences réellement mobilisées et les revenus demanderaient leurs propres observations.

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