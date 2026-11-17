Le Canada et la Chine élargissent leurs allégements douaniers jusqu’en 2028. Environ 400 millions de dollars canadiens d’exportations agricoles et maritimes sont concernés. Ottawa prolonge en contrepartie des exemptions ciblées sur l’acier et l’aluminium chinois. Mark Carney annonce aussi une mission commerciale et de nouveaux échanges avec Pékin en 2027.

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Le Canada et la Chine ont annoncé mardi 17 novembre de nouveaux allégements douaniers après une rencontre entre Mark Carney et Xi Jinping à Shenzhen. Selon le gouvernement canadien, l’élargissement concerne environ 400 millions de dollars canadiens d’exportations vers la Chine, principalement du porc congelé et des produits de la mer.

Ce montant désigne la valeur des marchandises concernées, et non une aide versée aux entreprises ou une économie de droits de douane de même ampleur. L’annonce prolonge le rapprochement commercial engagé par les deux dirigeants en janvier.

Porc et produits de la mer concernés

Ottawa détaille un périmètre comprenant 116 millions de dollars canadiens d’exportations de morceaux de porc congelés et environ 285 millions de poissons et fruits de mer. Certaines crevettes d’eau froide, des mollusques, les concombres de mer et le flétan du Groenland figurent parmi les produits visés.

Le dossier gouvernemental prévoit la suspension par Pékin des droits dits « antidiscrimination » concernés du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2028. L’extension s’ajoute à la prolongation de deux ans, annoncée plus tôt ce mois-ci, des allégements portant sur les tourteaux de canola, les pois, le homard et le crabe.

Des exemptions ciblées sur les métaux chinois

En contrepartie, le Canada prolongera jusqu’au 31 décembre 2028 des mesures existantes de remise de droits sur certains produits chinois en acier et en aluminium, qui devaient expirer fin 2026.

La couverture sera également élargie à 32 positions tarifaires : 23 pour l’acier et neuf pour l’aluminium. Ottawa précise que l’offre canadienne est insuffisante ou inexistante pour ces produits. Il ne s’agit donc pas d’une suppression générale des restrictions sur les métaux chinois.

Un partenariat commercial plus large

Le premier ministre canadien annonce aussi une mission commerciale en Chine en 2027 et une initiative consacrée au commerce électronique, destinée notamment aux petites et moyennes entreprises. Une liaison Air Canada entre Vancouver et Guangzhou est annoncée pour mai 2027.

Ces projets accompagnent un commerce bilatéral de marchandises évalué par Ottawa à 125,6 milliards de dollars canadiens en 2025. Les exportations canadiennes vers la Chine représentaient 35,1 milliards. Le nouvel arrangement porte sur des catégories précises de biens et un calendrier défini, sans constituer un accord général de libre-échange.

Photo d’archives : Mark Carney à Bruxelles, le 23 juin 2025, avec Ursula von der Leyen et António Costa. Dati Bendo / Union européenne, CC BY 4.0. Photographie entière et habillage Libnanews.

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