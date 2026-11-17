https://libnanews.com/wp-content/uploads/2026/11/essentiel-17-novembre-2026-08h.mp4 L’essentiel en 5 minutes : 17 novembre 2026, 8 h

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Mardi 17 novembre 2026, édition de 8 h, heure de Beyrouth. Le Sud-Liban et les suites de la visite de Mike Waltz restent au premier plan. En Cisjordanie, un bilan hospitalier fait état d’une femme tuée près de Jéricho. Climat, transports en France et rendez-vous libanais complètent ce point du matin. Informations arrêtées à 7 h 30, heure de Beyrouth.

Sud-Liban : la sécurité des habitants au premier plan

Une frappe aérienne israélienne a été signalée dans la nuit sur Houla, ainsi que des tirs de mitrailleuses lourdes et moyennes à Khiam, selon une correspondance de l’agence officielle libanaise publiée ce matin. Aucun bilan ni heure précise des faits n’y sont indiqués.

À l’aube, des tirs d’artillerie israéliens ont également visé Wadi Slouqi et les montagnes autour de Chaqra et Qabrikha, selon un nouveau signalement de l’agence officielle. Aucun bilan n’y est précisé.

Retour sur les événements de lundi : à Chebaa, l’armée israélienne a revendiqué l’arrestation de deux hommes durant la nuit de dimanche à lundi. Elle les présente comme membres d’un groupe lié au Hezbollah, une affiliation non vérifiée indépendamment. Du côté libanais, les signalements concernent les frères Asaad et Mohammad Hamdan. Des demandes de protection et de garanties sur leur sort ont été formulées. Il ne s’agit pas d’une nouvelle opération survenue cette nuit.

À Zawtar Ouest, le commandement de l’armée libanaise a démenti lundi des informations sur la situation sécuritaire. Il affirme poursuivre ses missions et accompagner le retour des habitants, malgré les attaques israéliennes. Ce démenti ne constitue pas une garantie générale de sécurité pour le Sud. Les consignes locales restent déterminantes pour les déplacements et l’accès aux terres.

Après la visite de Waltz, les arrangements restent à négocier

La visite de Mike Waltz à Beyrouth laisse plusieurs dossiers ouverts. L’ambassadeur américain auprès des Nations unies a demandé lundi que le Hezbollah remette volontairement ses armes à l’État. Il a rencontré Joseph Aoun, Nabih Berri et Nawaf Salam. Le Premier ministre libanais défend le maintien d’une présence internationale au Sud sous mandat du Conseil de sécurité, avec des fonctions de surveillance, de coordination et d’appui à l’armée.

Le désarmement, le retrait israélien et la vérification des engagements restent liés dans les discussions. Les déclarations publiques ne permettent pas de présenter comme adopté un dispositif de remplacement de la FINUL. La différence entre une option diplomatique, un accord politique et sa mise en œuvre demeure essentielle.

Cisjordanie : une femme tuée près de Jéricho

À Al-Duyuk al-Tahta, à l’ouest de Jéricho, une Palestinienne a été tuée et dix personnes blessées, selon l’hôpital gouvernemental de Jéricho. Des sources palestiniennes attribuent les tirs à des colons israéliens. Le Croissant-Rouge avait d’abord annoncé avoir transporté une femme touchée à la tête et un jeune homme blessé à la cuisse. Ce premier signalement est antérieur au bilan hospitalier.

L’armée israélienne donne une autre version du déclenchement des violences : elle affirme que des Israéliens ont été attaqués avant d’ouvrir le feu. Les circonstances précises ne sont pas établies indépendamment. Il faut donc distinguer le bilan rapporté par l’hôpital des récits concurrents sur l’origine des tirs.

COP31 : une nouvelle séquence politique à Antalya

La conférence climatique poursuit sa deuxième semaine en Turquie. Le programme officiel prévoit ce mardi et mercredi la reprise du segment de haut niveau pour les délégations qui n’ont pas présenté de déclaration nationale lors de la première séquence. La conférence doit se terminer le 20 novembre.

Les négociations portent notamment sur les énergies fossiles et les financements climatiques. Le projet de texte présenté lundi est une base de discussion, pas un accord final. Pour les pays exposés aux conséquences du réchauffement, la question n’est pas seulement celle des objectifs annoncés : les ressources effectivement mobilisées et leurs modalités d’accès comptent aussi.

France : vérifier son trajet avant de partir

La journée de mobilisation du 17 novembre entraîne des perturbations sur certains trains et RER franciliens. Les prévisions de Transilien ne décrivent pas un arrêt général du réseau : plusieurs lignes conservent un service normal, tandis que certains axes disposent d’une offre réduite.

À Paris, des stations doivent fermer dès 11 heures, heure locale. Charles-de-Gaulle–Étoile, Concorde, Invalides et Gare d’Austerlitz figurent parmi les points concernés. Les trains ne marqueront pas l’arrêt dans les stations fermées et les correspondances n’y seront pas assurées. La réouverture dépendra de l’autorisation préfectorale. Les voyageurs doivent contrôler l’ensemble de leur itinéraire, y compris le retour, plutôt que le seul départ.

MEA : une arrivée attendue, pas encore un nouveau service

La Middle East Airlines doit accueillir ce mardi son premier Airbus A321XLR à Beyrouth. L’arrivée de l’appareil constitue une étape du renouvellement de la flotte. Elle ne doit cependant pas être confondue avec le lancement d’une nouvelle destination ou avec sa première rotation commerciale. Au moment de la préparation de cette édition, l’atterrissage n’est pas présenté comme accompli. Les annonces opérationnelles de la compagnie permettront de préciser la suite.

Football : le Liban retrouve la Palestine à Bassora

La sélection libanaise affronte ce mardi la Palestine dans le tournoi amical de Bassora, en Irak. Elle reste sur un nul 0–0 contre les Irakiens, et non sur une défaite. Les Palestiniens ont, eux, perdu 2–0 contre l’Iran. Leur sélectionneur, Ihab Abou Jazar, souligne l’intérêt de ce rendez-vous pour évaluer les joueurs. Le match est amical : aucun résultat de qualification ne doit lui être attribué avant même le coup d’envoi.

Photographie d’archives : la Ligne bleue à Ras Naqoura. François el Bacha / Libnanews. Date de prise de vue non établie ; image présente dans la banque depuis août 2019. Illustration géographique, non un événement du 17 novembre.

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