Paraguay : Schreiner confirmé à la banque centrale

Le Sénat paraguayen a approuvé lundi 9 novembre la nomination de Jorge Schreiner à la présidence de la banque centrale et celle de Fernando Rivarola au directoire. Schreiner a obtenu 31 voix favorables sur 33 présents, contre une unanimité pour Rivarola. Ce dernier avait rédigé un rapport d’alerte sur Ueno Bank. Les deux responsables arrivent dans une institution fragilisée par la crise bancaire et politique. Les parlementaires réclament des contrôles plus efficaces, davantage d’indépendance et des réponses aux déposants privés de leurs fonds.

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La banque centrale du Paraguay va être dirigée par Jorge Schreiner. Le Sénat a approuvé sa nomination lundi 9 novembre 2026, ainsi que l’entrée de Fernando Rivarola au directoire. Ce dernier avait alerté sur les opérations d’Ueno Bank, dont la crise a bouleversé les institutions paraguayennes.

Un nouveau président pour la banque centrale du Paraguay

La Chambre haute a donné son accord constitutionnel lors d’une séance extraordinaire consacrée aux deux candidatures proposées par le président Pedro Alliana. Selon son communiqué, la décision doit être transmise au pouvoir exécutif.

Schreiner a obtenu 31 voix favorables, une voix contre et une abstention parmi les 33 sénateurs présents. Rivarola a reçu les 33 voix. L’approbation des deux nominations ne signifie donc pas que les deux votes ont été unanimes.

Le renouvellement intervient alors que le directoire ne comptait plus que trois membres en fonction. Il vise à rétablir une direction complète après les départs provoqués par la crise bancaire.

Schreiner a déjà siégé au directoire du BCP et présidé la Commission nationale des valeurs. Il enseigne l’économie monétaire à l’Université nationale d’Asunción et dirige la société Comtel. Le président Alliana a présenté son expérience comme un moyen de restaurer la confiance dans l’institution.

Rivarola, de l’alerte bancaire au directoire

Ancien responsable de la supervision à la Surintendance des banques, Fernando Rivarola avait rédigé en juillet un rapport sur les opérations d’Ueno. Le document, rendu public à l’automne, est devenu un élément central du débat sur les défaillances du contrôle bancaire.

Son arrivée au directoire replace ainsi dans la conduite de l’institution un responsable associé aux premières alertes. Devant les sénateurs, il s’est engagé à rechercher rapidement une solution pour les déposants affectés et une sortie ordonnée de la crise d’Ueno, indique le compte rendu officiel.

La nomination ne règle pas, à elle seule, la question des fonds encore indisponibles. Le vote porte sur les responsables du BCP, pas sur un nouveau calendrier de restitution des dépôts.

La supervision et l’indépendance au cœur de l’audition

Schreiner a estimé devant les parlementaires que les autorités avaient réagi trop tard. Il a critiqué l’incapacité de la banque centrale à résister au pouvoir politique et reconnu que le rétablissement de sa crédibilité prendrait du temps.

Ce changement de direction suit la destitution de Santiago Peña, prononcée le 6 novembre par le Sénat dans une procédure de jugement politique. Pedro Alliana lui a succédé. Le renouvellement des autorités monétaires constitue un volet distinct des procédures judiciaires engagées autour d’Ueno.

Les sénateurs ont demandé une révision des méthodes de contrôle, un meilleur traitement des alertes techniques et une intervention plus rapide face aux irrégularités. La protection des déposants et la stabilité financière ont dominé les échanges avec les deux candidats.

Photo d’illustration : siège de la Banque centrale du Paraguay à Asunción, archive de 2010. Photo Felipe Méndez (FF MM), via Wikimedia Commons, sous CC BY-SA 3.0. Photo entière conservée et redimensionnée proportionnellement ; habillage Libnanews sous la même licence. Photo d’origine et crédits.

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