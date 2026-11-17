Les demandes sont reçues à Abou Dhabi depuis le 16 novembre. À Dubaï, l’ouverture est annoncée plus tard dans la semaine, sans date précise.

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Les Libanais résidant aux Émirats arabes unis peuvent désormais déposer une demande de passeport biométrique à l’ambassade du Liban à Abou Dhabi. La Sûreté générale fixe le début de la réception des demandes au lundi 16 novembre 2026. Pour le consulat général à Dubaï, elle annonce une ouverture plus tard dans la même semaine, sans donner de jour précis.

Abou Dhabi opérationnel, Dubaï encore annoncé

La distinction est importante pour les usagers : le communiqué confirme une date de démarrage à Abou Dhabi, mais ne permet pas de considérer le guichet de Dubaï comme déjà ouvert. Une annonce générale sur le déploiement des équipements à l’étranger ne remplace pas la confirmation locale de la réception des demandes.

La Sûreté générale présente cette extension comme une étape de son plan de déploiement progressif au sein des missions diplomatiques libanaises. L’objectif annoncé est d’alléger les déplacements et les démarches imposés aux expatriés, en leur permettant d’effectuer davantage de formalités dans leur pays de résidence.

Ce que l’annonce ne précise pas

Le communiqué ne détaille ni les pièces à fournir, ni les tarifs, ni les délais de délivrance. Il ne précise pas non plus si la réception se fait uniquement sur rendez-vous ou quelles situations individuelles sont éligibles. L’ouverture d’un service de dépôt ne signifie donc pas que le passeport est délivré sur place ou remis immédiatement.

Avant de se déplacer, les demandeurs ont intérêt à obtenir auprès du poste diplomatique concerné la confirmation de leur éligibilité, du mode de prise de rendez-vous et de la liste des justificatifs. Pour Dubaï, la première vérification reste la date effective de mise en service. Les procédures publiées pour d’autres consulats ne doivent pas être transposées automatiquement aux Émirats.

Une extension consulaire progressive

Cette ouverture s’inscrit dans un élargissement des services biométriques à l’étranger, également évoqué par le ministère de l’Intérieur à propos de plusieurs postes diplomatiques. Pour les résidents des Émirats, la nouveauté concrète est la possibilité annoncée de déposer la demande à Abou Dhabi depuis le 16 novembre. La prochaine étape vérifiable sera le démarrage effectif de la réception à Dubaï, puis la publication des modalités pratiques propres aux deux postes.

Illustration : passeports libanais, photographie d’archives Libnanews. Date de prise de vue non établie ; il ne s’agit pas du nouveau guichet à Abou Dhabi. © Archives Libnanews.

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