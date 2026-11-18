Le 18 novembre 1943, une association de Fall River porte l’indépendance libanaise au Sénat américain, en invoquant la Charte de l’Atlantique.

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Ce jour dans l’histoire du Liban. Le 18 novembre 1943, la Mount Lebanon Society de Fall River, dans le Massachusetts, porte la cause de l’indépendance libanaise devant le Sénat américain, pendant la crise de Rachaya.

Un télégramme venu du Massachusetts

Le document figure à la page 9665 du Congressional Record, dans le compte rendu de la séance du 18 novembre. Le sénateur David I. Walsh présente le message du président de la Mount Lebanon Society. Le télégramme est renvoyé à la commission des relations étrangères et son impression est ordonnée. Ce dépôt ne constitue ni une résolution adoptée par le Sénat ni une décision de politique étrangère.

Daté lui aussi du 18 novembre, le télégramme est signé Farris Nassif Jr., président de l’association. Celle-ci se présente comme une organisation fondée à Fall River en 1911 par des citoyens américains d’origine libanaise pour soutenir l’indépendance du Liban. Avec son groupe auxiliaire, elle adresse un appel au président Franklin D. Roosevelt et au secrétaire d’État Cordell Hull.

La crise de Rachaya, vue depuis l’autre rive

Au Liban, l’affrontement porte sur l’exercice effectif de la souveraineté. Après les élections de 1943, Béchara el-Khoury accède à la présidence et Riad el-Solh forme le gouvernement. Le Parlement modifie les dispositions constitutionnelles liées au mandat français. Les autorités françaises répondent par l’arrestation du président, du chef du gouvernement et d’autres responsables, transférés à la citadelle de Rachaya.

Les manifestations qui commencent le 11 novembre gagnent plusieurs villes. À Bchamoun, Habib Abou Chahla et Majid Arslane, accompagnés du président de la Chambre Sabri Hamadé, organisent la continuité du pouvoir libanais hors du contrôle mandataire. Le 18 novembre, la crise n’est donc pas terminée : l’appel de Fall River intervient pendant la détention, quatre jours avant la libération des responsables le 22 novembre, date devenue celle de la fête de l’Indépendance.

Invoquer les promesses des Alliés

L’appel s’appuie sur la Charte de l’Atlantique. Rendue publique le 14 août 1941 par Roosevelt et Winston Churchill, cette déclaration énonce notamment le droit des peuples à choisir leur forme de gouvernement et le rétablissement des droits souverains dont ils ont été privés par la force.

Le rapprochement est politiquement précis : des citoyens américains d’origine libanaise sollicitent leur propre gouvernement au nom des principes proclamés par les Alliés. Ils placent ainsi une crise du mandat français dans le débat sur l’ordre international à construire après la guerre. L’argument ne repose pas sur une faveur particulière accordée au Liban, mais sur l’application d’un principe général.

Libérer les personnes, rétablir les institutions

La distinction entre une libération individuelle et une restauration politique apparaît aussi dans les échanges diplomatiques américains. Le 20 novembre, Hull demande à l’ambassadeur des États-Unis à Londres, John G. Winant, de clarifier immédiatement la position britannique. Il s’inquiète d’une solution qui ne rétablirait pas le gouvernement et le Parlement libanais élus.

Le secrétaire d’État rappelle l’assurance reçue de l’ambassade britannique : les détenus doivent être libérés en qualité de président et de ministres, et non comme de simples particuliers. Dans un autre télégramme daté du même jour, Washington affirme avoir demandé au Comité français de libération nationale le rétablissement du gouvernement et la mise en œuvre des promesses d’indépendance de 1941.

Rien dans le dépôt du 18 novembre ne permet d’attribuer au message de Fall River la décision de libérer les dirigeants libanais. Son intérêt est ailleurs : il conserve la trace datée d’une intervention de la diaspora, au cœur de la crise, auprès des institutions de son pays d’accueil. L’indépendance se défend alors à Beyrouth et à Bchamoun, mais elle trouve aussi des relais jusque dans le Massachusetts.

Illustration : citadelle de Rachaya, 6 mai 2019. Photo Hardscarf, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, redimensionnée.

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