La Corée du Sud renforce les contrôles du Suneung du 19 novembre après une fraude aux examens professionnels. Lunettes inspectées, boutons recouverts et fournitures restreintes doivent limiter les appareils cachés. Le dispositif soulève des contraintes pratiques et juridiques, tandis que le durcissement annoncé des sanctions nécessite encore un travail législatif.

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En Corée du Sud, la lutte contre la triche atteint les boutons de chemise. Pour le Suneung du 19 novembre 2026, examen national d’accès à l’université correspondant à l’année universitaire 2027, les autorités ont annoncé des inspections des lunettes, des vêtements et des effets personnels. Le dispositif, renforcé les 17 et 18 novembre, vise notamment les appareils miniaturisés susceptibles de transmettre des questions à une intelligence artificielle.

Il ne s’agit pas d’une fraude déjà constatée pendant cette session. L’alerte vient d’une affaire distincte touchant des examens professionnels, dont celui de conseiller fiscal. La réponse gouvernementale consiste à prévenir une transposition de ces procédés au rendez-vous universitaire, sans reporter celui-ci.

Des lunettes aux boutons, une inspection élargie

Dans son annonce du 17 novembre, publiée par le portail gouvernemental Policy Briefing, la première ministre Han Seong-sook décrit une vérification initiale des lunettes posées sur les tables. Les boutons doivent être recouverts d’autocollants, les manches relevées et les cols contrôlés. Les lunettes seront de nouveau examinées à chaque période ; une inspection des objets détenus est prévue avant la troisième épreuve.

La distinction entre lunettes ordinaires et équipement connecté devient ainsi une tâche de surveillance. La mesure ne signifie pas que les candidats portant des lunettes sont soupçonnés individuellement. Elle étend le contrôle à un objet banal pouvant ressembler à un appareil électronique.

Selon le décompte rapporté par Yonhap, 8 400 agents supplémentaires doivent rejoindre quelque 75 000 surveillants dans 1 312 centres. Ce renfort comprend environ 1 800 personnes spécialisées dans les appareils intelligents et 6 600 affectées aux couloirs. Les téléphones et autres appareils apportés malgré l’interdiction doivent être éteints et remis avant la première épreuve. Leur conservation, même sans utilisation, expose à une qualification de fraude.

Un message d’alerte doit également être envoyé avant les épreuves pour aider à repérer des téléphones non remis. C’est une mesure de détection annoncée, pas la garantie qu’aucun terminal ne restera dissimulé.

Les fournitures personnelles également restreintes

Le ministère de l’Éducation a ajouté le 18 novembre une règle concernant le matériel d’écriture : parmi les fournitures personnelles, seuls les crayons noirs sont autorisés. Les feutres noirs destinés aux feuilles de réponses, rubans correcteurs blancs, gommes et mines de porte-mine doivent être fournis par les centres, et non apportés individuellement. Cette consigne figure dans la communication gouvernementale consacrée aux précautions supplémentaires.

Le changement porte donc aussi sur des objets sans connexion apparente. L’enjeu n’est plus uniquement de repérer un téléphone visible, mais de vérifier ce qui entre dans la salle et peut servir à capter ou transmettre une information.

Une sécurité qui conserve des limites

Le Korea Herald rapporte toutefois une limite juridique importante : les autorités ne disposent pas d’une base permettant des fouilles corporelles généralisées sans consentement. Le recours aux détecteurs de métaux doit répondre à des soupçons. Le quotidien fait aussi état des inquiétudes d’organisations enseignantes face aux instructions tardives, à la charge supplémentaire et aux difficultés du contact physique avec les candidats.

Les horaires annoncés restent inchangés : arrivée avant 8 h 10 et début à 8 h 40, heure coréenne. Il faudra donc intégrer ces vérifications dans une organisation déjà minutée. Quant aux restrictions de Wi-Fi envisagées autour des centres, elles ne peuvent supprimer toutes les connexions privées ni les données mobiles. Contrôler les objets et interrompre certaines communications sont deux leviers différents ; aucun ne prouve à lui seul l’absence de fraude.

Dix ans d’exclusion : un durcissement encore à légiférer

Le gouvernement veut porter d’un à dix ans la période d’interdiction de se présenter à l’examen en cas de fraude. Mais son annonce précise qu’il doit consulter l’Assemblée nationale pour permettre l’application du durcissement dès cette session. Il serait donc inexact de présenter les dix ans comme une sanction nouvelle déjà automatiquement applicable.

La coopération recherchée avec les entreprises technologiques concerne aussi les investigations après les épreuves, notamment en cas de soupçon de transmission d’images des sujets à une IA. Elle ne constitue ni la preuve d’un accès universel aux échanges des utilisateurs, ni celle d’un système capable d’identifier sans erreur tous les fraudeurs. Le dispositif du 19 novembre devra être évalué à partir de son exécution et de faits établis, non du seul nombre de contrôles annoncés.

Illustration : lunettes ordinaires devant un écran informatique. Cette photographie ne montre ni appareil de fraude identifié ni scène d’examen en Corée du Sud. Kevin Ku / Pexels, licence Pexels ; habillage Libnanews, photographie conservée intégralement.

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