À Qalqilya, les représentants palestiniens contestent les réductions de services de l’hôpital de l’UNRWA. L’agence décrit une crise financière globale mais ne détaille pas ce dossier dans son discours récent. Fermetures de départements, projet de conversion et arrêt total des soins doivent rester distingués pour comprendre les enjeux des patients.

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À Qalqilya, en Cisjordanie occupée, la contestation des réductions de services à l’hôpital de l’UNRWA se poursuit sur fond de crise financière de l’agence. Les représentants palestiniens réclament la réouverture de départements et dénoncent une transformation du rôle de l’établissement. Il faut distinguer ces restrictions déjà dénoncées, les projets contestés et une fermeture totale : les documents examinés ne permettent pas d’affirmer que toute activité médicale a cessé.

Deux services au cœur des revendications

Le 10 novembre 2026, des représentants d’institutions officielles, du comité populaire des services aux réfugiés et des habitants ont manifesté dans la cour de l’hôpital. Mohammad Khader, représentant du gouverneur, a défendu le maintien de cet établissement et rejeté une fermeture ou de nouvelles réductions.

Le président du comité populaire, Abdel Rahim Jabr, a demandé la réouverture de la médecine interne et de la maternité, ainsi que la protection des droits des salariés. Ses revendications portent sur des fonctions hospitalières précises, et pas uniquement sur la présence d’un bâtiment ou d’un accueil médical.

La contestation concerne donc la nature des soins qui doivent rester accessibles. Maintenir des consultations ambulatoires ne répond pas nécessairement à une demande de rétablissement des services d’hospitalisation.

Une inquiétude documentée depuis plusieurs mois

La mobilisation de novembre ne marque pas le début du dossier. Dans un communiqué daté du 30 avril, le département des affaires des réfugiés de l’Organisation de libération de la Palestine rapportait déjà une demande de réouverture des services de médecine interne et de maternité à Qalqilya.

Son responsable, Ahmad Abou Holi, avait soulevé cette question auprès d’un représentant du bureau du coordonnateur spécial des Nations unies. Il demandait également le développement des prestations de l’hôpital. Ce document établit l’ancienneté de la préoccupation. Il ne constitue pas un inventaire actualisé des services ouverts au mois de novembre.

L’OLP dénonce un changement de modèle à Qalqilya

Un autre compte rendu du département des affaires des réfugiés, mis à jour le 2 novembre, décrit une mobilisation au camp de Balata. La responsable du département dans le nord de la Cisjordanie, Nisrine Thouqan, y dénonce la fermeture de services essentiels et le transfert de médecins et d’infirmiers vers d’autres centres de santé.

Elle indique que le dossier a été examiné lors de la réunion du comité exécutif de l’OLP du 25 octobre. Une équipe de suivi associant le département des réfugiés et le ministère palestinien des Affaires étrangères a été constituée.

Dans ce même compte rendu, Mohammad Abou Kachk, représentant des comités populaires, conteste un projet de transformation de l’hôpital en cliniques. Il s’agit de la description et de la position des représentants palestiniens. Le texte ne fournit pas une décision administrative détaillée de l’UNRWA avec son calendrier d’application.

L’agence décrit ses contraintes financières globales

Le 12 novembre, devant la quatrième commission de l’Assemblée générale des Nations unies, le commissaire général par intérim de l’UNRWA, Christian Saunders, a évalué le déficit budgétaire de 2026 à 250 millions de dollars. Ce montant inclut un manque de trésorerie d’environ 70 millions : les deux chiffres ne doivent pas être additionnés.

Il a averti que les contraintes financières pourraient imposer d’autres décisions touchant l’emploi. Il a aussi confirmé une révision des activités et du modèle de prestation, tout en affirmant ne pas vouloir démanteler l’agence ni modifier son mandat.

Ce discours ne mentionne pas Qalqilya. Il éclaire les contraintes générales, mais ne confirme ni l’étendue exacte des mesures hospitalières ni une date de fermeture. Il ne peut donc être utilisé comme une réponse spécifique à chaque accusation locale.

Les contrats des salariés deviennent un autre point de tension

Le 15 novembre, le département des affaires des réfugiés de l’OLP a dénoncé une mesure concernant, selon lui, plus de 3 000 employés de l’UNRWA à Gaza comptant moins de treize ans de service. Il affirme qu’ils sont appelés à signer des contrats temporaires de trois mois.

Ahmad Abou Holi estime que cette conversion fragilise les salariés et pourrait préparer des non-renouvellements. Cette interprétation doit rester attribuée à l’OLP : elle ne prouve pas que tous ces employés ont déjà été licenciés. Elle ne concerne pas non plus un effectif de 3 000 personnes à l’hôpital de Qalqilya.

Ces deux dossiers montrent des contestations distinctes des économies envisagées : d’un côté, le contenu de l’offre hospitalière ; de l’autre, la stabilité des emplois. Les rassembler sous une seule annonce de fermeture générale effacerait les différences entre territoires, décisions et conséquences.

Ce qui reste à préciser pour les patients

Le point déterminant est désormais un état détaillé des prestations : services effectivement maintenus, possibilités d’admission, orientations vers d’autres établissements et conditions d’une éventuelle réouverture. Les positions publiques documentent une inquiétude et un conflit sur l’avenir de l’hôpital. Elles ne remplacent pas ce bilan opérationnel, indispensable pour mesurer les effets des restrictions sur les patients.

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