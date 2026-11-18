Le comté AOP Fort des Rousses de vingt-quatre mois, présenté par les Fromageries Arnaud, a remporté les World Cheese Awards à Cordoue le 12 novembre. Un départage a tranché une finale serrée. Retour sur le concours, le produit récompensé et le travail d’affinage derrière cette distinction internationale attribuée en 2026.

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Le champion est un comté français affiné pendant vingt-quatre mois. Le Comté AOP Fort des Rousses, présenté par les Fromageries Arnaud sous la marque JuraFlore, a remporté le titre de World Champion Cheese 2026 aux World Cheese Awards. Le concours organisé par la Guild of Fine Food s’est tenu le 12 novembre à Cordoue, en Espagne, et non le 18 novembre, date à laquelle le résultat continue de circuler.

Le palmarès officiel identifie précisément le lauréat : « Comté PDO Fort des Rousses 24 Months ». PDO est l’équivalent anglais de l’AOP, l’appellation d’origine protégée. La distinction récompense ce fromage présenté au concours ; elle ne couronne pas indistinctement tous les comtés, ni toute la production française.

Trois fromages à égalité, un départage décisif

La finale a opposé trois candidats arrivés au même total de 81 points : le comté des Fromageries Arnaud, l’ossau-iraty d’Agour, également français, et le gruyère AOP Réserve de la fromagerie villageoise de Rossens, affiné par Gourmino, en Suisse.

Selon le récit de l’organisateur, une procédure de départage fondée sur le retrait des notes extrêmes a permis de désigner le comté. Le tableau des finalistes conserve les scores initiaux. Il précise aussi que les fromages ayant obtenu le même total y sont classés par ordre alphabétique : la simple position dans cette liste ne suffit donc pas à reconstituer toutes les places après départage.

Le jury a notamment retenu la complexité aromatique et l’évolution des saveurs en bouche du lauréat. Il s’agit d’une appréciation de dégustateurs, pas d’une mesure établissant une supériorité universelle sur tous les autres fromages.

5 330 candidats et plusieurs étapes de sélection

La sélection a porté sur 5 330 fromages. Le tableau officiel des finalistes recense 270 juges, 108 distinctions Super Gold, puis quatorze fromages retenus pour la dernière étape. Cette succession de niveaux distingue le titre suprême des médailles attribuées pendant le concours.

La première évaluation se déroule à l’aveugle et examine notamment l’aspect, les arômes, la texture et le goût. Les meilleurs candidats passent ensuite devant un jury resserré. Le palmarès par catégories confirme que le comté du Fort des Rousses reçoit aussi le titre de meilleur fromage français de cette édition.

Deux ans d’affinage dans une ancienne forteresse

Derrière le nom du lauréat se trouvent trois repères différents : les Fromageries Arnaud sont la maison inscrite au palmarès, JuraFlore sa marque, et le Fort des Rousses le lieu d’affinage. Ce dernier est situé dans le Haut-Jura, à 1 150 mètres d’altitude.

Selon la présentation du producteur, l’ancienne forteresse a été aménagée en caves d’affinage en 1997. Ses salles voûtées et ses galeries abritent plus de 100 000 meules. Ce chiffre décrit l’ensemble du site, pas un lot intégralement primé à Cordoue.

Le travail ne consiste pas simplement à entreposer un fromage pendant deux ans. JuraFlore décrit un suivi de la maturité et de la texture de chaque meule, puis des déplacements vers les caves adaptées à son évolution. Le rôle de l’affineur intervient donc après la fabrication et accompagne le développement du produit.

Un âge précis, pas une recette unique du bon comté

L’interprofession du comté rappelle que cette pâte pressée cuite est élaborée au lait cru dans le massif du Jura, au sein de fromageries appelées fruitières. Seules les races bovines Montbéliarde et Simmental française sont autorisées pour produire son lait. L’affinage dure au moins quatre mois ; certaines meules restent en cave douze, dix-huit, vingt-quatre mois ou davantage.

La mention « 24 mois » est donc essentielle pour identifier la référence récompensée, mais elle ne suffit pas à transformer n’importe quel comté de cet âge en champion. L’origine du lait, la fabrication, les conditions de maturation et la sélection de la meule interviennent aussi. Pour le consommateur, le repère vérifiable reste le nom complet du lauréat et son concours : Comté AOP Fort des Rousses 24 mois, Fromageries Arnaud, World Cheese Awards 2026.

Photographie d’illustration : tranche de comté photographiée le 24 octobre 2010, sans identification à la meule primée en 2026. Myrabella / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0. Composition Libnanews sous la même licence ; photographie entière conservée.

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