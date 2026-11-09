ADISQ : Lou-Adriane Cassidy doublement récompensée

Lou-Adriane Cassidy a remporté les Félix de l’artiste féminine de l’année et du spectacle de l’année, dimanche 8 novembre 2026 à Montréal, lors du 48e Gala de l’ADISQ. La seconde distinction récompense Triste Animal, le spectacle construit autour de son quatrième album. Ce doublé prolonge une semaine déjà marquée par une récompense pour le disque lui-même, dans la catégorie adulte contemporain. La soirée, organisée à la Place des Arts, a permis de distinguer plusieurs facettes de la scène québécoise. Pour Cassidy, les deux prix du dimanche associent une reconnaissance de l’interprète et celle d’un travail scénique. Ils ne récompensent donc pas exactement la même réalisation, même s’ils se rattachent au même cycle artistique.

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Lou-Adriane Cassidy a remporté les Félix de l'artiste féminine de l'année et du spectacle de l'année, dimanche 8 novembre 2026 à Montréal, lors du 48e Gala de l'ADISQ. La seconde distinction récompense Triste Animal, le spectacle construit autour de son quatrième album. Ce doublé prolonge une semaine déjà marquée par une récompense pour le disque lui-même, dans la catégorie adulte contemporain.

La soirée, organisée à la Place des Arts, a permis de distinguer plusieurs facettes de la scène québécoise. Pour Cassidy, les deux prix du dimanche associent une reconnaissance de l'interprète et celle d'un travail scénique. Ils ne récompensent donc pas exactement la même réalisation, même s'ils se rattachent au même cycle artistique.

Triste Animal, du disque à la scène

Le Félix du spectacle de l'année donne une place centrale à Triste Animal dans le palmarès de l'artiste. Ce titre désigne à la fois un album et la tournée qui en découle. Le mercredi 4 novembre, le Premier Gala avait déjà distingué l'enregistrement dans la catégorie album de l'année, adulte contemporain. Quatre jours plus tard, la cérémonie principale a récompensé sa traduction sur scène.

Cette chronologie permet de comprendre la succession des annonces. L'ADISQ répartit ses distinctions entre plusieurs rendez-vous, dont le Gala de l'industrie, le Premier Gala et la cérémonie télévisée. Un prix annoncé le mercredi ne constitue pas une récompense supplémentaire remise le dimanche. De même, les distinctions attribuées aux techniciens d'une production ne se confondent pas avec les trophées remis à l'interprète.

Le travail entourant Triste Animal a aussi été reconnu dans les catégories techniques. Le palmarès du 4 novembre distingue notamment Raoul Beaudin pour la conception de l'éclairage et des projections du spectacle. Cette récompense rappelle que la réalisation d'une tournée mobilise, au-delà de l'artiste, une équipe dont le travail participe à la forme du concert.

Une nouvelle étape après Journal d'un loup-garou

Triste Animal s'inscrit dans une période de sorties rapprochées. Lou-Adriane Cassidy avait présenté Journal d'un loup-garou au début de 2025, avant ce quatrième album. Les programmations de ses diffuseurs décrivent Triste Animal comme un projet distinct, avec son propre spectacle. Le doublé du 8 novembre récompense cette étape et non une nouvelle sortie discographique annoncée à l'occasion du gala.

Cassidy poursuit par ailleurs sa présence sur scène hors du Québec. Le Centre des arts d'Edmundston, au Nouveau-Brunswick, annonce Triste Animal le 21 novembre 2026. Cette représentation à venir illustre la circulation du spectacle dans l'espace francophone canadien, au-delà de la soirée montréalaise.

Un palmarès qui dépasse un seul nom

La reconnaissance de Cassidy s'inscrit dans une édition également marquée par Angine de Poitrine. Le duo figure parmi les lauréats du 8 novembre, notamment dans la catégorie révélation de l'année. Les Louanges a pour sa part été désigné artiste masculin de l'année.

La prochaine échéance annoncée à Edmundston est désormais celle d'un concert, le 21 novembre. Après les trophées, Triste Animal poursuit sa vie devant le public.

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