Trump juge la guerre avec l’Iran pratiquement terminée

Donald Trump a déclaré le 9 novembre que la guerre avec l’Iran était pratiquement terminée sur le plan militaire, après sa rencontre avec le Premier ministre qatari à Washington. Le président américain maintient toutefois le blocus naval et l’opération Iron Gate. Il affirme que plusieurs pays du Golfe préfèrent ce statu quo et conserve la possibilité de nouvelles frappes. Aucun accord de paix ni calendrier de levée des mesures américaines ne figure dans les annonces de la soirée.

34

Lire l'article Stop

Donald Trump a estimé lundi 9 novembre que la guerre avec l’Iran était « pratiquement terminée » sur le plan militaire. Le président américain s’exprimait à la Maison-Blanche après sa rencontre avec le Premier ministre qatari, Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani. Il n’a toutefois annoncé ni accord de paix ni levée du blocus américain.

« Nous maintenons simplement le statu quo », a déclaré Donald Trump. Il a aussitôt ajouté qu’il ne garantissait rien et que les États-Unis restaient prêts à intervenir de nouveau. La déclaration, relayée par le compte officiel de communication de la présidence, associe donc un discours d’apaisement au maintien de la pression militaire.

La guerre avec l’Iran : le blocus reste en place

Dans un message publié le même jour, Donald Trump a qualifié son échange avec le chef du gouvernement qatari d’« excellent ». Il affirme que le Qatar, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Koweït préfèrent le maintien du dispositif actuel.

Selon sa présentation, ce dispositif comprend le blocus naval et l’opération Iron Gate. Le président évoque ainsi une pression exercée à la fois sur les accès maritimes et terrestres de l’Iran. Il ne propose, dans cette déclaration, aucun calendrier de levée de ces mesures.

Cette position attribuée aux pays du Golfe est celle rapportée par Donald Trump. Son message ne constitue pas un communiqué commun de ces gouvernements. Il présente leur préférence supposée pour le statu quo comme un argument contre une nouvelle escalade immédiate.

Le président américain juge désormais peu probable, à ce stade, un changement qui conduirait Washington à relancer une opération militaire. Il maintient néanmoins cette possibilité si les circonstances évoluent. Le choix annoncé porte donc sur la conduite immédiate du conflit, sans renoncement définitif à la force.

Le nucléaire demeure une condition américaine

Donald Trump réaffirme que l’Iran ne doit pas obtenir d’arme nucléaire. Il qualifie cette exigence de « non négociable » et affirme observer une dynamique positive vers la fin du conflit.

La rencontre avec Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani s’inscrit dans les efforts de médiation du Qatar entre Washington et Téhéran. Elle était particulièrement attendue alors que les deux capitales restent éloignées sur les conditions d’un règlement. Le chef du gouvernement qatari a également rencontré le vice-président américain JD Vance.

Les annonces américaines de lundi soir ne présentent cependant aucun texte conclu avec l’Iran. Elles ne fixent ni date de signature ni procédure de mise en œuvre. La poursuite du blocus et l’éventualité d’une reprise des frappes demeurent explicitement dans la position exposée par Donald Trump.

Photographie d’illustration : portrait officiel de Donald Trump, 2 juin 2025, et non la rencontre du 9 novembre 2026. Photo : Daniel Torok / Maison-Blanche, domaine public américain. Version de Wikimedia Commons conservée entière, sans retouche du portrait ; habillage typographique Libnanews.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews