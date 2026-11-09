Canada : les rendez-vous du jour du Souvenir

Le Canada marquera le jour du Souvenir mercredi 11 novembre 2026. À Ottawa, la cérémonie nationale se tiendra au Monument commémoratif de guerre du Canada, avec deux minutes de silence à 11 heures, heure locale. La Légion royale canadienne prévoit une diffusion en direct sur sa page Facebook. Des restrictions de circulation sont annoncées autour du monument : les personnes qui souhaitent assister au rassemblement doivent prévoir leur déplacement en conséquence. Cette commémoration concerne les personnes mortes au service militaire du pays, ainsi que l’engagement des vétérans et des militaires. Elle associe une cérémonie nationale dans la capitale et de nombreux rassemblements locaux. Les horaires de ces derniers ne se déduisent pas automatiquement de celui d’Ottawa : les organisateurs de chaque ville publient leur propre programme.

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Le Canada marquera le jour du Souvenir mercredi 11 novembre 2026. À Ottawa, la cérémonie nationale se tiendra au Monument commémoratif de guerre du Canada, avec deux minutes de silence à 11 heures, heure locale. La Légion royale canadienne prévoit une diffusion en direct sur sa page Facebook. Des restrictions de circulation sont annoncées autour du monument : les personnes qui souhaitent assister au rassemblement doivent prévoir leur déplacement en conséquence.

Cette commémoration concerne les personnes mortes au service militaire du pays, ainsi que l'engagement des vétérans et des militaires. Elle associe une cérémonie nationale dans la capitale et de nombreux rassemblements locaux. Les horaires de ces derniers ne se déduisent pas automatiquement de celui d'Ottawa : les organisateurs de chaque ville publient leur propre programme.

À Ottawa, le silence à 11 heures

La municipalité annonce le début de la cérémonie nationale vers 10 h 30. Le programme de la Légion comprend le défilé des vétérans, l'arrivée des dignitaires, l'hymne national et la Sonnerie aux morts. Les deux minutes de silence interviennent à 11 heures, entre deux coups de canon. Des prières, une salve d'artillerie et le dépôt de couronnes figurent également au déroulement annoncé.

Pour les vétérans qui participent au défilé, le rassemblement est fixé à 10 h 10 devant le Château Laurier, au 1, rue Rideau. Le départ doit avoir lieu à 10 h 30. La Légion précise que les participants porteront une tenue civile avec leurs médailles. Le salut du défilé est prévu à 11 h 30.

Les horaires indiqués sont ceux d'Ottawa, dans le fuseau de l'Est. Le 11 novembre, 11 heures dans la capitale canadienne correspondent à 16 heures UTC et à 18 heures à Beyrouth. Cette conversion permet aux lecteurs au Liban de suivre le moment de recueillement, sans confondre le début du rassemblement avec celui du silence.

La Légion confirme une retransmission sur sa page officielle. Elle indique également s'attendre à une couverture en direct par les télévisions nationales, sans détailler toutes leurs grilles. Pour éviter une attente sur un mauvais canal, le rendez-vous numérique de l'organisateur constitue donc le repère annoncé le plus direct.

Douze participants au programme des sentinelles

L'édition 2026 comporte une particularité liée au Collège militaire royal du Canada. Pour son 150e anniversaire, un élève-officier a été choisi comme commandant des sentinelles. Il s'agit de Quinn MacDonald, basé à Kingston, en Ontario. Le ministère de la Défense nationale a annoncé cette désignation dans sa présentation du programme.

Les douze personnes sélectionnées représentent plusieurs composantes militaires et de sécurité. Parmi elles figurent la caporale-chef Bénédicte Moke pour l'Aviation royale canadienne et la capitaine Valérie Coulombe, infirmière militaire. La Gendarmerie royale du Canada sera représentée par le sergent d'état-major Chris Smigelsky. Un ranger canadien et des représentants du Conseil autochtone participent également aux fonctions cérémonielles.

Créé en 1988, le Programme des sentinelles distingue des membres de la Force régulière, de la réserve et de la Gendarmerie royale. Leur présence au monument est une fonction honorifique.

Circulation et services : des règles locales

La Légion prévient que les fermetures de rues autour du monument affecteront les déplacements avant et pendant la cérémonie. Le service d'OC Transpo sera également perturbé dans le secteur. Le programme national consulté ne fournit pas, à lui seul, une liste complète de toutes les déviations : les informations de la municipalité et de l'opérateur doivent être vérifiées avant de partir.

Le statut du jour du Souvenir varie aussi selon les provinces et les régimes de travail. Le calendrier de l'Agence du revenu du Canada mentionne bien le mercredi 11 novembre 2026 comme jour férié pour ses services. Cette indication fédérale ne signifie pas que tous les commerces, écoles ou bureaux du pays fermeront. Les salariés et les familles doivent consulter leur employeur, leur établissement ou leur administration locale.

À l'échelle fédérale, Patrimoine canadien annonce la mise en berne des drapeaux du lever au coucher du soleil le 11 novembre, sur les bâtiments et établissements du gouvernement au Canada, y compris la tour de la Paix à Ottawa. Cette mesure accompagne les cérémonies sans remplacer les programmes propres à chaque communauté.

Pourquoi le 11 novembre reste le repère

La date renvoie à l'entrée en vigueur de l'armistice de 1918, à la onzième heure du onzième jour du onzième mois. Le Canada a organisé ses premières commémorations officielles de l'armistice en 1919. En 1931, le Parlement a retenu l'appellation jour du Souvenir et fixé la commémoration au 11 novembre.

Le monument d'Ottawa porte le nom de La Réponse. Il se trouve sur la place de la Confédération, au centre de la capitale. Les cérémonies qui s'y déroulent relient un lieu national de mémoire à des gestes reproduits dans les communautés : silence, couronnes et hommage aux personnes qui ont servi.

Pour participer ailleurs au Canada, le répertoire des cérémonies de la Légion permet de rechercher les rendez-vous organisés par ses filiales. Le choix du lieu reste pratique : assister au rassemblement de sa ville, suivre Ottawa à distance ou observer les deux minutes de silence à 11 heures dans son propre fuseau. Les modalités d'accès et les éventuelles modifications d'horaire relèvent de chaque organisateur.

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