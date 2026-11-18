La Compagnie syrienne d’électricité annonce la réception de la haute tension à Alep depuis la Turquie. Le plafond de 500 mégawatts publié par TEİAŞ ne mesure pas les livraisons réelles. La réhabilitation de la centrale locale suit, elle, un calendrier distinct, sans garantie immédiate sur les horaires des ménages concernés.

5

Lire l'article Stop

Le raccordement électrique entre la Turquie et Alep a franchi une étape technique. Le 17 novembre 2026, la Compagnie syrienne d’électricité a annoncé que le poste Alep F avait reçu avec succès la haute tension par la ligne transfrontalière. Cette annonce intervient après l’achèvement de travaux de réhabilitation et des échanges entre les opérateurs des deux pays. Elle ne chiffre toutefois ni la puissance effectivement acheminée ni le gain d’alimentation déjà constaté chez les habitants.

Alep reçoit la haute tension depuis la Turquie

Le directeur général de la compagnie, Omar Chaqrouq, a salué le travail des équipes de transport d’électricité de la région nord et leur coordination avec la partie turque. L’opérateur présente le raccordement comme un moyen de stabiliser le réseau et d’améliorer les heures de fourniture dans le gouvernorat.

Le point confirmé porte donc sur la réception de la haute tension au poste. Il ne fournit pas de relevé de livraison quotidien, de liste des quartiers alimentés ou de calendrier chiffré de réduction du rationnement. La portée de cette étape doit être appréciée sans lui attribuer des résultats que l’opérateur n’a pas encore publiés.

Une ligne réhabilitée, puis des réglages d’exploitation

Le 29 octobre, la Compagnie syrienne d’électricité avait annoncé l’achèvement des travaux techniques et de génie civil sur la liaison de 400 kilovolts entre Alep F et Birecik. Son responsable de la distribution, Khaled Abou Day, avait alors échangé par visioconférence avec le gestionnaire turc du réseau de transport, TEİAŞ.

La discussion portait sur les mécanismes d’exploitation, la coordination des équipes et les exigences de sécurité. L’objectif annoncé était de transférer une puissance pouvant atteindre 500 mégawatts, selon un fonctionnement en îlot électrique, vers les zones visées.

Ces deux communications ne décrivent pas le même moment. En octobre, il s’agissait de préparer l’exploitation après remise en état de l’infrastructure. En novembre, l’opérateur annonce la réception de la haute tension. La continuité et le niveau des transferts restent des indicateurs distincts à documenter.

Ce que signifie le plafond de 500 mégawatts

Le tableau de TEİAŞ pour 2026 inscrit une capacité nette de transfert à l’exportation allant jusqu’à 500 mégawatts sur l’axe Birecik HES–Alep de septembre à décembre. Les huit premiers mois affichent zéro sur cette liaison. Il s’agit d’une capacité de transfert publiée par le gestionnaire, pas d’une série de mesures des échanges réellement réalisés.

Les autres connexions ont leurs propres plafonds. Pour novembre, TEİAŞ indique jusqu’à 100 mégawatts sur Reyhanlı–Afrin et 180 mégawatts sur Reyhanlı–Harem. La liaison Elbeyli–Çobanbey est inscrite à zéro pour les trois derniers mois de l’année, après un plafond de 100 mégawatts jusqu’en septembre.

Il serait donc incorrect d’attribuer les 500 mégawatts à Reyhanlı ou de présenter l’addition de ces capacités comme une livraison permanente à la Syrie. Une limite de transfert, une puissance effectivement appelée et une quantité d’énergie livrée sur une journée ne sont pas interchangeables.

La production locale suit un autre calendrier

Le raccordement turc ne doit pas non plus être confondu avec la réhabilitation de la centrale thermique d’Alep. Le 15 novembre, la Compagnie syrienne d’électricité a signé avec l’entreprise tchèque Energy Care un accord concernant les unités deux, trois et quatre, pour une capacité nominale totale de 639 mégawatts.

Le ministre de l’Énergie, Mohammad al-Bachir, a annoncé une valeur de 93 millions de dollars. Selon le directeur de la centrale, Imad Abou Ali, les durées prévues sont de trente mois pour la deuxième unité, dix-huit pour la troisième et vingt-quatre pour la quatrième, avec des travaux menés simultanément. Le représentant de l’entreprise lie le démarrage à la préparation logistique du site.

Cette capacité supplémentaire reste donc liée à des travaux futurs. Elle ne peut être ajoutée aux importations comme si elle était déjà disponible. La remise en état du réseau transfrontalier et celle des groupes de production sont deux chantiers complémentaires, mais leurs résultats ne se mesurent pas au même rythme.

Le prochain test se situe chez les usagers

Pour apprécier la suite, il faudra disposer de données sur la puissance réellement transférée, sa durée de disponibilité et sa répartition. Le succès technique annoncé à Alep F constitue une avancée identifiée. La mesure de son bénéfice quotidien nécessitera un bilan d’exploitation et des horaires de desserte, plutôt qu’une simple reprise des capacités nominales.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews