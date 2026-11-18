Le plan canadien présenté le 5 novembre distingue admissions permanentes, nouvelles arrivées temporaires et transitions de personnes déjà présentes. Pour les candidats libanais, ces catégories ne sont pas interchangeables. Les objectifs francophones concernent le Canada hors Québec. Aucun chiffre national ne constitue une garantie individuelle de résidence ou de visa.

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Le plan canadien d’immigration 2027–2029, présenté le 5 novembre 2026, maintient une cible de 380 000 admissions permanentes par an. Ce chiffre ne correspond pas à autant de nouveaux arrivants : il comprend aussi des personnes qui travaillent ou étudient déjà au Canada. Pour les candidats libanais, cette distinction change la lecture des annonces.

Des objectifs distincts pour les arrivées temporaires

Le plan vise parallèlement 370 000 nouvelles arrivées temporaires annuelles : 220 000 travailleurs et 150 000 étudiants. Ce périmètre ne comprend pas les visiteurs, les prolongations de permis ou les demandes de permis présentées au Canada. Les demandeurs d’asile ne relèvent pas non plus de cette cible d’arrivées.

Ces nombres mesurent donc des catégories différentes. Les additionner pour annoncer un nombre de personnes venant s’installer depuis l’étranger donnerait une image trompeuse du dispositif.

Les 200 000 transitions ne sont pas un appel à candidatures mondial

Une mesure temporaire distincte prévoit des admissions supplémentaires pour permettre à jusqu’à 200 000 personnes déjà présentes au Canada de devenir résidentes permanentes. Elle comporte deux volets pouvant concerner chacun jusqu’à 100 000 personnes : travailleurs et personnes relevant d’engagements humanitaires.

Les provinces et territoires participeront au volet travailleurs, selon leurs besoins. Le volet humanitaire comprend notamment des dossiers déjà engagés pour Hong Kong et la réunification familiale ukrainienne, ainsi que des demandes jugées admissibles pour considérations humanitaires. Certaines demandes concernant des conjoints et enfants déjà au Canada sont également visées.

Cette annonce ne permet pas de déduire qu’un candidat vivant au Liban peut demander une place dans un nouveau programme universel. Elle ne garantit pas davantage l’acceptation d’un dossier individuel.

La francophonie hors Québec, un objectif à lire précisément

Le plan fixe une cible d’admissions francophones hors Québec de 9,5 % en 2027, puis 10,5 % en 2028 et 12 % en 2029. Les cibles de 2028 et 2029 restent indicatives et pourront être révisées. Ce sont des objectifs linguistiques, non des quotas réservés à une nationalité. Ils ne décrivent pas non plus les admissions propres au Québec.

Pour une famille, le premier repère reste donc sa situation : demande depuis l’étranger, présence temporaire au Canada ou procédure déjà en cours. Le plan donne une orientation générale ; il ne remplace ni les conditions du programme concerné ni l’examen de la demande.

Couverture : passeports libanais, archives Libnanews, date du cliché non établie. Illustration générique, sans visa canadien ni acceptation de dossier représentés. Photo entière conservée, habillage éditorial non génératif.

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