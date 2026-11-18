Berlin approuve sa contribution à EUSM Liban, sans annoncer de déploiement immédiat. Cette mission européenne doit former et conseiller les institutions sécuritaires libanaises. Sa création en octobre ne vaut pas lancement opérationnel. La décision allemande précise un apport national dans un dispositif distinct des fonctions exercées par la FINUL aujourd’hui.

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Le gouvernement allemand a approuvé, mercredi 18 novembre 2026, sa contribution à EUSM Liban, la mission européenne de soutien aux forces de sécurité libanaises. Berlin prévoit jusqu’à quinze policiers et douaniers, ainsi qu’un effectif militaire limité pour former la marine libanaise. Il n’annonce pas un déploiement déjà réalisé.

EUSM Liban : une contribution civile et militaire

Le plafond de quinze personnes concerne le volet civil. Le communiqué du gouvernement ne chiffre pas le contingent militaire. Il décrit une participation non armée et indique que le Bundestag sera informé, sans vote d’autorisation nécessaire selon Berlin.

La décision de lancement de la mission est envisagée au plus tôt en décembre. L’annonce fixe donc un engagement national, mais pas une date d’arrivée des personnels.

Une mission créée en octobre, un lancement distinct

Le Conseil de l’Union européenne a institué EUSM Liban le 12 octobre, à l’invitation des autorités libanaises. Son mandat initial dure trois ans. Une décision distincte doit lancer ses activités après la planification opérationnelle.

Le dispositif européen comporte deux piliers. Le volet militaire prévoit des conseils et des formations pour l’armée, notamment sur les frontières et la sûreté maritime. Le volet civil accompagne les forces de sécurité intérieure, avec des formations spécialisées contre la cybercriminalité et la contrebande. La gouvernance de la sûreté portuaire, notamment à Beyrouth, figure aussi dans ses tâches.

Ces objectifs concernent l’ensemble de la mission européenne. Ils ne signifient pas que chaque pays participant assumera toutes ces fonctions. La contribution annoncée par Berlin porte, elle, sur des policiers, des douaniers et la formation navale.

Un soutien qui ne remplace pas à lui seul la FINUL

L’EUSM vise à renforcer les institutions libanaises dans le cadre de la résolution 1701. Son mandat de conseil et de formation ne permet pas de la présenter comme une reprise automatique des patrouilles et des autres fonctions de la FINUL. Le Conseil prévoit une coordination avec les Nations unies et les partenaires du secteur de la sécurité.

La prochaine étape reste le lancement opérationnel européen. L’approbation allemande constitue une contribution à sa préparation, non la preuve de son entrée en activité.

Couverture : façade du Reichstag à Berlin, 16 octobre 2026. Archive illustrative, et non réunion du gouvernement ou vote sur EUSM. Photo Gravitatas / Wikimedia Commons, CC0. Photo entière, habillage éditorial non génératif.

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