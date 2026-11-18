Trump, Xi et Poutine doivent se retrouver à Shenzhen le 19 novembre. La comparaison avec Yalta interroge surtout la place des Européens. Cet éditorial distingue le sommet annoncé des accords éventuels, rappelle le rôle de Churchill en 1945 et examine les moyens nécessaires pour peser autrement que par des communiqués.

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Éditorial. Trois dirigeants, une ville chinoise, une comparaison historique prête à l’emploi. La rencontre annoncée pour le 19 novembre entre Donald Trump, Xi Jinping et Vladimir Poutine à Shenzhen a déjà son surnom : un nouveau Yalta. Il ne manque encore que les accords. Accessoire embarrassant, certes, mais les affiches des grandes productions sortent toujours avant le film.

Au soir du 18 novembre, les faits imposent pourtant de garder le conditionnel à portée de main. Xi a accueilli Trump à Shenzhen. Pékin a annoncé une réunion des trois présidents pour le lendemain. Cela établit un rendez-vous, pas un partage du monde. Aucun traité redistribuant l’Europe, l’Asie ou le Moyen-Orient ne peut être déduit d’un programme protocolaire. Une poignée de main n’est pas un cadastre.

Un nouveau Yalta, avec une erreur de distribution

Commençons par rendre son fauteuil à Winston Churchill. À Yalta, du 4 au 11 février 1945, le premier ministre britannique était assis avec Franklin Roosevelt et Joseph Staline. Dire que l’Europe était absente serait donc faux. Dire que les peuples européens étaient tous représentés serait tout aussi aventureux. Churchill défendait les intérêts britanniques, pas un mandat confié par l’ensemble du continent.

La conférence traitait de la fin de la guerre et de l’après-guerre : Allemagne, Pologne, organisation des Nations unies, participation soviétique à la guerre contre le Japon. Les textes comprenaient aussi des engagements démocratiques. Leur existence et leur respect ultérieur sont deux questions différentes. Réduire Yalta à trois hommes découpant tranquillement une carte efface autant les rapports de force militaires que les promesses non tenues.

À Shenzhen, les trois présidents ne sont pas les chefs d’une coalition victorieuse achevant une guerre commune. Ils représentent des puissances concurrentes, dont les intérêts peuvent se croiser sans se confondre. La ressemblance tient d’abord à la photographie : trois hommes, beaucoup de puissance, peu de place pour les autres. Une analogie utile pour poser une question ; un raccourci dangereux si elle sert déjà de réponse.

L’Europe n’a pas perdu son badge de l’APEC

Autre précision, moins spectaculaire qu’un procès en déclassement : l’Union européenne n’est pas membre de l’APEC. Ce forum rassemble vingt et une économies de l’Asie-Pacifique. Son absence de la réunion annuelle ne prouve donc pas qu’un huissier chinois aurait retiré son carton d’invitation. La géographie n’est pas devenue une sanction diplomatique pendant la nuit.

La vraie question concerne la rencontre politique organisée à côté. Si trois puissances discutent de sécurité mondiale, avec des conséquences possibles pour l’Ukraine et les Européens, qui représente les intéressés ? L’ordre du jour détaillé et les résultats restent à établir. Mais le format, lui, est déjà parlant : les participants s’accordent au moins sur leur présence ; les autres doivent rappeler pourquoi leur consentement compte.

C’est une différence essentielle. L’Europe n’a pas un droit de siège automatique à chaque conversation entre grandes puissances. Elle ne devrait pas davantage accepter qu’une conversation entre grandes puissances devienne, par son seul prestige, une autorisation de décider à sa place.

Le service après-vente du monde

Dans ses conclusions du 18 juin, le Conseil européen rappelait que la paix ne pouvait être décidée sans l’Ukraine. Il affirmait aussi que l’Union déciderait des questions relevant de ses compétences ou affectant sa sécurité. La position est claire. Le problème commence quand une formule parfaitement rédigée doit devenir un rapport de force.

L’Europe peut difficilement se satisfaire du rôle de service après-vente : d’autres annoncent la solution historique, elle examine les conséquences, organise les financements et cherche où placer les garanties. Ce serait une étrange division du travail. Aux uns la photographie, aux autres le tableur. Le tableur est indispensable ; il ne devrait pas tenir lieu de politique étrangère.

Reste que se moquer de l’impuissance européenne ne suffit pas à l’expliquer. L’Union dispose de compétences commerciales, de budgets et d’instruments de sanctions. Ses États ont leurs moyens militaires et leurs choix diplomatiques. Le défi consiste à transformer ces outils en engagements communs assez crédibles pour peser avant les négociations, pas seulement à commenter leur résultat.

Une présence européenne utile ne se mesure donc pas au nombre de fauteuils réclamés. Elle suppose de préciser qui négocie, sur quel mandat, avec quelles ressources et quelles limites. Vingt-sept voix ne font pas automatiquement une voix forte. Mais trois voix graves, devant trois drapeaux, ne font pas non plus une autorité universelle.

Trois puissances ne sont pas trois propriétaires

Il faut pourtant se garder du contresens inverse. Que Trump, Xi et Poutine se parlent n’est pas, en soi, un scandale. Entre puissances capables de provoquer des crises majeures, le dialogue vaut mieux que la communication par démonstrations militaires. Diminuer un risque, clarifier une position ou obtenir un engagement vérifiable serait un résultat utile. Il n’aurait pas besoin d’être vendu comme la refonte du système solaire.

Le danger apparaît lorsque la puissance devient un titre de propriété. Discuter de l’Ukraine ne donne pas le droit de disposer des Ukrainiens. Échanger sur la sécurité européenne ne remplace pas l’accord des Européens. Les pays moins puissants ne sont pas les annexes techniques d’un communiqué rédigé ailleurs.

Vu du Liban, la nuance mérite davantage qu’un sourire. Un pays qui attend souvent les résultats de conversations tenues loin de lui connaît le prix de cette grammaire diplomatique : les puissants parlent de stabilité ; les autres cherchent ce que le mot leur coûtera. Cette expérience devrait rendre méfiant devant toute promesse d’ordre qui commence par oublier ceux qui devront y vivre.

Shenzhen, le nouveau Yalta ? Pour l’instant, une réunion annoncée et une question légitime. Le 19 novembre, il faudra regarder les engagements, leur portée et ceux qu’ils concernent. Quant à l’Europe, elle ferait bien de préparer autre chose qu’une réaction au communiqué final. Être profondément préoccupé est une disposition respectable. Ce n’est pas encore une place à la table.

Churchill, Roosevelt et Staline à Yalta, en février 1945. Photographie d’archives, sans rapport documentaire avec le sommet contemporain à Shenzhen. U.S. Army Signal Corps / National Archives, domaine public. Photo entière conservée ; habillage Libnanews.

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