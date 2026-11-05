Alfa ouvre la souscription eSIM à distance

Alfa permet désormais aux Libanais, dans le pays comme à l’étranger, d’acheter une ligne prépayée ou Internet mobile MBB et d’activer une eSIM à distance. Le parcours passe par l’application ou le site de l’opérateur, avec document d’identité valide, reconnaissance faciale et paiement électronique. La nouveauté concerne la souscription complète : Alfa proposait déjà l’eSIM depuis 2019. Le service doit éviter un passage en boutique, sans changer à lui seul la couverture du réseau ni les conditions d’utilisation en itinérance.

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Alfa ouvre la souscription mobile à distance aux Libanais résidant dans le pays comme à l’étranger. Annoncée le 28 octobre 2026, cette expérience numérique permet d’acheter un numéro prépayé ou une ligne Internet mobile MBB, puis d’activer une eSIM. Le parcours passe par l’application de l’opérateur ou son site, avec vérification d’identité et paiement électronique.

Le changement porte sur l’ensemble de la démarche commerciale. Le client choisit son numéro, fait contrôler ses documents et obtient sa ligne sans passer dans un point de vente. Alfa inscrit ce service dans sa stratégie de transformation numérique sur quatre ans, menée avec le ministère des Télécommunications.

Alfa dématérialise l’achat et l’activation

L’offre couvre les lignes prépayées ordinaires, les numéros distinctifs et les abonnements Internet mobile MBB. Elle permet aux clients concernés d’effectuer les principales étapes depuis un même environnement numérique. Le choix du numéro précède le contrôle d’identité, le règlement et l’activation de la puce électronique.

L’opérateur présente une activation réalisable en quelques minutes. Cette durée correspond à la promesse du service, et non à une mesure indépendante des délais. Le parcours suppose notamment la validation des documents et le bon déroulement du paiement.

La page d’accueil d’Alfa met désormais en avant une ligne prépayée entièrement accessible en ligne. Elle renvoie vers la boutique numérique de l’opérateur. Cette évolution donne un accès commercial concret au nouveau dispositif, au-delà de son annonce.

Une identité vérifiée avant la mise en service

Le parcours s’adresse aux citoyens libanais et demande une carte d’identité ou un passeport libanais valide. Une étape de reconnaissance faciale complète le contrôle documentaire. Le client ne peut donc pas obtenir une ligne uniquement en choisissant un numéro et en réglant son prix.

La vérification biométrique remplace une partie du contrôle réalisé lors d’un passage physique. Elle intervient dans un processus qui comprend aussi la lecture et la vérification des informations du document. Après ces étapes, le paiement électronique permet de poursuivre vers l’obtention de l’eSIM.

Le périmètre annoncé concerne les Libanais. Il ne permet pas de conclure que ce nouveau parcours s’applique dans les mêmes conditions aux visiteurs étrangers. Les règles d’achat des autres catégories de lignes ne doivent pas non plus être déduites de cette annonce sur le prépayé et le MBB.

Une démarche accessible depuis l’étranger

La possibilité de souscrire hors du Liban représente l’un des changements pratiques du service. Un ressortissant libanais peut préparer sa ligne sans attendre un déplacement dans une boutique. L’annonce inclut explicitement les clients établis à l’étranger.

La souscription à distance ne doit toutefois pas être confondue avec les conditions d’utilisation du réseau hors du pays. Obtenir une eSIM depuis l’étranger ne signifie pas disposer automatiquement d’un forfait international. Les services utilisables, leur tarification et leur disponibilité relèvent de l’offre choisie et des conditions de l’opérateur.

Le compte numérique permet également d’acheter et de gérer plusieurs lignes eSIM. Cette centralisation concerne la gestion commerciale. Elle ne préjuge pas du nombre de lignes qu’un téléphone peut utiliser simultanément, lequel dépend de l’appareil.

L’eSIM existait déjà chez Alfa

La nouveauté n’est pas l’apparition de la puce électronique sur le réseau. Alfa avait annoncé son lancement le 20 mars 2019, lors d’une visite ministérielle à son siège. Le principe permettait déjà d’activer un numéro sans insérer de carte SIM physique.

L’évolution d’octobre 2026 concerne donc surtout la souscription complète, depuis la sélection de la ligne jusqu’à son activation. Cette distinction évite de présenter comme une technologie nouvelle un service disponible depuis plusieurs années. L’opérateur étend aujourd’hui le parcours à distance pour les offres mentionnées dans son annonce.

L’usage d’une eSIM exige un appareil compatible. La puce dématérialisée n’ajoute pas cette capacité à un téléphone qui en est dépourvu. Avant l’achat, le client doit donc vérifier les caractéristiques de son appareil ainsi que les conditions propres à la ligne choisie.

Un service annoncé, des résultats encore à observer

La numérisation réduit le besoin de se déplacer pour les démarches couvertes. Elle ne modifie pas, à elle seule, la couverture mobile ni la qualité du signal. Le projet porte d’abord sur la relation commerciale entre l’abonné et l’opérateur.

Alfa ne fournit pas, dans l’annonce examinée, de bilan du nombre de souscriptions réalisées par ce nouveau canal. Aucun taux de réussite des vérifications ni délai moyen mesuré n’y figure. L’usage du service permettra d’apprécier sa capacité à traiter les demandes, notamment celles des Libanais établis hors du pays.

Utilisation d’un ordinateur portable, photographie d’illustration issue des archives Libnanews. L’écran montre du code informatique, pas le site ni l’application Alfa. Aucun appareil compatible eSIM n’est identifié sur cette photo. Date de prise de vue non établie. Crédit : Pixabay/Free-Photos, via la photothèque Libnanews

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