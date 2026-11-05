Hakeem Jeffries vise la présidence de la Chambre

Hakeem Jeffries a annoncé sa candidature à la présidence de la Chambre des représentants après la victoire démocrate du 3 novembre. Son programme place le pouvoir d’achat et le contrôle de Donald Trump au premier plan. Ce portrait revient sur son parcours, ses choix en matière de santé et de droits civiques, son soutien à l’Ukraine et ses positions sur Israël, les Palestiniens et l’Iran. Sa candidature ouvre une séquence parlementaire : elle ne vaut pas encore élection à la tête de la Chambre.

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Hakeem Jeffries a officialisé, mercredi 4 novembre 2026, sa candidature à la présidence de la Chambre des représentants. Le chef des démocrates sollicite le soutien de ses collègues dans une lettre, au lendemain de leur victoire aux élections de mi-mandat. Il propose de concentrer la nouvelle majorité sur le coût de la vie et le contrôle de Donald Trump. Son parcours éclaire aussi les choix qui l’attendent sur l’Ukraine, Israël, les Palestiniens et l’Iran.

La candidature était attendue. Elle constitue désormais une démarche formelle, engagée par écrit auprès des élus démocrates du prochain Congrès. L’annonce a été rapportée par Axios, qui a publié la lettre adressée aux élus démocrates. Hakeem Jeffries y demande à devenir le prochain Speaker et présente les priorités qu’il entend défendre à partir de janvier.

Cette annonce ne vaut pas élection. Le représentant de New York doit encore obtenir l’investiture de son groupe, puis une majorité lors du vote de la Chambre. S’il franchit ces étapes, il deviendra le premier Afro-Américain à présider cette institution. Il disposerait alors d’un pouvoir considérable sur les textes examinés, les négociations budgétaires et le contrôle parlementaire de l’administration.

Hakeem Jeffries, candidat à une majorité à faire vivre

Les démocrates ont remporté la majorité lors du scrutin du 3 novembre. Leur comité de campagne a annoncé, le lendemain, avoir atteint le seuil de 218 sièges. Ce résultat place Jeffries en position favorable. Il ne dispense toutefois pas du vote institutionnel qui ouvrira les travaux de la nouvelle Chambre, en janvier 2027.

Le Speaker doit obtenir la majorité des suffrages exprimés en faveur d’une personne. Le seuil dépend donc des présences et des votes effectivement attribués à des candidats. Il ne correspond pas nécessairement à 218 voix. Si personne n’obtient cette majorité, les représentants recommencent le scrutin. La désignation interne du candidat démocrate et son élection par la Chambre sont ainsi deux opérations distinctes.

Cette mécanique donne tout son poids à la cohésion du groupe. Un chef de minorité rassemble contre le pouvoir en place. Un président de la Chambre doit aussi établir un ordre de travail et faire adopter des textes. Les divergences sur la santé ou les armes destinées à Israël peuvent alors peser sur le calendrier parlementaire.

Jeffries aborde cette transition avec une expérience précise. À la tête des démocrates de la Chambre depuis janvier 2023, il a succédé à Nancy Pelosi à la direction du groupe. Celle-ci a publiquement salué la victoire démocrate et soutenu son accession au fauteuil. Le soutien de son ancienne cheffe renforce sa candidature, sans remplacer le choix des nouveaux élus.

Un parcours new-yorkais, entre droits civiques et compromis

Âgé de 56 ans, Hakeem Jeffries représente le huitième district de l’État de New York au Congrès depuis 2013. Né à Brooklyn, il a étudié à Binghamton, Georgetown puis à la faculté de droit de l’université de New York. Il a exercé comme avocat avant son entrée en politique élective.

Son passage de six ans à l’Assemblée de l’État de New York a précédé son mandat fédéral. Il y a travaillé sur les pratiques policières et les droits civiques. En 2010, il a notamment porté une réforme limitant la conservation de données sur les personnes contrôlées par la police sans poursuites. Cette préoccupation pour les garanties individuelles reste une composante de son parcours.

À Washington, Jeffries a aussi construit des accords avec des républicains. Il a travaillé avec Doug Collins sur le First Step Act, signé par Donald Trump en décembre 2018. La loi a modifié certaines règles de détention et de condamnation fédérales. Elle a notamment favorisé la préparation à la réinsertion et permis des réductions de peine dans certains dossiers.

Ce précédent montre une méthode que sa candidature remet en jeu : négocier un résultat concret, même avec un adversaire politique. Il n’efface pas la confrontation. Jeffries a ensuite figuré parmi les représentants chargés de soutenir l’accusation lors du premier procès en destitution de Trump au Sénat, en 2020. Coopération législative et opposition institutionnelle coexistent donc dans son bilan.

Le pouvoir d’achat au centre du programme intérieur

Dans sa lettre du 4 novembre, Jeffries organise son programme autour de trois axes : rendre la vie plus abordable, demander des comptes et défendre les valeurs américaines. Il cite cinq postes de dépenses : logement, santé, alimentation et biens courants, énergie et accompagnement des proches. Il présente ces questions comme le premier chantier de la majorité.

Pour les cent premiers jours, il propose de revenir sur les coupes dans Medicaid, de restaurer des financements alimentaires SNAP et de prolonger les crédits d’impôt de l’assurance-santé. Il veut aussi combattre les droits de douane de Trump et mettre fin à la guerre en Iran. Ce sont des objectifs politiques annoncés, non des mesures déjà adoptées.

La priorité donnée aux dépenses quotidiennes rejoint une préoccupation documentée pendant la campagne. En octobre, les enquêtes de l’organisme spécialisé KFF plaçaient les coûts de santé et du carburant au premier rang des inquiétudes économiques étudiées. Pour Jeffries, les débats sur la politique extérieure et commerciale comportent donc aussi une dimension intérieure : leur effet sur le budget des ménages.

Sa future autorité se mesurera à la traduction de ces engagements en textes. Faire voter une proposition permet de fixer une position et de construire une négociation. Cela ne suffit pas à transformer chaque promesse en loi. La procédure fédérale laisse une place décisive au Sénat et au président.

Sur la santé, une ligne distincte de la gauche du parti

Jeffries défend l’Affordable Care Act, la réforme couramment appelée Obamacare. Le 8 janvier 2026, il a salué l’adoption par la Chambre d’une prolongation des crédits d’impôt destinés à réduire les primes d’assurance. Il a alors demandé aux sénateurs de poursuivre le travail. Ce précédent doit être décrit comme un vote de la Chambre, sans le confondre avec une entrée en vigueur.

Son choix n’est toutefois pas celui de tous les progressistes. Dans un entretien télévisé du 16 août 2026, il a indiqué ne pas soutenir la proposition actuelle de Medicare for All. Il avait pourtant coparrainé des textes de cette famille auparavant. Le projet vise un système national d’assurance-santé à payeur unique, plus éloigné du modèle actuel que la consolidation d’Obamacare.

Cette divergence aide à situer le candidat. Il privilégie actuellement la réparation et l’élargissement des protections existantes plutôt que l’adoption immédiate de ce modèle universel. Une partie de la gauche démocrate, dont Ro Khanna, demande au contraire un vote sur Medicare for All. Le futur Speaker devra décider quels textes avancer et comment traiter cette demande.

Avortement et immigration : protéger les droits, encadrer l’État

Sur l’avortement, Jeffries reste opposé au recul des garanties fédérales. Le 24 juin 2026, quatre ans après l’arrêt Dobbs, il a réaffirmé son soutien à la liberté reproductive. Il a dénoncé les conséquences de cette décision pour la santé des femmes. Cette position le rattache à un engagement central du Parti démocrate.

Sur l’immigration, son opposition vise notamment les conditions des opérations fédérales. Le 4 février 2026, Jeffries et Chuck Schumer ont formulé des demandes de réforme des agences concernées. Elles portaient sur l’identification des agents, les caméras individuelles, les mandats judiciaires et les règles d’usage de la force. Ils demandaient également des garanties contre les contrôles fondés sur l’origine.

Ces propositions relient les crédits budgétaires au respect des droits. Elles n’autorisent pas à résumer toute sa politique migratoire à une abolition des contrôles frontaliers. Leur objet documenté est l’encadrement des pouvoirs de police et des opérations d’expulsion. À la Chambre, les auditions et les lois de financement seraient des moyens de défendre ces exigences.

Ukraine : un soutien constant, sans blanc-seing à Trump

Hakeem Jeffries a soutenu l’aide américaine à l’Ukraine face à l’invasion russe. Le 20 avril 2024, il a voté pour le projet de financement consacré à la sécurité ukrainienne. Le texte a obtenu 311 voix contre 112. Les 210 démocrates ayant pris position ont voté pour, apportant une contribution décisive à son adoption.

Ce scrutin illustre une orientation favorable au maintien d’un engagement américain dans la sécurité européenne. Jeffries présente la résistance ukrainienne comme une défense de la liberté et de la souveraineté face à l’agression russe. Il rejette l’idée que Kyiv porterait la responsabilité de la guerre lancée par Vladimir Poutine.

Un vote plus récent apporte une nuance importante. Le 16 septembre 2026, Jeffries, Katherine Clark et Pete Aguilar ont expliqué leur opposition au texte H.R. 5334. Ils affirmaient continuer de soutenir l’Ukraine, mais critiquaient les pouvoirs accordés à Trump. Selon eux, le texte permettait au président d’écarter des sanctions tout en élargissant son autorité douanière.

Ce refus ne doit donc pas être présenté comme un abandon de l’Ukraine. Il portait sur les instruments proposés et la latitude laissée à l’exécutif. Si Jeffries devient Speaker, cette distinction guidera les négociations : soutenir Kyiv tout en contestant des dispositifs jugés trop permissifs pour la Maison Blanche.

Israël : une alliance maintenue, des modalités contestées

Jeffries appartient aux défenseurs de la relation stratégique entre Washington et Israël. Le 20 avril 2024, il a voté pour le financement supplémentaire consacré à la sécurité israélienne. Ce texte a été adopté par 366 voix contre 58. Trente-sept démocrates ont voté contre, tandis que 173 l’ont soutenu. La division existait donc déjà au sein de son groupe.

Sa position en 2026 ne se résume pourtant pas à la reconduction sans changement de cette politique. Dans une lettre du 14 juillet, il a annoncé son opposition à l’amendement Massie sur l’aide à Israël. Il le jugeait trop large, avec des conséquences possibles sur l’action humanitaire et diplomatique. Il n’a pas imposé de consigne collective aux démocrates.

Dans le même document, il a proposé de revoir la coopération sécuritaire future. Il considère qu’Israël possède une économie capable de financer ses armements. Il demande un dispositif plus proche des relations américaines avec d’autres alliés occidentaux, respectueux des règles relatives aux droits humains. Il souhaite néanmoins préserver l’avantage militaire qualitatif israélien et la coopération sur les défenses antimissiles.

La distinction est substantielle. Le candidat continue de défendre la sécurité d’Israël, mais ouvre un débat sur la forme de l’aide américaine. Il critique aussi le gouvernement de Benyamin Netanyahou. Une présidence Jeffries ne permettrait donc de présumer ni une rupture générale de l’alliance ni le maintien automatique de toutes ses modalités.

Gaza et l’État palestinien : des engagements à traduire

Le 7 octobre 2026, Jeffries a réaffirmé sa condamnation des attaques du Hamas et son soutien à la sécurité d’Israël. Il a également condamné les morts civiles palestiniennes et la dévastation de Gaza. Son communiqué demande un changement profond de la politique américaine dans la région, ainsi que la création d’un État palestinien indépendant.

Il associe cet objectif à deux conditions politiques : écarter le Hamas du pouvoir et soutenir une nouvelle génération de dirigeants palestiniens. Il appelle aussi à mettre fin aux violences des colons en Cisjordanie. Ces engagements vont au-delà d’un soutien humanitaire ponctuel. Ils placent la perspective de deux États au centre de sa position déclarée.

Reste la question des moyens. Les élus démocrates peuvent partager cet objectif tout en divergeant sur les livraisons d’armes, les sanctions ou leurs conditions. Jeffries devra arbitrer ces débats s’il préside la Chambre. Pour les acteurs régionaux, ses choix sur les textes et les financements seront plus révélateurs que le seul changement de majorité.

Iran : contester la guerre et les pouvoirs de l’exécutif

Concernant l’Iran, Jeffries a contesté les opérations militaires lancées en février 2026 sans autorisation du Congrès. Dans un entretien du 28 février, il défendait une résolution destinée à interrompre les hostilités non autorisées. Il mettait en cause l’absence de stratégie claire et le risque d’un engagement américain prolongé.

Cette opposition ne signifie pas un soutien au pouvoir iranien. Jeffries dénonçait simultanément la répression du régime et ses activités régionales. Il proposait une combinaison de diplomatie et de sanctions. Il critiquait aussi les politiques de changement de régime par la force, en rappelant les précédents irakien, libyen et afghan.

Sa candidature engage donc une conception du rôle du Congrès. Le Speaker ne commande pas les forces armées et ne conduit pas seul la diplomatie. Il peut cependant peser sur les crédits, le calendrier des débats et le contrôle parlementaire. Le président conserve ses prérogatives, et les désaccords entre institutions peuvent se prolonger.

Pour le Liban comme pour l’ensemble du Moyen-Orient, aucune inflexion concrète ne découle automatiquement de cette lettre. Les positions de Jeffries rendent possibles des débats plus appuyés sur la guerre, l’aide et les droits des Palestiniens. Leur traduction dépendra des textes retenus, de leur contenu et des majorités effectivement réunies.

La prochaine étape reste la désignation du candidat démocrate, avant le vote de la Chambre en janvier. Selon un mémo du groupe cité par le Guardian, les élections internes des démocrates débuteront le 18 novembre. Jeffries devra, entre-temps, transformer son programme de candidature en priorités acceptées par les nouveaux représentants. Les premiers arbitrages sur la santé, les dépenses fédérales et le Moyen-Orient préciseront la marge de manœuvre du président qu’il aspire à devenir.

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