Ali Ammar accuse cinq ambassades d’ingérence après leur soutien au monopole étatique des armes. Le député du Hezbollah demande une réaction des autorités libanaises. Le communiqué diplomatique réclame aussi une justice indépendante dans l’affaire de Dahr el-Baïdar, sans se prononcer sur la culpabilité des personnes poursuivies dans ce dossier sensible.

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Ali Ammar a accusé, vendredi 6 novembre 2026, cinq ambassades d’ingérence et demandé une réaction des autorités libanaises. Le député du Hezbollah répond à leur déclaration sur le monopole étatique des armes et Dahr el-Baïdar.

Dans une déclaration rapportée par Naharnet et reprise en arabe, il qualifie le communiqué de « sommet de bassesse et d’insolence ». Il estime que les ambassades cherchent à imposer des orientations politiques au pays, au mépris de sa souveraineté et de l’indépendance de sa justice.

Un appel à la réaction des autorités

Ali Ammar reproche au pouvoir de banaliser ces prises de position et demande une action effective contre ces ingérences présumées.

Le député estime que les cinq pays devraient plutôt condamner l’occupation de territoires libanais par Israël, les attaques, les destructions et les déplacements de population. Il leur demande de soutenir le droit des Libanais à se défendre par des moyens légitimes et de favoriser le dialogue national. Son accusation d’ingérence exprime une position politique : elle ne vaut pas constat juridictionnel d’une violation du droit diplomatique.

Ce que dit la déclaration des ambassades

Le texte commun diffusé jeudi 5 novembre par les ambassades des États-Unis, du Royaume-Uni, d’Australie, du Canada et du Japon soutient le gouvernement libanais pour garantir le monopole étatique des armes. Il demande que l’État conserve seul la décision de guerre et de paix.

Les représentations diplomatiques appellent également tous les parlementaires et tous les partis à soutenir publiquement les déclarations du président Joseph Aoun et du Premier ministre Nawaf Salam sur cette compétence exclusive. Elles réaffirment leur souhait de voir une autorité souveraine libanaise effective s’exercer sur l’ensemble du territoire.

À propos de Dahr el-Baïdar, elles prennent acte des démarches des autorités et encouragent une procédure judiciaire rapide et indépendante, sans ingérence politique, permettant d’établir les responsabilités. Le communiqué ne prononce aucune condamnation et ne demande pas la création d’une enquête internationale.

Un dossier judiciaire devenu un point de tension

La controverse renvoie à la saisie d’une cargaison d’explosifs à un barrage de Dahr el-Baïdar, sur l’axe reliant Beyrouth à la Békaa. Le Hezbollah a déclaré que ces explosifs lui appartenaient et étaient destinés à combattre les forces israéliennes dans le Sud, selon le rappel publié jeudi par Naharnet. Cette explication est celle du mouvement ; l’enquête doit établir les faits et les responsabilités.

Le même média, citant MTV, a rapporté l’émission de deux mandats d’arrêt après l’audition des deux personnes détenues par la juge Ghada Bou Alwan. Ces mesures de procédure ne constituent pas une condamnation. La présomption d’innocence demeure applicable aux personnes poursuivies.

La réaction d’Ali Ammar porte ainsi sur deux sujets mêlés dans la déclaration diplomatique : la place des armes hors du contrôle de l’État et l’indépendance du traitement judiciaire d’une affaire sensible. Les ambassades invoquent la souveraineté étatique ; le député conteste leur intervention dans le débat intérieur libanais.

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