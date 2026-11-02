Après les dégâts, la promesse de réparer doit aussi être tenue

Dans cette tribune libre, Douglas Vandergraph s’interroge sur les responsabilités qui accompagnent la réparation des logements après une période d’insécurité. Il défend des engagements réalistes, un suivi transparent des travaux et une attention égale aux habitants. Sa réflexion chrétienne place la dignité de chaque voisin au cœur de la solidarité.

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Quand une porte a été endommagée, qu’une fenêtre ferme mal ou qu’un escalier n’est plus sûr, la réparation ressemble à une affaire strictement matérielle. Pourtant, pour une famille au Liban qui essaie de retrouver une vie ordinaire après une période d’insécurité, elle concerne aussi la confiance : quelqu’un a-t-il réellement compris le problème ? Qui doit intervenir ? Quels travaux sont urgents et lesquels peuvent attendre ? Et comment une personne sans moyens peut-elle signaler un danger sans craindre d’être ignorée ?

Dans un immeuble, les dégâts ne se répartissent pas toujours de façon égale. Une marche abîmée représente un risque particulièrement sérieux pour un résident âgé ou pour une personne à mobilité réduite. Une fenêtre qui laisse entrer la pluie peut perturber le sommeil et les devoirs d’un enfant. Un accès mal éclairé peut compliquer le retour d’un travailleur en fin de journée. Il ne s’agit pas de prétendre que toutes ces situations sont comparables ; il s’agit de voir comment un même bâtiment peut devenir très différent selon les capacités de ceux qui l’habitent.

La première erreur serait de faire de grandes promesses trop vite. Après une crise, l’envie de rassurer est compréhensible. Mais annoncer que « tout sera réparé » sans budget, sans expertise et sans calendrier crédible risque de décevoir les personnes qui ont déjà beaucoup attendu. Une parole plus humble peut être plus utile : voilà ce que nous savons, ce qui doit être inspecté, ce qui dépend du propriétaire ou du service compétent, et quand une nouvelle information sera donnée.

Un petit registre partagé peut aider à distinguer les signalements, sans exposer des informations personnelles. Il pourrait indiquer la date d’un problème, sa nature générale, la personne chargée de vérifier la situation et l’état de l’intervention. Il ne devrait pas publier les maladies, les difficultés financières ou les coordonnées privées des résidents. La transparence sur les travaux ne signifie pas la transparence forcée sur la vie des habitants.

Les réparations touchant l’électricité, la stabilité d’une structure, le gaz ou d’autres systèmes dangereux doivent être confiées à des personnes qualifiées. La solidarité ne justifie pas qu’un voisin improvise un travail risqué pour prouver sa générosité. Aider peut consister à signaler un danger, à obtenir une évaluation professionnelle et à protéger l’accès à l’immeuble pendant l’intervention.

Il faut aussi écouter les locataires aussi attentivement que les propriétaires. Certains habitants ont moins de pouvoir pour exiger une réparation ; d’autres viennent de s’installer ou ne savent pas à qui adresser une demande. Les décisions devraient tenir compte des obligations légales et des responsabilités de chacun, sans permettre que la familiarité ou le statut social l’emporte automatiquement sur l’urgence réelle d’un problème.

Le Liban possède des quartiers où des personnes de différentes traditions religieuses partagent les mêmes rues et parfois les mêmes immeubles. Cette proximité n’efface pas les désaccords, mais elle crée des responsabilités communes. Une fuite d’eau ne vérifie pas la confession de celui qui vit à l’étage inférieur. Un escalier dangereux n’épargne pas celui avec qui nous n’avons pas l’habitude de parler.

Dans l’Évangile, Jésus raconte la parabole du bon Samaritain. L’homme blessé reçoit l’attention d’une personne que les conventions sociales auraient pu tenir à distance. Ce qui frappe dans le récit, c’est la continuité du soin : le Samaritain ne se contente pas d’un geste spectaculaire sur le chemin, il prévoit la suite. À l’échelle d’un immeuble, cette leçon chrétienne invite à prendre au sérieux les réparations promises, même lorsque l’émotion du premier jour s’est dissipée.

Elle impose aussi une limite morale essentielle. Un chrétien appelé à servir son prochain n’a pas le droit de conditionner cette aide à la religion de la personne aidée. Le voisin est digne de respect avant toute question de croyance. Dans une société plurielle, la liberté de conscience doit être protégée autant que la sécurité du logement.

Il serait injuste de demander aux familles de résoudre seules ce que les pouvoirs publics, les professionnels et les gestionnaires doivent assumer. Un immeuble ne peut pas compenser par la bonne volonté l’absence de services fiables. Mais les habitants peuvent améliorer la circulation de l’information, signaler les besoins prioritaires et demander des réponses précises plutôt que de laisser chaque personne se débrouiller seule.

L’objectif n’est pas un tableau rempli de cases « terminé » à la fin du mois. Il est de permettre à des personnes de traverser une porte sans inquiétude, de monter un escalier en sécurité et de faire confiance à une promesse réaliste. Une réparation bien menée ne rend pas seulement un mur ou une marche plus solide. Elle restaure une part de la fiabilité dont la vie commune a besoin.

Lorsque nous disons à quelqu’un « nous allons nous en occuper », ces mots devraient engager notre attention aussi longtemps que dure le travail. La paix de voisinage se reconnaît parfois à cela : une parole modeste, un suivi honnête et un obstacle concret de moins dans la journée d’une famille.

Douglas Vandergraph

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