Maxime Chaya : vingt ans après l’Everest, le 19 novembre

Maxime Chaya célébrera les vingt ans de son ascension de l’Everest le 19 novembre 2026, à 17 heures, au MEA Training & Conference Center. Documentaire, signature du dernier tome de Maximum Max et projets pour la jeunesse sont annoncés. La confirmation préalable est obligatoire pour accéder au lieu de rendez-vous.

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Maxime Chaya donne rendez-vous le jeudi 19 novembre 2026 à 17 heures au MEA Training & Conference Center pour une soirée consacrée aux vingt ans de son ascension de l’Everest. Le programme associe la projection d’un documentaire, la présentation du dernier volume de sa série de bandes dessinées et l’annonce de projets destinés à la jeunesse libanaise.

Cette rencontre célèbre un anniversaire sans en reprendre la date exacte : l’alpiniste a atteint le sommet de l’Everest le 15 mai 2006. Il devenait alors le premier Libanais à y porter le drapeau national, selon la présentation de son parcours sur son site officiel. La soirée de novembre revient donc sur cette étape vingt ans après l’expédition.

Maxime Chaya : Everest, documentaire et bande dessinée

L’invitation annonce la projection du documentaire « Max Chaya Special », sous la marque Discovery Channel. Elle prévoit également la présentation et la signature du quatrième et dernier volume de la série de bandes dessinées « Maximum Max ». Ce nouvel ouvrage porte le titre « Chomolungma: Top of the World! ».

Le message adressé à la rédaction précise que Maxime Chaya présentera aussi ses projets pour la jeunesse libanaise. Leur contenu n’y est pas détaillé. La rencontre doit ainsi relier le souvenir de l’ascension à la transmission de cette expérience auprès d’un nouveau public.

Confirmation préalable obligatoire

L’accès ne doit pas être considéré comme libre et sans inscription. Les organisateurs demandent impérativement une confirmation de présence, les noms des participants devant être transmis à la sécurité de l’aéroport. Il convient donc de contacter l’organisation avant tout déplacement au MEA Training & Conference Center.

Date : jeudi 19 novembre 2026.

jeudi 19 novembre 2026. Heure : 17 heures, heure du Liban.

17 heures, heure du Liban. Lieu : MEA Training & Conference Center.

MEA Training & Conference Center. Confirmation : obligatoire auprès de l’organisation, au +961 3 393 353, numéro indiqué sur l’invitation.

obligatoire auprès de l’organisation, au +961 3 393 353, numéro indiqué sur l’invitation. Programme : projection de « Max Chaya Special », présentation et signature de « Chomolungma: Top of the World! », projets pour la jeunesse.

L’invitation ne précise ni tarif d’entrée ni date limite de confirmation. Ces modalités restent à vérifier directement auprès des organisateurs.

Sources

Invitation et message de The Full Circles transmis à Libnanews le 2 novembre 2026. Site officiel de Maxime Chaya : parcours des sept sommets et date de l’ascension de l’Everest.

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