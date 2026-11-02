Cèdre du Liban : ses cônes se défont sur l’arbre

Le cèdre du Liban cache un détail surprenant dans ses branches : ses gros cônes porteurs de graines se désagrègent à maturité. Les écailles se détachent, les graines ailées se dispersent et un axe central reste fixé au rameau. Ce mécanisme explique pourquoi on ne retrouve pas nécessairement les cônes entiers au pied de l’arbre. Pour inaugurer notre rendez-vous « Le saviez-vous ? », regard sur la reproduction du symbole national, avec une photographie d’archive prise aux Cèdres de Dieu.

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Le cèdre du Liban garde ses cônes dressés sur ses branches, mais ne les laisse généralement pas tomber entiers à maturité. Leurs écailles se détachent progressivement et libèrent les graines. Une partie du cône reste alors fixée à l’arbre : son axe central, dépouillé de son enveloppe. Ce détail discret explique pourquoi une promenade sous un cèdre ne livre pas nécessairement les gros cônes que l’on aperçoit dans sa ramure.

La silhouette de l’arbre figure sur le drapeau libanais. Ses organes reproducteurs restent moins connus. Pour les reconnaître, il faut regarder au-dessus des rameaux : les cônes porteurs de graines ressemblent à de petits tonneaux, installés à la verticale. Leur désagrégation appartient au fonctionnement normal de l’espèce.

Le cèdre du Liban disperse ses graines par morceaux

Un cône femelle est composé d’écailles serrées autour d’un axe. Après la pollinisation, ces écailles se referment. Le cône grossit, devient ligneux et change de couleur. D’abord vert, il prend ensuite des teintes grisâtres, puis brunes à maturité. Le moment venu, les écailles se séparent au lieu de rester assemblées dans une structure destinée à tomber entière.

Les graines ainsi libérées possèdent une aile, une fine extension qui accompagne leur dispersion. La Société nationale d’horticulture de France décrit deux graines par écaille chez le cèdre du Liban. L’ouverture du cône permet donc de les relâcher progressivement, et non de déposer au sol un bloc contenant toute la descendance potentielle de l’arbre.

Le reste visible sur la branche peut surprendre. Le gros tonneau a disparu, mais une petite tige dressée subsiste. L’arboretum de l’université de Copenhague décrit précisément cet axe central persistant. Une branche portant un tel vestige ne présente donc pas, pour cette seule raison, un signe de maladie.

Deux sortes de cônes sur le même arbre

Tous les cônes d’un cèdre n’ont pas la même fonction. L’espèce porte des organes mâles et femelles sur un même individu. Les premiers produisent le pollen ; les seconds portent les graines après fécondation. Les cônes mâles sont plus étroits et allongés que les gros cônes femelles en forme de tonneau.

Les cônes mâles libèrent leur pollen dans l’air, puis se dessèchent et tombent. Leur présence au sol ne contredit donc pas le mécanisme de désagrégation des cônes femelles. Confondre les deux conduit facilement à croire que tous les cônes suivent le même cycle.

La plateforme libanaise d’information sur la biodiversité décrit des cônes femelles de 7 à 10 centimètres de long. Elle relève aussi leurs graines ailées et leur position au bout de courts rameaux. Ce sont ces caractères, associés aux aiguilles réunies en bouquets, qui permettent de regarder l’arbre autrement que par sa seule silhouette.

Un détail à observer sans prélever

Le phénomène ne concerne pas uniquement le cèdre du Liban. D’autres cèdres et les sapins présentent aussi des cônes qui se désarticulent à maturité. Il ne constitue donc pas un caractère suffisant, à lui seul, pour identifier l’espèce. La forme générale, les aiguilles et les autres caractères botaniques restent nécessaires.

Dans une cédraie, l’observation peut commencer au sol, avec les écailles détachées, puis se poursuivre vers les branches. Le cône entier, le cône en cours de désagrégation et l’axe dénudé correspondent à des étapes différentes. Inutile de casser une branche pour les comparer : une photographie rapprochée ou des jumelles permettent de conserver ces détails sans prélever.

Aux Cèdres de Dieu, une photographie d’archive prise en 2001 montre plusieurs de ces tonneaux bruns encore dressés parmi les aiguilles. Ils semblent solidement assemblés. À maturité, chaque ensemble d’écailles est pourtant destiné à se défaire pour laisser partir ses graines.

Sources et crédit photographique

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