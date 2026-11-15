16 novembre 2026
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Communiqué de presse

Arts martiaux : treize titres à Mont La Salle

· 2 min de lecture · 33 vues

La commission technique de l’art des armes blanches, présidée par Wissam Bou Serhal et rattachée à la Fédération libanaise de karaté, a organisé le championnat du Liban 2026 à Mont La Salle. Les résultats communiqués le 15 novembre détaillent les deux premières places de treize catégories. Dix concernent les garçons, des moins de 10 ans aux moins de 18 ans, et trois les filles. Voici le palmarès complet, avec les catégories d’âge et de poids annoncées par les organisateurs.

Un arbitre lève le bras d’un participant à l’issue d’un combat à Mont La Salle.
Photographie fournie avec le communiqué des résultats du championnat 2026 à Mont La Salle. © Photo fournie avec le communiqué transmis par Jalal Beainou
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La commission technique de l’art des armes blanches a organisé le championnat du Liban 2026 au club Mont La Salle. Présidée par Wissam Bou Serhal, cette commission est rattachée à la Fédération libanaise de karaté, sous la supervision de laquelle la compétition s’est déroulée.

Le palmarès communiqué le 15 novembre présente treize catégories, réparties par âge et par poids : dix chez les garçons et trois chez les filles. Il donne les deux premières places de chacune d’elles.

Arts martiaux : les résultats des garçons

  • Moins de 10 ans, moins de 30 kg : 1er, Antonios Younes ; 2e, Joseph Antouri.
  • Moins de 10 ans, moins de 35 kg : 1er, James Nahas ; 2e, Charbel Assaad.
  • Moins de 10 ans, moins de 40 kg : 1er, Anthony Freifer ; 2e, Tony Hajj.
  • Moins de 12 ans, moins de 45 kg : 1er, Anthony Zgheib ; 2e, Salim Hajj.
  • Moins de 12 ans, moins de 70 kg : 1er, Charbel Younes ; 2e, Youssef Najjarine.
  • Moins de 14 ans, moins de 50 kg : 1er, Antonios Chaaya ; 2e, Charbel Kharrat.
  • Moins de 14 ans, moins de 65 kg : 1er, Charbel Bou Serhal ; 2e, Joe Hamouche.
  • Moins de 14 ans, moins de 80 kg : 1er, Fadi Hajj Hassan ; 2e, Hussein Ballout.
  • Moins de 16 ans, moins de 50 kg : 1er, Alain Hammoud ; 2e, Georges Eid.
  • Moins de 18 ans, moins de 80 kg : 1er, Georges Madi ; 2e, Christopher Hajjar.

Les trois catégories féminines

  • Moins de 10 ans, moins de 30 kg : 1re, Kay Madi ; 2e, Nay Bou Serhal.
  • Moins de 10 ans, moins de 35 kg : 1re, Léa Abou Gharib ; 2e, Sila Ballout.
  • Moins de 12 ans, moins de 55 kg : 1re, Reine Raffoul Khoury ; 2e, Lynn Ayoub.

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