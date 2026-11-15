Arts martiaux : treize titres à Mont La Salle

La commission technique de l’art des armes blanches a organisé le championnat du Liban 2026 au club Mont La Salle. Présidée par Wissam Bou Serhal, cette commission est rattachée à la Fédération libanaise de karaté, sous la supervision de laquelle la compétition s’est déroulée.
Le palmarès communiqué le 15 novembre présente treize catégories, réparties par âge et par poids : dix chez les garçons et trois chez les filles. Il donne les deux premières places de chacune d’elles.
Arts martiaux : les résultats des garçons
- Moins de 10 ans, moins de 30 kg : 1er, Antonios Younes ; 2e, Joseph Antouri.
- Moins de 10 ans, moins de 35 kg : 1er, James Nahas ; 2e, Charbel Assaad.
- Moins de 10 ans, moins de 40 kg : 1er, Anthony Freifer ; 2e, Tony Hajj.
- Moins de 12 ans, moins de 45 kg : 1er, Anthony Zgheib ; 2e, Salim Hajj.
- Moins de 12 ans, moins de 70 kg : 1er, Charbel Younes ; 2e, Youssef Najjarine.
- Moins de 14 ans, moins de 50 kg : 1er, Antonios Chaaya ; 2e, Charbel Kharrat.
- Moins de 14 ans, moins de 65 kg : 1er, Charbel Bou Serhal ; 2e, Joe Hamouche.
- Moins de 14 ans, moins de 80 kg : 1er, Fadi Hajj Hassan ; 2e, Hussein Ballout.
- Moins de 16 ans, moins de 50 kg : 1er, Alain Hammoud ; 2e, Georges Eid.
- Moins de 18 ans, moins de 80 kg : 1er, Georges Madi ; 2e, Christopher Hajjar.
Les trois catégories féminines
- Moins de 10 ans, moins de 30 kg : 1re, Kay Madi ; 2e, Nay Bou Serhal.
- Moins de 10 ans, moins de 35 kg : 1re, Léa Abou Gharib ; 2e, Sila Ballout.
- Moins de 12 ans, moins de 55 kg : 1re, Reine Raffoul Khoury ; 2e, Lynn Ayoub.
Commentaires