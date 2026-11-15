Gaza : le chef de la brigade de Rafah tué

Le Hamas et l’armée israélienne confirment la mort de Samir Abou Younis, commandant de la brigade de Rafah, dans une frappe au sud de Gaza. Les brigades al-Qassam situent l’attaque samedi 14 novembre au soir. Selon Israël, il avait pris la tête de la brigade environ deux mois auparavant, après la mort de Naël Abou Obeid. Le bilan complet de la frappe reste à établir. Les annonces militaires et les éléments biographiques du Hamas demeurent attribués à leurs auteurs.

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Samir Abou Younis, commandant de la brigade de Rafah du Hamas, a été tué dans une frappe israélienne dans le sud de Gaza. Les brigades al-Qassam ont annoncé sa mort dimanche 15 novembre 2026, en situant l’attaque samedi soir. L’armée israélienne et le Shin Bet ont ensuite confirmé l’avoir visé. Il dirigeait cette brigade depuis environ deux mois, selon leur communiqué.

Le commandant de la brigade de Rafah tué

Les annonces des deux camps concordent sur l’identité du responsable et sur sa mort. Elles ne fournissent toutefois pas une heure précise de la frappe. Les brigades al-Qassam, branche armée du Hamas, situent l’attaque dans la soirée du 14 novembre. Le communiqué israélien évoque une opération nocturne dans le sud de l’enclave.

Selon des sources médicales et locales citées par des agences de presse, la frappe a touché le secteur d’al-Mawasi, à l’ouest de Khan Younès. Des blessés sont également signalés. Les détails disponibles ne permettent pas d’établir un bilan complet et indépendamment vérifié de l’attaque. La fonction de commandant de Rafah ne signifie donc pas que la frappe a eu lieu dans cette ville.

Le nom complet donné par l’armée israélienne est Samir Mahmoud Hassan Abou Younis. Le Hamas le présente aussi comme membre du conseil militaire général de ses brigades. Cette confirmation distingue son cas de celui d’un responsable seulement annoncé comme visé, dont le sort resterait inconnu.

Une succession rapide à la tête de la brigade

Selon l’armée israélienne, Abou Younis avait succédé à Naël Abou Obeid, tué le 15 septembre. Il avait auparavant été commandant adjoint de la brigade de Rafah et chef du bataillon de Tel al-Sultan. Son parcours s’inscrit ainsi dans la structure locale de la branche armée du Hamas.

Dans son hommage, le mouvement indique qu’il avait rejoint les brigades al-Qassam en 1991 et qu’il avait été détenu en Israël. Il lui attribue une participation à la planification et à la supervision de l’attaque du 7 octobre 2023. Ces éléments biographiques et cette responsabilité sont présentés comme les affirmations de son organisation.

L’armée israélienne l’accuse, de son côté, d’avoir dirigé la préparation d’attaques contre des civils israéliens et des soldats. Elle affirme aussi qu’il travaillait à reconstituer les capacités militaires de la brigade. Le communiqué ne publie pas les pièces permettant de vérifier indépendamment ces accusations.

Des frappes qui se poursuivent malgré la trêve

Israël assure avoir pris des précautions pour limiter les risques pour les civils, notamment par l’emploi de munitions de précision et d’une surveillance aérienne. Cette affirmation ne constitue pas un constat indépendant sur les effets de la frappe.

La mort d’Abou Younis intervient alors que le cessez-le-feu d’octobre 2025 n’a pas mis fin aux attaques israéliennes dans l’enclave. Elle fait suite à la frappe du jeudi 12 novembre contre l’hôpital Nasser, à Khan Younès. Israël avait alors annoncé viser un autre responsable, Mohamed Abou Ismail, présenté comme le commandant de la brigade de Khan Younès. Sa mort n’avait pas été confirmée dans les éléments publiés à ce moment-là.

Ces deux opérations concernent des responsables différents. La confirmation de la mort du commandant de Rafah ne renseigne donc pas sur le sort du responsable visé à Nasser. Aucun successeur d’Abou Younis n’est identifié dans les annonces examinées ce dimanche.

Illustration d’archive : Jabaliya, le 31 mai 2024. La photographie ne montre ni Rafah ni la frappe du 14 novembre 2026. Photo : Hussein Jaber / UNRWA, CC BY-SA 3.0 IGO. Habillage Libnanews sous la même licence.

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