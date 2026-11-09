Sud-Liban, Aboudiyé et FMI : le journal du 9 novembre
Le journal Libnanews du 9 novembre 2026
Frappes au Sud-Liban, réouverture d’Aboudiyé, médiation qatarie, climat et santé à Antalya, mission du FMI et crédit pour EDL adopté en commission. Pour finir, une curiosité céleste autour de Rigel.
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