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Charawna : l’armée annonce une saisie de captagon

· 2 min de lecture · 36 vues

L’armée libanaise annonce environ un million de comprimés de captagon saisis à Charawna, près de Baalbek, ainsi que des roquettes, des armes et 18 kilogrammes de stupéfiants. Un suspect recherché a été blessé lors d’un échange de tirs, selon son communiqué du 15 novembre 2026. Quatre autres personnes ont été interpellées. Les faits reprochés restent des accusations et l’inventaire n’a pas été vérifié indépendamment. L’enquête se poursuit sous supervision judiciaire. Cette opération reste distincte des destructions de cannabis annoncées deux jours auparavant.

Charawna : saisie de captagon annoncée par l’armée. Photographie d’archive de février 2025, distincte de l’opération du 15 novembre 2026.
Photographie d’archive de la banque Libnanews, février 2025. Elle ne montre pas l’opération de Charawna annoncée le 15 novembre 2026. Habillage typographique Libnanews. © Armée libanaise / Direction de l’orientation.
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L’armée libanaise annonce avoir saisi environ un million de comprimés de captagon, des roquettes, des armes et des munitions lors d’une opération à Charawna, dans la région de Baalbek. Dans son communiqué du dimanche 15 novembre 2026, elle fait également état de 18 kilogrammes de stupéfiants et de plusieurs véhicules saisis. Le suspect recherché a été blessé au cours d’un échange de tirs, selon le récit du commandement.

À Charawna, une opération visant un homme recherché

La direction d’orientation de l’armée indique que l’intervention a été préparée par un travail de surveillance et de suivi. Elle visait un ressortissant libanais désigné par les initiales F. J., présenté comme faisant l’objet de nombreux mandats d’arrêt.

Selon le communiqué, une unité a essuyé des tirs pendant l’opération et les militaires ont riposté. Le suspect a été atteint et transporté dans un hôpital pour y être soigné. L’armée qualifie ses blessures de modérées, sans préciser l’établissement ni l’heure de l’intervention.

Le commandement évoque notamment des tirs contre une patrouille et des civils, des incidents violents et du trafic de drogue parmi les faits reprochés à cet homme. Ces accusations et l’existence annoncée de mandats ne constituent pas une condamnation judiciaire.

Quatre autres personnes interpellées

Deux autres Libanais et deux Syriens ont également été arrêtés, précise l’armée. Le communiqué ne détaille pas les faits individuellement reprochés à ces quatre personnes ni leurs liens éventuels avec le suspect initialement recherché.

L’inventaire annoncé distingue environ un million de comprimés de captagon et 18 kilogrammes de substances stupéfiantes dont la nature n’est pas précisée. Il ne fournit ni estimation de la valeur marchande, ni nombre de roquettes ou d’armes, ni quantité de munitions. Ces chiffres sont ceux du commandement et n’ont pas fait l’objet d’une vérification indépendante de l’inventaire.

Une enquête sous supervision judiciaire

Les éléments saisis ont été remis aux services compétents et l’enquête avec les personnes arrêtées a commencé sous la supervision de la justice, indique l’armée.

Cette intervention est distincte des opérations à Marjhin et à Bouday dont le bilan avait été annoncé le 13 novembre. Celles-ci concernaient la destruction d’environ 215 tonnes de cannabis et de marijuana et la saisie de machines. Elles ne doivent pas être additionnées aux saisies de Charawna ni présentées comme une seule opération.

Photographie de couverture : archive de la banque Libnanews, février 2025. Elle ne montre pas l’opération annoncée le 15 novembre 2026. Photo : Armée libanaise / Direction de l’orientation.

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