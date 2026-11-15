Tennis : Abou Hachem et Jundi sacrés à Kaslik

Christophe Abou Hachem et Haïfa Jundi ont remporté les simples du tournoi J30 de Kaslik, organisé pour les moins de 18 ans. La compétition a réuni 41 joueurs et joueuses sur les courts de l’Automobile et Touring Club du Liban. Le communiqué détaille aussi les podiums du double et la remise des trophées. Un deuxième tournoi est annoncé à partir du lundi 16 novembre 2026 sur les courts de la NDU Tennis Academy, à Zouk Mosbeh.

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Christophe Abou Hachem et Haïfa Jundi ont remporté les simples garçons et filles du tournoi J30 World Tennis Juniors organisé à Kaslik. La compétition, réservée aux moins de 18 ans, a réuni 41 joueurs et joueuses. La Fédération libanaise de tennis l’a organisée avec l’Automobile et Touring Club du Liban, sur les courts du club, sous la supervision de la Fédération internationale de tennis.

Le palmarès du J30 de Kaslik

En simple garçons, Christophe Abou Hachem a terminé à la première place, devant Tarek Chaabi. Le double garçons est revenu à Yann Elefteriades et Rami Souli. Elias Charabieh et Elie Elia ont pris la deuxième place.

Chez les filles, Haïfa Jundi a remporté le simple devant Marianne Berberian. Cette dernière a gagné le double avec Lama Naaman. Rina Jisr et Liana Samad ont terminé deuxièmes.

Les résultats permettent aux lauréats et lauréates de récolter des points pour le classement international publié par la Fédération internationale de tennis.

Une remise des prix en présence des responsables fédéraux

Les finales se sont déroulées en présence du président de la fédération, Alain Sayegh, et de ses vice-présidents Hassan Daouk et Nassib Haddad. Ce dernier siège également au conseil d’administration de l’Automobile et Touring Club du Liban. Le trésorier Abdel Kader Kamar Eddine et le membre de la fédération Raymond Kattoura étaient aussi présents, ainsi que des familles et des amateurs de tennis.

Lors de la remise des prix, Alain Sayegh a remercié le club d’avoir accueilli la compétition. Il a félicité les lauréats et salué les parents, les arbitres et les personnes ayant contribué à l’organisation.

Nassib Haddad a transmis les salutations du conseil d’administration du club et félicité les joueurs. Il a également indiqué que les courts du club restaient à la disposition de la fédération. Le directeur du tournoi, Louis Baz, a ensuite annoncé les noms des lauréats, récompensés par les responsables fédéraux.

Un deuxième tournoi annoncé à la NDU

La Fédération libanaise de tennis annonce le début d’un deuxième tournoi le lundi 16 novembre 2026. Il est organisé avec la NDU Tennis Academy, sous la supervision de la Fédération internationale, sur les courts de l’académie à l’Université Notre-Dame de Louaizé, à Zouk Mosbeh.

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