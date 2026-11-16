Au Liban, des médiateurs locaux interviennent dans les quartiers, les écoles et les centres d’accueil. Un bilan du PNUD publié le 10 novembre éclaire le parcours d’un réseau de 28 personnes. D’autres programmes forment des femmes dans plusieurs régions et accompagnent les bénévoles face aux tensions du déplacement. Derrière les chiffres, les témoignages décrivent un travail d’écoute et de confiance. Les objectifs annoncés et les résultats documentés doivent toutefois rester distingués, sans attribuer à ces initiatives une efficacité qui n’a pas été mesurée indépendamment.

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Au Liban, la médiation locale s’exerce aussi dans les centres d’hébergement, les écoles et les quartiers. Un bilan publié le 10 novembre 2026 par le Programme des Nations unies pour le développement revient sur un réseau de 28 médiateurs libanais. Leur travail illustre une réponse concrète aux tensions : former des habitants capables d’organiser le dialogue là où ils connaissent déjà les personnes et les difficultés.

La médiation locale, du village au centre d’accueil

Le programme régional, lancé en 2022 avec le soutien du ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères, concernait le Liban, la Jordanie et le Soudan. Au Liban, une évaluation des besoins a précédé la constitution du réseau en 2023. Selon le PNUD, les femmes représentaient 70 % de ses membres et les jeunes 35 %.

Une initiative a notamment réuni pendant deux jours des habitants de deux villages voisins éloignés depuis la guerre civile. Le bilan ne nomme pas ces localités. Avec les déplacements provoqués par les hostilités, les intervenants ont ensuite réorienté leur action. En 2024, ils ont visité des centres d’accueil pour identifier les besoins et commencé à organiser une cellule de réponse à la crise.

Une méthode appliquée aux tensions du déplacement

Cette démarche se retrouve dans un projet de la fondation Berghof prévu de mai à août 2026. Financé par le ministère allemand des Affaires étrangères, il associait des acteurs locaux et le réseau libanais constitué avec l’appui du PNUD. Son objectif : limiter les tensions entre populations déplacées et communautés d’accueil.

La fiche du projet décrit environ 60 interventions communautaires envisagées : discussions pour résoudre des problèmes, soutien à la médiation, sensibilisation et coordination locale. Ce nombre reste un objectif annoncé, non un résultat vérifié. Le programme prévoyait aussi un accompagnement des organisations mobilisant des bénévoles et des intervenants de première ligne.

Les outils annoncés portent sur l’écoute active, la communication non violente, les premiers secours psychologiques et le principe de ne pas aggraver les difficultés. Un guide pratique en arabe et en anglais devait compléter les séances. La fondation prévoyait également un soutien psychosocial aux médiateurs eux-mêmes, exposés aux mêmes crises que les personnes qu’ils accompagnent.

Des femmes formées dans dix régions

Un autre dispositif rassemble le Centre professionnel de médiation de l’Université Saint-Joseph, ONU Femmes et International Alert, avec l’appui de la Finlande. Lors d’une rencontre organisée le 27 janvier 2026 à Beyrouth, l’USJ a présenté le parcours de ce programme. Une première initiative pilote avait commencé en 2018 avec la FINUL, avant une extension nationale en 2020.

L’université faisait état de plus de 240 femmes sensibilisées ou formées dans dix régions. Elle distinguait 34 médiatrices professionnelles et 140 médiatrices communautaires actives. Ces effectifs ne doivent pas être additionnés aux 28 membres du réseau présenté par le PNUD : les dispositifs et les catégories diffèrent, sans décompte commun permettant d’exclure des recoupements.

Le programme associe médiation communautaire, communication non violente et analyse des conflits attentive aux inégalités entre femmes et hommes. Les régions concernées comprennent notamment l’Akkar, Tripoli, Beyrouth, le Chouf, Zahlé, Tyr-Abbassieh et Marjeyoun. L’USJ décrit une coopération avec les structures locales et les centres d’hébergement, plutôt qu’un simple cycle de conférences.

À Tyr, des conflits très ordinaires

Le témoignage de Hanan Saleh, publié en janvier 2026 par International Alert, donne un contenu concret à cette activité. Cette éducatrice et médiatrice de Tyr explique intervenir dans des différends familiaux, scolaires ou de voisinage. Une place de stationnement ou le bruit d’un café peuvent ainsi conduire à rechercher un échange encadré.

Elle raconte avoir suivi deux années de formation après avoir découvert le programme en 2019. L’apprentissage de la neutralité et de l’écoute lui sert à prendre du recul face aux réactions immédiates. Son récit évoque aussi l’accompagnement de femmes déplacées dans des écoles transformées en lieux d’accueil, où plusieurs familles partageaient des espaces restreints.

Ce témoignage ne constitue pas une mesure indépendante de l’efficacité du dispositif. Il en souligne aussi les limites : trop peu de médiatrices face aux besoins, une fonction encore mal connue et des réticences à confier des informations personnelles. Hanan Saleh décrit ainsi un préalable à toute intervention : obtenir la confiance des personnes avant de chercher avec elles une solution au différend.

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