Le tunnel Chatila fera l’objet de travaux de maintenance et d’éclairage ce lundi 16 novembre, de 21 h à 22 h 30, heure de Beyrouth. La circulation sera interrompue successivement dans les deux sens. Les véhicules seront déviés vers la chaussée en surface, au niveau du rond-point de Chatila, temporairement.

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Des travaux de maintenance et d’éclairage sont prévus dans le tunnel Chatila, en face de la mosquée Khashoggi, ce lundi 16 novembre 2026, de 21 h à 22 h 30, heure de Beyrouth, ont annoncé les Forces de sécurité intérieure.

Une déviation par la chaussée en surface

L’intervention concerne les deux sens de circulation. Le passage à l’intérieur du tunnel sera interrompu successivement pendant les travaux. Les véhicules seront déviés vers la chaussée située au-dessus du tunnel du rond-point de Chatila, dans un sens comme dans l’autre.

Les automobilistes empruntant cet axe durant ce créneau devront suivre cette déviation. Les Forces de sécurité intérieure leur demandent de respecter les instructions des agents ainsi que la signalisation temporaire mise en place pour le chantier.

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