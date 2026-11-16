Des équipes de KAUST et de l’université Khalifa utilisent les images satellitaires, le radar et l’apprentissage automatique pour orienter les recherches archéologiques dans le désert. Leurs travaux de 2022 à 2024 portent sur les structures de pierre saoudiennes et les vestiges enfouis aux Émirats arabes unis. Ils montrent comment sélectionner des zones prometteuses, mais aussi pourquoi les données doivent être confrontées aux observations de terrain. Une anomalie repérée ne constitue pas, à elle seule, une découverte archéologique confirmée.

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Repérer des vestiges dans un désert ne commence pas toujours avec une truelle. En Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis, des équipes universitaires associent images satellitaires, radar et apprentissage automatique pour sélectionner les zones à explorer. Leurs travaux, publiés entre 2022 et 2024, montrent surtout comment guider les archéologues, sans remplacer la vérification sur place.

En Arabie saoudite, apprendre à reconnaître les pierres

Le 17 août 2022, l’université KAUST présentait un programme consacré aux structures anciennes du nord-ouest saoudien. Parmi elles figurent les mustatils, de grands ensembles rectangulaires de pierre, ainsi que des constructions circulaires ou triangulaires.

L’équipe réunissait notamment l’archéologue Laurence Hapiot et des spécialistes de la vision informatique. Le logiciel apprenait à partir de structures identifiées manuellement par la chercheuse, puis recherchait des formes comparables dans les images satellitaires. Les éléments repérés pouvaient être convertis en coordonnées et réunis dans une carte et une base de données.

La méthode facilite ainsi l’inventaire et l’étude de la répartition des vestiges. Elle ne donne pas automatiquement leur fonction ni leur histoire : ces questions demeurent du ressort de l’enquête archéologique.

À Dubaï, chercher des indices sous le sable

Une étude publiée en juin 2023 prend pour terrain Saruq Al-Hadid, dans le désert de Dubaï. Les chercheurs croisent des images optiques et radar avec des données sur le relief, les sols et les écoulements anciens. Le modèle retrouve des secteurs déjà fouillés et désigne d’autres zones potentiellement intéressantes.

Les auteurs insistent sur les limites de ce premier essai. Les données n’ont pas toutes la même résolution ; les dunes et les matériaux de surface peuvent produire des signaux complexes. Une ressemblance statistique ne suffit donc pas à prouver la présence d’un bâtiment enfoui. Des observations récentes et des investigations de terrain restent nécessaires pour confirmer les zones prédites.

Le radar ne dispense pas de fouiller

Le 25 septembre 2024, l’université Khalifa annonçait une étape supplémentaire : des recherches au radar de sol avaient mis en évidence une longue structure enterrée à Saruq Al-Hadid, pouvant correspondre à un mur ou à un ancien bâtiment. L’établissement précisait que des fouilles archéologiques étaient encore nécessaires pour confirmer la découverte.

Dirigé par Diana Francis, le travail du laboratoire ENGEOS avait aussi été appliqué à Al-Aïn, en coopération avec les autorités culturelles d’Abou Dhabi. L’université y signalait des canaux d’irrigation anciens, des tombes et des bâtiments enfouis.

L’intérêt de ces outils est de réduire l’étendue des recherches aveugles. Les satellites désignent des pistes, les mesures géophysiques les précisent et les archéologues en établissent la nature. La technologie déplace une partie du travail vers l’analyse des données ; elle ne transforme pas chaque anomalie détectée en découverte confirmée.

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