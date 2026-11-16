La grève du 17 novembre entraînera des perturbations sur plusieurs RER, Transilien et TER, tandis que les TGV Inoui doivent circuler normalement. À Paris, des stations fermeront également dès 11 heures sur décision préfectorale. Les prévisions publiées lundi détaillent les branches concernées et les fréquences réduites. En région, les adaptations varient selon les lignes et peuvent déborder sur lundi soir ou mercredi matin. Les voyageurs doivent vérifier chaque train, les correspondances et le trajet de retour avant de se déplacer.

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La grève du mardi 17 novembre 2026 perturbera plusieurs lignes de RER, de Transilien et de TER en France. Les TGV Inoui doivent circuler normalement. À Paris, des stations fermeront aussi dès 11 heures sur décision préfectorale, indépendamment des suppressions de trains liées au mouvement social.

Les premières prévisions détaillées permettent aux voyageurs de préparer leurs déplacements. SNCF Connect et Transilien ont intégré les adaptations dans leurs recherches d’itinéraires lundi après-midi. Les horaires restent susceptibles d’évoluer : il faut vérifier le train précis et les correspondances avant de partir. Toutes les heures indiquées ici sont celles de Paris.

Grève du 17 novembre : quelles lignes franciliennes ?

Le trafic annoncé varie selon les lignes et, parfois, selon les branches. Le service doit rester normal sur les RER A, B, C et E. Transilien prévoit également un service normal sur les lignes H, K, L, U et V.

Sur le RER D, deux trains sur trois sont prévus entre Juvisy et Malesherbes, ainsi qu’entre Corbeil-Essonnes et Melun via Ris-Orangis. Le service est annoncé normal sur le reste de la ligne. Il ne faut donc pas appliquer ce taux réduit à l’ensemble du RER D.

La ligne J doit fonctionner avec deux trains sur trois. Pour la ligne N, la prévision est de deux trains sur trois en moyenne. Elle passe à quatre trains sur cinq aux heures de pointe, de 6 heures à 9 heures et de 16 heures à 20 heures.

La ligne P conserve un service normal, sauf entre Meaux et La Ferté-Milon. Sur cette branche, deux trains sur trois sont annoncés. Les voyageurs doivent contrôler leur destination complète, plutôt que se fier au seul nom de la ligne.

Sur la ligne R, Transilien annonce deux trains sur trois entre Paris-Gare-de-Lyon et Montargis. Cette proportion concerne aussi l’axe Paris-Gare-de-Lyon–Montereau, sur les plages de 5 h 40 à 9 h 45, puis de 15 h 15 à 22 h 15. Entre Melun et Montereau via Héricy, les plages indiquées vont de 6 heures à 9 h 30 et de 16 h 30 à 20 heures.

À Paris, des stations fermées à partir de 11 heures

La RATP annonce des fermetures demandées par la Préfecture de police pour sécuriser les manifestations. Ce dispositif s’ajoute au mouvement social. Une ligne peut donc circuler tout en desservant moins de stations.

À partir de 11 heures, les arrêts concernés comprennent notamment Charles-de-Gaulle–Étoile, Invalides, Gare-d’Austerlitz, Tuileries, Concorde et Champs-Élysées–Clemenceau. George V, Franklin D. Roosevelt, Argentine, Reuilly–Diderot, Quai de la Rapée et Saint-Marcel figurent également dans l’avis. Il en va de même pour Campo-Formio, Miromesnil, Rue du Bac, Assemblée nationale et Varenne.

Le trafic sera interrompu entre Charles-de-Gaulle–Étoile et Kléber, ainsi qu’entre Gare-d’Austerlitz et Jussieu. À Gare de Lyon, les accès numérotés 1, 2, 3, 10, 11 et 12 fermeront dès 11 heures.

Dans les stations fermées traversées par les rames, aucun arrêt ne sera assuré. Les correspondances ne fonctionneront donc pas à ces points. La RATP ne fixe pas d’heure générale de réouverture : celle-ci dépendra de l’autorisation de la police.

Des adaptations TER différentes selon les régions

Les restrictions ne prennent pas la même forme dans tous les réseaux régionaux. En Auvergne-Rhône-Alpes, certaines lignes subiront des perturbations mardi. Des adaptations sont également prévues lundi en fin de soirée et mercredi 18 novembre en début de matinée. Les voyageurs concernés par ces deux périodes doivent donc vérifier leurs horaires, même si leur départ ne tombe pas le jour principal de la grève.

Le réseau régional a publié des programmes ligne par ligne. Ils couvrent notamment les axes Grenoble–Lyon, Clermont-Ferrand–Lyon, Saint-Étienne–Lyon et Chambéry–Lyon. Leur présence dans cette liste ne signifie pas une interruption totale : les fiches de circulation précisent les trains maintenus.

En Bretagne, l’avis du mouvement social vise les liaisons Brest–Quimper et Brest–Quimper–Nantes. Le réseau annonce une circulation normale sur les autres lignes. Mais la page régionale signale aussi un arrêt des circulations pour raisons météorologiques sur Quimper–Landerneau–Brest, avec une fiche de cars de substitution.

Cette superposition impose de distinguer les causes. Un service supprimé par précaution face au mauvais temps n’est pas nécessairement une conséquence de la grève. Pour un trajet breton, il faut consulter le programme actualisé de la liaison, ainsi que les correspondances prévues à l’arrivée.

Pourquoi cette nouvelle mobilisation ?

La journée du 17 novembre s’inscrit dans la mobilisation salariale de l’automne. La CGT, l’UNSA, la FSU et Solidaires ont appelé à élargir le mouvement au public et au privé. La CGT réclame des augmentations générales des salaires et des pensions, ainsi qu’une revalorisation du point d’indice des fonctionnaires.

Les organisations syndicales jugent insuffisantes les réponses apportées à la conférence sociale du 9 novembre. La CGT souhaite faire converger les revendications des agents publics et celles des salariés des entreprises. Cet appel national ne détermine toutefois pas, à lui seul, le nombre de trains qui circuleront sur chaque réseau.

Les prévisions opérationnelles donnent aux voyageurs une information plus précise que la seule existence d’un préavis. Transilien a actualisé sa page lundi 16 novembre à 17 h 07. Les résultats d’itinéraires et les fiches horaires tiennent compte des suppressions annoncées depuis 17 heures.

Vérifier aussi le trajet de retour

Pour les voyageurs, le contrôle doit porter sur le numéro du train, la gare de départ, la destination et l’heure. Un TGV maintenu ne garantit pas que le TER pris en correspondance circulera. À Paris, une correspondance peut également devenir impossible dans une station fermée sur décision préfectorale.

Les personnes qui partent tôt ou rentrent tard doivent vérifier séparément leurs deux trajets. Certaines plages horaires bénéficient d’un service renforcé, tandis que d’autres connaissent davantage de suppressions. SNCF Connect, les sites TER régionaux et les informations de chaque ligne restent les points de consultation pour les prochains départs et les changements de dernière minute.

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