Le saviez-vous ? Le pin parasol garde ses cônes pendant environ trois ans avant leur maturité. Sur un même arbre coexistent ainsi plusieurs récoltes en préparation. Les pignons de la cuisine libanaise sont les graines issues de ce long cycle.

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Le saviez-vous ? Les pignons du pin parasol ne se forment pas en une seule saison. Les cônes de Pinus pinea mûrissent sur environ trois ans. Un même arbre peut donc porter simultanément des cônes de première, deuxième et troisième année : une récolte prête à partir et deux autres encore en préparation.

Un calendrier visible dans les branches

La silhouette en parasol est familière dans les paysages méditerranéens. Le tronc porte une couronne étalée, tandis que les aiguilles sont groupées par deux. Les Jardins botaniques royaux de Kew situent l’aire naturelle de l’espèce de l’Europe méridionale jusqu’au Liban. Ils décrivent des cônes qui persistent plusieurs années et arrivent à maturité durant la troisième.

Leur taille varie donc avec leur âge. Dans sa présentation de la filière libanaise publiée en 2012, la FAO décrit un petit cône de première année, puis un cône de la taille d’une noix la deuxième année, avant le développement final. Les différentes dimensions observées sur un arbre ne traduisent pas forcément une mauvaise croissance : elles peuvent correspondre à des étapes successives.

Le pignon n’est pas une noix

Le pignon est une graine au sens botanique. La partie claire consommée en cuisine se trouve à l’intérieur d’une enveloppe dure, elle-même protégée dans le cône. Il faut donc ouvrir le cône, séparer les graines et retirer leur coque avant d’obtenir les petits pignons prêts à cuisiner.

La note de la FAO souligne leur place dans les plats libanais, des préparations de viande ou de poisson aux légumes et aux douceurs. Elle situe une part importante de cette activité dans le Metn et la région de Jezzine. Le pin parasol produit ainsi une ressource alimentaire sans que l’arbre doive être abattu pour son bois.

La récolte commence plusieurs années avant la cueillette

Ce cycle long a une conséquence : la récolte d’une année ne dépend pas seulement des conditions des derniers mois. Une étude publiée en 2021 dans Forests a examiné des données provenant de 24 sites des districts de Baabda et de Jezzine, recueillies entre 2008 et 2017. Les chercheurs ont étudié aussi bien les conditions de l’année de maturation que celles des années précédentes.

Leurs résultats suggèrent une combinaison de facteurs climatiques et de dégâts liés à la punaise Leptoglossus occidentalis dans le recul des rendements observé. Ils ne réduisent pas ce phénomène à une cause unique. Ces données historiques ne constituent pas un bilan de la récolte actuelle.

La présence de nombreux cônes ne garantit donc pas autant de pignons consommables : certaines graines peuvent être vides ou endommagées. Le long travail de l’arbre se prolonge par celui des récoltants et des ateliers de tri.

À regarder un pin parasol, on voit une seule couronne. Mais ses branches abritent plusieurs calendriers à la fois.

Sources : Kew, fiche de Pinus pinea ; FAO, note de 2012, pages 12 à 14 ; étude sur la production libanaise, 2021.

Photographie de couverture : vue aérienne de la Forêt des Pins à Beyrouth, archives. © François el Bacha / Libnanews.

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