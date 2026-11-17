Une vente d’actions Nvidia déclarée par Donald Trump ravive les questions sur ses intérêts financiers et les décisions américaines concernant les puces. L’enquête de CNBC, les documents officiels et le droit applicable permettent de distinguer montants déclarés, gestion du portefeuille, conflit apparent et délit d’initié, qui n’est pas établi ici.

10

Lire l'article Stop

Les placements de Donald Trump dans Nvidia remettent au premier plan la séparation entre patrimoine présidentiel et décisions publiques. L’enquête de CNBC publiée le 16 novembre 2026 soulève une question de conflit d’intérêts apparent. Elle ne permet pas de présenter un délit d’initié comme établi. Première distinction essentielle : le montant allant jusqu’à un million de dollars correspond à une vente déclarée, pas à la totalité des actions détenues.

Une vente documentée, un montant par tranche

Le rapport de transactions financières présidentielles mis en ligne par la Maison-Blanche en juin 2026 permet de vérifier directement l’opération. À la page 28, la ligne 873 mentionne une vente de titres NVIDIA CORP le 18 mai 2026, dans la tranche comprise entre 500 001 et 1 000 000 de dollars.

Ce document ne donne donc pas un prix de cession exact d’un million. Il ne précise pas non plus, sur cette ligne, le nombre d’actions vendues, leur prix d’acquisition ou le bénéfice éventuellement réalisé. Une recette de vente n’est pas une plus-value : pour calculer cette dernière, il faudrait notamment connaître le coût des titres cédés. Présenter cette tranche comme un enrichissement net serait inexact.

Ce que rapporte l’enquête de CNBC

Selon l’analyse de Luke Fountain pour CNBC, les comptes de Trump ont effectué au moins 103 achats ou ventes de titres Nvidia depuis son retour à la présidence, pour un montant cumulé compris entre 27 et 97,5 millions de dollars. Ce total additionne des transactions ; il ne mesure ni un bénéfice ni un patrimoine net.

CNBC rapproche la vente du 18 mai d’informations du New York Times selon lesquelles Marco Rubio aurait, cinq jours auparavant, informé Trump d’éléments de renseignement sur les relations de Jensen Huang avec une femme soupçonnée d’espionnage pour la Chine. Trump a nié le 16 novembre avoir reçu cette information. Ce briefing reste ici une révélation attribuée au NYT, rapportée par CNBC, non un fait vérifié indépendamment par Libnanews.

La Maison-Blanche répond à CNBC que des conseillers indépendants gèrent les investissements sans intervention du président. La chaîne précise ne pas avoir trouvé dans les déclarations de preuve qu’il ait ordonné ces opérations ou que les gestionnaires aient eu accès à du renseignement classifié. Elle relève aussi de plus petits achats autour de la vente.

Pourquoi les décisions sur les puces comptent

Le lien entre pouvoir public et activité de Nvidia est, lui, documenté par les autorités américaines. Le Bureau of Industry and Security, rattaché au département du Commerce, a annoncé le 13 janvier 2026 une révision du régime des exportations vers la Chine. Les demandes de licences concernant les Nvidia H200, les AMD MI325X et des produits comparables peuvent être examinées au cas par cas, sous conditions de sécurité. Le communiqué rattache cette évolution à l’annonce présidentielle du 8 décembre 2025.

Le dispositif n’est pas une autorisation générale et sans contrôle. Les demandeurs doivent notamment démontrer que les exportations ne réduisent pas les capacités de production disponibles pour les clients américains. Les acheteurs chinois doivent disposer de procédures de conformité, et les produits doivent subir des essais indépendants aux États-Unis.

Économiquement, ces décisions peuvent modifier les débouchés accessibles à un fabricant, ses perspectives de ventes et les anticipations des investisseurs. Ce mécanisme explique l’importance du contrôle public lorsque le décideur détient aussi un intérêt financier. Il ne démontre pas que telle autorisation a été conçue pour favoriser son portefeuille. Il faut distinguer l’effet possible d’une politique industrielle de l’intention personnelle prêtée à celui qui la décide.

Le président n’est pas soumis à toutes les règles ordinaires

Le droit américain comporte une particularité importante. La section 208 du titre 18 du Code des États-Unis interdit, sous réserve des exceptions prévues, la participation personnelle et substantielle d’un agent de l’exécutif à certaines affaires dans lesquelles il possède un intérêt financier connu. Mais la section 202(c) exclut expressément le président et le vice-président des définitions applicables à plusieurs dispositions, dont cette section 208.

Il serait donc trompeur d’affirmer que la simple détention d’actions Nvidia suffit à établir une violation de cette règle par Trump. Inversement, cette exclusion précise ne constitue pas une autorisation générale de toute pratique financière et ne dispense pas d’examiner les autres règles éventuellement pertinentes.

La question d’un délit d’initié est distincte. Le cadre de la Securities and Exchange Commission vise notamment les transactions fondées sur une information importante et non publique, en violation d’un devoir de confiance ou de confidentialité. Une proximité entre deux dates ne suffit pas à établir ces éléments. Il faudrait examiner les informations effectivement détenues, leur circulation, les personnes ayant décidé l’ordre et les conditions de son exécution.

Gestion indépendante et séparation des intérêts ne sont pas synonymes

Confier des placements à un gestionnaire peut séparer le propriétaire de la décision quotidienne d’achat ou de vente. Cela ne supprime pas, à lui seul, son intérêt économique dans les actifs. Il convient également de ne pas employer automatiquement l’expression « blind trust » pour qualifier une gestion déléguée.

L’Office of Government Ethics explique qu’un trust qualifié, aveugle ou diversifié, relève d’une procédure spécifique et que lui seul dispose de l’autorité de certification. Les éléments consultés pour cet article ne permettent pas d’attribuer une telle certification à l’arrangement invoqué dans cette affaire.

L’enjeu public ne se réduit donc ni au montant d’une transaction ni à une accusation pénale. Il porte sur la possibilité de vérifier la séparation entre décisions gouvernementales, informations confidentielles et intérêts privés. Les documents financiers établissent des opérations déclarées ; ils ne reconstituent pas, à eux seuls, la chaîne des décisions qui les a produites. C’est cette différence entre transparence patrimoniale et preuve d’un comportement qui doit guider la lecture du dossier.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews