La visite de Mike Waltz relance les discussions sur la présence internationale au Sud. La fin du mandat de la FINUL ne supprime pas la résolution 1701. Déclarations publiques, informations de presse et textes onusiens éclairent les divergences, le calendrier du retrait et les garanties que réclame désormais le Liban.

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La fin annoncée du mandat de la FINUL ne signifie pas l’abrogation de la résolution 1701. Au lendemain de la visite de Mike Waltz à Beyrouth, le débat porte sur le dispositif qui pourrait succéder aux Casques bleus, les fonctions à préserver et la place de l’accord-cadre trilatéral dans les arrangements futurs. Les informations évoquant une volonté américaine d’écarter 1701 doivent être distinguées des déclarations publiques, des propositions encore discutées et des décisions effectivement prises par le Conseil de sécurité.

D’où vient l’hypothèse d’un abandon de 1701 ?

Avant la visite, le quotidien Ad-Diyar avait rapporté, sur la foi de sources diplomatiques non nommées, une orientation américaine visant à neutraliser les effets de la résolution 1701 et à faire de l’accord-cadre la référence du prochain dispositif. Ce récit, repris le 13 novembre dans la revue de presse du ministère libanais de l’Information, évoquait notamment le recours à des observateurs de la trêve et une coordination plus limitée.

Cette information appartient à Ad-Diyar. Sa republication sur un site ministériel ne la transforme pas en communiqué gouvernemental ni en texte américain authentifié. Elle décrit ce que des sources anticipaient avant les entretiens. Elle ne constitue pas la preuve qu’un projet ainsi rédigé a été remis au Liban, encore moins qu’il a été adopté.

Ce que Waltz a déclaré publiquement

Le compte rendu du Parlement libanais du 16 novembre fournit un point de comparaison direct. Après sa rencontre avec Nabih Berri, l’ambassadeur américain auprès de l’ONU présente 1701 comme la base de la mission et envisage sa continuation avec des modifications et des actualisations. Il ne proclame pas son annulation.

Waltz indique que Washington travaillera avec la France, chargée de la rédaction du projet au Conseil de sécurité, afin d’y intégrer des éléments du dialogue trilatéral. Il situe les négociations dans les semaines précédant l’expiration du mandat. Il cite des capacités à examiner, notamment le déminage, l’appui humanitaire et maritime, ainsi que la vérification des engagements. Il n’annonce pas une relève déjà constituée.

Dans ce même compte rendu, Berri présente la poursuite de l’occupation et des attaques israéliennes comme l’obstacle au déploiement de l’armée et au retour des habitants. Il s’agit de la position exprimée par le président du Parlement, à distinguer d’un accord entre les interlocuteurs.

Deux échéances, pas un départ instantané

Le calendrier applicable figure dans la résolution 2790, adoptée le 28 août 2025. Elle prolonge une dernière fois le mandat de la FINUL jusqu’au 31 décembre 2026. Elle prévoit alors l’arrêt des opérations et un retrait ordonné et sécurisé dans un délai d’un an, en consultation avec le gouvernement libanais et les pays contributeurs.

Le 31 décembre ne correspond donc pas au départ simultané de tous les personnels. La phase de retrait possède ses propres fonctions autorisées, dans les limites des capacités disponibles : protection du personnel et des installations de l’ONU, évacuations et contribution à la protection des civils et à l’acheminement sûr de l’aide humanitaire.

Surtout, le paragraphe 2 de 2790 demande la pleine application de 1701. Le paragraphe 10 commande l’examen d’options pour poursuivre cette application après le retrait. Le texte qui organise la fermeture de la mission ne supprime donc pas le cadre politique et sécuritaire qu’elle devait contribuer à mettre en œuvre.

Ce que protège la référence à 1701

La résolution de 2006 ne se limite pas à fixer les effectifs d’une force internationale. Elle lie la cessation des hostilités, le retrait israélien, le déploiement des forces libanaises et l’extension de l’autorité de l’État. Son paragraphe 8 inscrit notamment le respect de la Ligne bleue et l’absence d’armes et de personnels armés non autorisés entre celle-ci et le Litani, à l’exception des forces gouvernementales libanaises et de la FINUL.

Le texte évoque aussi le désarmement des groupes armés, l’absence de forces étrangères sans le consentement du gouvernement et le contrôle des approvisionnements en armes. Réduire 1701 à une obligation concernant uniquement le Hezbollah ou uniquement Israël ferait disparaître une partie de son architecture.

C’est pourquoi le choix de la référence juridique n’est pas un détail de vocabulaire. Une nouvelle mission peut avoir moins de personnels ou des fonctions différentes sans que les obligations politiques des parties soient identiques à son mandat opérationnel. À l’inverse, conserver le numéro d’une résolution dans un préambule ne suffirait pas à démontrer que toutes ses exigences disposent encore des mêmes moyens de suivi.

La demande libanaise : présence internationale et réciprocité

Le communiqué officiel du Grand Sérail du 16 novembre précise la position de Nawaf Salam. Le Premier ministre demande la poursuite d’une présence internationale sous mandat du Conseil de sécurité, avec des fonctions d’observation, de rapports, de coordination, de liaison et de soutien à l’armée. Il maintient 1701 comme référence essentielle des arrangements au Sud.

Sur l’accord-cadre trilatéral, Salam réclame un calendrier clair permettant une progression parallèle du retrait israélien complet et de l’extension de l’autorité de l’État, avec les armes placées sous son seul contrôle. Il souhaite également un mécanisme fiable de vérification des engagements des deux parties.

La position publiée n’est donc pas le refus de toute formule nouvelle. Elle conditionne la transition à un cadre international, à des fonctions concrètes et à la réciprocité. Présenter le débat comme une opposition entre une proposition américaine entièrement finalisée et un rejet libanais global irait au-delà de ce que ces documents établissent.

Le vide sécuritaire se mesure aux fonctions perdues

Une force d’observation, un dispositif d’appui à l’armée et une mission dotée de capacités de protection ne sont pas interchangeables. Constater une violation exige un accès au terrain, des personnels et des procédures de rapport. Déminer suppose des spécialistes et des équipements. Assurer la sécurité d’une équipe demande encore d’autres moyens. Un accord sur le principe d’une présence internationale laisse ouvertes ces questions opérationnelles.

Pour apprécier une éventuelle relève, il faudra donc examiner son mandat, sa chaîne de commandement, sa liberté de mouvement, sa protection, son financement et sa capacité à rendre compte des incidents. La composition nationale des contingents ou leur nombre ne suffisent pas à répondre à ces questions. Une petite mission peut remplir une tâche précisément définie ; elle ne remplace pas automatiquement l’ensemble des fonctions d’une force plus large.

La transition comporte aussi un risque de décalage : les opérations d’un dispositif peuvent s’arrêter avant que son successeur soit autorisé, financé et déployé. Éviter ce décalage exige davantage qu’une annonce diplomatique. Il faut organiser la continuité des responsabilités et préciser ce qui reste assuré pendant le retrait.

Au 17 novembre, les pièces publiques consultées établissent un calendrier de fin de mission et des négociations sur la suite, pas une abrogation de 1701 ni l’adoption d’une force de remplacement. Le point à surveiller sera le contenu du prochain texte soumis au Conseil de sécurité : quelles obligations il reprend, quels moyens il autorise et comment il articule le retrait israélien, l’autorité de l’État libanais et la vérification internationale.

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