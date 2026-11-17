Dar el-Nimer accueille du 19 au 29 novembre 2026 une exposition sur cent ans d’histoires pour enfants au Liban. Plus de deux cents récits ont été sélectionnés parmi plus de dix mille livres. Préparé par Maud Stephan, Fadia Hoteit et Lena Merhej, le parcours relie écriture, illustration et édition aux transformations de la société libanaise. Les trois commissaires croisent leurs expériences de la lecture publique, de la pédagogie et de la narration visuelle. Une visite avec séance de conte est également annoncée pour les enfants.

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Dar el-Nimer ouvre le 19 novembre 2026, à Beyrouth, une exposition consacrée à cent ans d’histoires pour enfants au Liban. Plus de deux cents récits y composent un parcours sur l’écriture, l’illustration et l’édition. L’exposition se poursuit jusqu’au 29 novembre.

Dar el-Nimer raconte les mutations du livre jeunesse

La sélection résulte d’un travail de documentation mené sur deux ans. Elle permet de suivre les transformations du livre destiné aux jeunes lecteurs, sans séparer les textes des images. Les manières de raconter, de dessiner et de publier forment les trois axes de ce parcours.

Cette histoire éditoriale est aussi celle de la société libanaise. Les préoccupations des auteurs évoluent avec les conditions sociales et la place accordée à l’enfant. L’exposition invite ainsi à regarder les histoires pour enfants comme des documents sur leur époque, autant que comme des œuvres de littérature et d’illustration.

Une sélection préparée par trois spécialistes

Maud Stephan, Fadia Hoteit et Lena Merhej ont préparé le projet. Elles ont retenu plus de deux cents histoires parmi un ensemble dépassant dix mille livres jeunesse.

Le Fonds arabe pour les arts et la culture, AFAC, et la fondation Tosh Fesh soutiennent l’exposition. Le parcours s’adresse aux écrivains, illustrateurs et éditeurs, mais aussi aux familles, aux enseignants et aux élèves.

Lecture publique, pédagogie et illustration

Les parcours des trois commissaires relient la recherche sur le livre à sa circulation et à sa fabrication. Maud Stephan travaille sur l’édition, la lecture et l’accès à l’information. Elle a dirigé le projet de réhabilitation de la Bibliothèque nationale du Liban entre 1999 et 2003, avant de poursuivre une mission de conseil jusqu’en 2018.

Son action concerne aussi les lecteurs hors de la capitale. Elle a conduit le réseau des Centres de lecture et d’animation culturelle, porté par le ministère de la Culture avec l’Organisation internationale de la Francophonie. Quatorze centres ont été créés dans ce cadre, avec une attention particulière aux ouvrages jeunesse en arabe. Elle a également cofondé l’association Assabil, qui œuvre pour les bibliothèques publiques.

Fadia Hoteit apporte un regard issu de la psychologie et des sciences de l’éducation. Professeure à l’Université libanaise, elle a consacré des recherches aux enfants, aux familles et aux femmes. Parmi ses ouvrages figurent une étude sur la littérature enfantine au Liban, publiée en 2001, et un livre sur l’enfance et les politiques nationales, paru en 2018.

Lena Merhej, cofondatrice de Samandal Comics, travaille quant à elle sur la narration visuelle. Elle a illustré plus de trente livres pour enfants et réalisé des bandes dessinées ainsi que des films d’animation. Sa recherche doctorale portait sur les récits de guerre dans les romans graphiques libanais. Ce parcours donne une place à l’image comme forme de récit, et non comme simple accompagnement du texte.

AFAC répertorie le projet 100 Years of Stories and Tales parmi ses soutiens de 2024, dans le programme de formation et d’événements régionaux. L’exposition de novembre donne désormais un rendez-vous public à ce travail sur le patrimoine des histoires pour enfants.

Un rendez-vous pour les enfants à Clemenceau

Une visite interactive, accompagnée d’une séance de conte, est annoncée pour les enfants de 11 h 30 à 12 h 30. Elle associe la découverte des ouvrages à une pratique orale du récit.

Le vernissage aura lieu jeudi 19 novembre à 16 heures. Dar el-Nimer se trouve rue America, dans le quartier de Clemenceau, à Beyrouth. La galerie est joignable au +961 1 367 016 pour les modalités de visite.

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