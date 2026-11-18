Au Liban, les actions POWER4Girls soutenues par l’UNICEF associent compétences pratiques, expression personnelle et projets collectifs. Les parcours de Nour, autour de l’artisanat, et d’Imane, autour du football, montrent des avancées concrètes sans effacer les obstacles. Les données de participation et un appel porté par 110 filles et jeunes femmes éclairent une même question : comment leur donner une place réelle dans les décisions ? Un regard sur les acquis documentés, leurs limites et les conditions nécessaires pour prolonger ces possibilités.

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Défendre son envie de jouer au football, préparer un budget, présenter un objet fabriqué de ses mains : l’autonomie se construit aussi dans ces moments ordinaires. Au Liban, les actions réunies par l’UNICEF sous le programme POWER4Girls donnent une traduction concrète à une ambition souvent abstraite : permettre aux adolescentes de participer aux décisions qui les concernent.

Leur intérêt ne tient pas à la promesse que quelques ateliers effaceraient les obstacles. Il réside dans les outils transmis et dans les espaces où les filles peuvent les essayer, avec d’autres. Les parcours documentés montrent des avancées modestes mais tangibles, à distinguer des objectifs encore à atteindre.

Un budget pour donner forme à une idée

Dans un portrait publié par l’UNICEF le 6 mars 2025, Nour, alors âgée de 16 ans et originaire de Wadi Ata, développe un projet d’objets artisanaux. Les séances de compétences de vie l’ont aidée à mieux exprimer ses idées et à aborder les situations difficiles. Elles comportaient aussi une dimension très pratique : planifier, établir un budget et réfléchir aux étapes suivantes.

Soutenue par sa famille et ses formatrices, elle a commencé à présenter ses créations sur Instagram, Facebook et WhatsApp. Le récit ne fournit ni chiffre d’affaires ni revenu régulier. Il documente le passage d’une activité créative à un projet qu’elle organise elle-même, pas la rentabilité d’une entreprise.

Cette nuance importe : apprendre à chiffrer une idée, à la présenter et à décider constitue déjà un acquis, sans qu’il faille transformer chaque adolescente en entrepreneuse modèle.

Le droit de jouer se discute aussi à la maison

Un autre portrait de l’UNICEF, publié le même jour en mars 2025, raconte l’expérience d’Imane, alors âgée de 18 ans. Sa famille désapprouvait son envie de jouer au football. Les séances lui ont permis de travailler l’écoute, la négociation et la manière de défendre ses choix.

Selon ce témoignage, elle a repris la discussion avec ses proches, expliqué l’importance du sport pour elle et proposé des compromis. Sa famille a finalement accepté qu’elle joue. Le changement rapporté est précis : une possibilité auparavant refusée est devenue accessible.

Il ne démontre pas que toutes les résistances familiales se résolvent par la conversation. La responsabilité des restrictions ne repose pas sur les filles, ni sur leur capacité à convaincre. L’exemple montre plutôt ce qu’un accompagnement peut rendre possible dans une situation donnée, lorsque l’entourage accepte d’écouter.

Des apprentissages aux projets collectifs

Les données publiées par l’UNICEF permettent de situer ces récits. Entre janvier 2025 et juin 2026, 19 090 adolescentes ont participé au volet de compétences de vie dans environ 50 centres communautaires Makani et écoles non formelles Dirasa. Ce nombre décrit une participation, pas une mesure de transformation durable de chaque parcours.

Pour 2025, l’organisation recense aussi neuf réseaux réunissant 259 filles. Ils ont reçu des financements de démarrage pour dix initiatives communautaires choisies par les participantes. L’enjeu est de ne plus seulement assister à une activité conçue par des adultes : les filles peuvent déterminer un projet, décider ensemble et prendre part à sa réalisation.

Les périodes et les groupes diffèrent selon les volets. Additionner leurs effectifs pour annoncer un total de bénéficiaires uniques serait donc trompeur.

Faire entendre celles qui restent à l’écart

Un appel collectif présenté par l’UNICEF élargit la perspective. Il reprend les priorités de 110 filles et jeunes femmes de 10 à 24 ans résidant au Liban, accompagnées depuis la fin de 2025 dans une démarche liée à la future stratégie de l’organisation pour les adolescentes, couvrant 2027–2032.

Le groupe comprend différentes nationalités et des situations souvent peu visibles : handicap, villages frontaliers du Sud, difficultés d’accès à l’éducation. La moitié de ses membres est hors apprentissage. Il ne s’agit pas d’un échantillon représentatif de toutes les filles du pays, mais d’une consultation destinée à faire remonter des besoins.

Apprendre, vivre sans violence, accéder aux soins et aux ressources essentielles, évoluer dans un environnement protecteur : leurs priorités rappellent les limites d’un discours centré uniquement sur la confiance en soi. Les compétences personnelles comptent ; elles ne remplacent ni les services ni les droits.

La suite se jugera donc aussi à la place réelle laissée aux participantes dans les décisions et leur suivi. Entre un objet artisanal, un terrain de football et un projet collectif, une même exigence apparaît : que les filles ne soient pas seulement encouragées à rêver, mais disposent des moyens de choisir et d’agir.

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