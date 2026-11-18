Cinq personnes arrêtées dans les hauteurs de Batroun et Bécharré font l’objet de poursuites militaires, selon plusieurs médias libanais. Les accusations concernent la sécurité de l’État et des formations armées. Aucun jugement n’est annoncé. Les intéressés restent présumés innocents et le contenu des documents saisis demeure rapporté par la presse.

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Le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire, le juge Claude Ghanem, a engagé des poursuites contre cinq personnes arrêtées dans les hauteurs de Batroun et de Bécharré, selon des informations publiées mercredi 18 novembre 2026 par Al-Jadeed. La chaîne présente les intéressés comme des membres du Hezbollah et rapporte une accusation d’atteinte à la sécurité de l’État.

Ce développement concerne l’action du parquet militaire. Il ne constitue ni un jugement ni une déclaration de culpabilité. Les cinq personnes poursuivies bénéficient de la présomption d’innocence.

Des accusations relatives à des formations armées

Les informations d’Al-Modon, reprises le même jour par Lebanon ON, précisent que les poursuites portent sur la constitution de formations armées en dehors du cadre de l’État et leur équipement en armes individuelles et moyennes, dans le but allégué de porter atteinte à l’autorité de l’État. Ces qualifications sont celles rapportées par les médias ; Libnanews n’a pas consulté l’acte judiciaire original.

Selon MTV, cité par le site des Kataëb, le dossier a été transmis à la première juge d’instruction militaire Ghada Abou Alwan pour l’interrogatoire des personnes poursuivies. Cette saisine ne permet pas de présumer le résultat de l’instruction ni une éventuelle décision de renvoi devant une juridiction de jugement.

Ne pas confondre soupçons et faits établis

Al-Jadeed fait état de documents saisis sur lesquels figureraient des mentions relatives à une embuscade armée. Le contenu de ces documents et leur interprétation restent rapportés par la chaîne, sans authentification indépendante obtenue par Libnanews. Ils ne permettent pas d’affirmer qu’une attaque avait été décidée ou qu’une cible précise avait été choisie.

Les comptes rendus consultés ne donnent pas de date d’audition et ne présentent pas les observations de la défense. Les éventuelles extensions de l’enquête à d’autres personnes demeurent, à ce stade, des informations de presse et non des poursuites supplémentaires vérifiées.

Illustration : siège du tribunal militaire à Beyrouth, photographie d’archives Libnanews, date de prise de vue et photographe non renseignés. Elle ne représente aucune audience de cette affaire.

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