La Banque mondiale appelle à accélérer la reconstruction au Liban. Le financement LEAP de 250 millions de dollars doit être distingué des marchés attribués, des décaissements et des travaux effectivement réceptionnés. Ce dossier examine la ventilation officielle du prêt et la réponse du gouvernement. Il précise la portée du chiffre de 4,2 millions rapporté pour septembre, dont le tableau primaire n’a pas pu être consulté. Un bilan daté sera nécessaire pour mesurer l’exécution réelle et vérifier les réalisations annoncées avant la fin de 2026.

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La reconstruction au Liban avance trop lentement, estime Anna Bjerde dans un entretien du 17 novembre publié le 18 par une agence de presse. Le bureau de Nawaf Salam invoque les délais de ratification et l’insécurité ; il annonce 70 millions de dollars de projets à lancer avant fin 2026.

L’écart entre financement approuvé et réalisation devient le cœur du dossier LEAP. Le prêt de 250 millions de dollars existe depuis juin 2025. Il ne signifie pas que cette somme a déjà atteint les chantiers, ni que toutes les composantes du programme sont financées.

Un décaissement de septembre, pas un bilan du jour

L’agence rapporte 4,2 millions de dollars décaissés dans un suivi de septembre, contre une prévision initiale de 100 millions pour juillet. Ce chiffre n’est pas un relevé du 18 novembre.

La notice officielle identifie le rapport de suivi ISR08978, séquence 5, publié le 14 septembre 2026. Son fichier intégral n’a pas pu être consulté pour cet article. Le montant de 4,2 millions reste donc attribué au compte rendu de l’agence, et non présenté comme une vérification indépendante du tableau financier.

Rapportés aux 250 millions approuvés, 4,2 millions représentent 1,68 %. Ce calcul éclaire l’ordre de grandeur du montant rapporté ; il ne mesure pas le pourcentage de reconstruction accompli. Il ne permet pas davantage d’affirmer que le solde demeure intégralement inutilisé aujourd’hui. Des engagements contractuels, des avances et des travaux en cours peuvent suivre des calendriers différents.

Les 250 millions ne financent pas tout le cadre

La Banque mondiale a approuvé le financement le 24 juin 2025. Son communiqué du lendemain vise les infrastructures publiques essentielles, le rétablissement des services et la gestion des gravats. Le dispositif est conçu comme un cadre extensible à un milliard de dollars. Ce milliard n’est pas une enveloppe intégralement obtenue.

La fiche officielle du 17 février 2026 détaille la première allocation : 50 millions pour la réponse immédiate, 175 millions pour restaurer les services essentiels, 15 millions pour préparer la reconstruction et 10 millions pour la gestion du projet, frais initiaux compris. La composante consacrée aux grands travaux de reconstruction dépend alors de financements supplémentaires.

Composante Financement initial, millions de dollars Réponse immédiate 50 Restauration des services essentiels 175 Études et conception de la reconstruction 15 Gestion du projet, frais initiaux compris 10 Total 250

Cette répartition décrit le montage publié en février, pas les dépenses constatées en novembre. Elle distingue aussi la réparation rapide des réseaux de la reconstruction durable des infrastructures les plus endommagées. Confondre ces étapes ferait attendre du premier prêt des réalisations qui nécessitent encore études et ressources complémentaires.

Prêt, marché, paiement : trois étapes différentes

L’approbation du prêt ouvre une possibilité de financement sous les conditions convenues. Un marché attribué crée ensuite un engagement portant sur une prestation déterminée. Le paiement intervient selon les modalités du contrat et les justificatifs exigés. Enfin, la réception d’un ouvrage établit un résultat matériel. Ces étapes ne sont pas interchangeables.

Une estimation préparatoire sert à dimensionner une opération et son budget. Elle n’équivaut ni au prix proposé par une entreprise ni au montant finalement attribué. Un devis ne prouve pas qu’une dépense a été réglée. Additionner les estimations, les contrats et les décaissements produirait donc des doubles comptes.

Le calendrier annoncé par le gouvernement doit être suivi avec cette même distinction. Un lancement de projet peut couvrir une procédure de marché ou un début d’exécution. Il ne suffit pas à établir que la totalité de sa valeur a été versée ou que les habitants disposent déjà du service réparé.

Les conditions de terrain restent déterminantes

La documentation de LEAP exclut les zones qui n’ont pas été sécurisées par l’armée contre les restes explosifs de guerre, ainsi que les sites où subsistent des restes humains non pris en charge. Les interventions nécessitent également des évaluations environnementales et sociales. Le CDR assure la mise en œuvre, sous l’orientation stratégique de la présidence du Conseil et avec les ministères concernés.

La Banque mondiale prévoit une supervision technique, des contrôles indépendants et des rapports financiers. Leur fonction ne se limite pas à ralentir ou accélérer une procédure : ils doivent relier les paiements à des travaux admissibles et à des résultats vérifiables. Leur existence dans le dispositif ne prouve toutefois pas que chaque contrôle prévu a déjà été réalisé.

Dès son communiqué du 16 novembre annonçant la visite de Bjerde, la Banque mondiale plaçait l’accélération des projets au programme des discussions. Elle distinguait ce suivi opérationnel du futur cadre de partenariat avec le Liban. Préparer une nouvelle stratégie ne remplace donc pas l’exécution du financement déjà approuvé.

Ce qu’il faudra mesurer après les annonces

Le prochain bilan utile devra préciser sa date d’arrêté et présenter séparément les montants engagés, décaissés et effectivement dépensés. Il devra aussi indiquer les contrats concernés et les ouvrages réceptionnés. Une amélioration du décaissement ne renseigne pas, seule, sur la qualité des travaux ou leur répartition territoriale.

Pour les habitants, la mesure concrète demeure le rétablissement d’une route, d’un réseau d’eau ou d’un bâtiment public utilisable. Pour vérifier l’accélération promise avant la fin de 2026, ces réalisations devront pouvoir être rapprochées des procédures, des paiements et des calendriers annoncés.

Photographie d’archives du Parlement libanais : François el Bacha / Libnanews. Illustration institutionnelle, sans représentation d’un chantier LEAP ni de la visite de novembre 2026.

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