De Beit Chabab à Assia et Rachaya el-Foukhar, la poterie libanaise associe réserves domestiques, gestes transmis et création artistique. Jarres familiales, inventaires et recherches universitaires éclairent des pratiques différentes. Leur avenir dépend aussi des matières premières, des fours et des conditions économiques qui permettent aux artisans de poursuivre leur travail.

6

Lire l'article Stop

Une jarre de Beit Chabab destinée aux provisions, un plat modelé à Assia, une pièce créée dans un atelier : la poterie libanaise recouvre des objets et des savoir-faire différents. Leur transmission ne dépend pas seulement de la conservation des pièces. Elle repose aussi sur l’accès à la terre, la maîtrise de la cuisson et l’apprentissage des gestes. Des collections familiales aux recherches universitaires, plusieurs documents permettent de suivre ces parcours sans les réduire à une tradition unique.

Une coupe en terre cuite glaçurée provenant de Tyr, photographiée au Musée national de Beyrouth en 2019, rappelle la dimension archéologique de ce patrimoine. La pièce est attribuée à la période mamelouke. Elle renseigne sur un objet ancien ; elle ne permet pas, à elle seule, de démontrer une filiation directe avec les ateliers contemporains. Distinguer les pièces, leurs provenances et les gestes de fabrication évite de transformer plusieurs histoires en un récit uniforme.

À Beit Chabab, une jarre conserve une histoire familiale

Le ministère libanais du Tourisme présente une dakoujeh, une jarre en terre cuite issue de la collection de Christopher Ghoussoub. Son arrière-grand-père l’a fabriquée en 1960. La famille l’a conservée depuis cette date. Le jeune potier en assure aujourd’hui la garde dans le cadre de son travail autour de la tradition de Beit Chabab.

La notice ministérielle situe la pièce au musée de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, à Rome. Elle décrit un corps arrondi, un col étroit et des parois épaisses. Les traces de cuisson au bois et les petites irrégularités distinguent cet objet d’une production industrielle uniforme.

La dakoujeh appartient à une famille de récipients associés aux réserves domestiques : céréales, olives, produits laitiers ou aliments marinés. Cette destination explique sa place dans l’histoire des cuisines. Elle ne constitue pas une consigne actuelle de conservation alimentaire. L’intérêt patrimonial de cette jarre tient aussi à sa provenance documentée : un artisan, une date et une transmission familiale.

À Assia, la poterie se forme sans tour

Dans le district de Batroun, Assia offre un autre exemple. L’inventaire méditerranéen iHeritage décrit une fabrication manuelle, sans tour de potier. La pâte associe de l’argile locale à du quartz broyé. Avant le modelage, le travail de préparation retire les éléments indésirables présents dans la matière.

Le séchage à l’air précède le polissage avec des galets. Ces étapes donnent à voir un savoir-faire qui dépasse la seule forme du récipient. Il faut préparer une pâte, juger sa consistance, construire l’objet et attendre avant de le cuire. Le temps de fabrication comprend donc des phases où l’artisan ne peut pas simplement accélérer son geste.

L’inventaire souligne une transmission longtemps assurée de mère en fille. Il décrit aussi une artisane qui a enseigné cette pratique à son mari et à ses fils. Ce déplacement de l’apprentissage montre comment une tradition peut se prolonger sans reproduire exactement son ancienne organisation familiale. La notice ne fournit toutefois pas un recensement actualisé des ateliers en activité au 18 novembre 2026.

Rachaya el-Foukhar, des formes qui ont circulé

Au sud-ouest du mont Hermon, Rachaya el-Foukhar donne son nom à une famille de céramiques étudiée par les archéologues. Le Levantine Ceramics Project décrit des objets tournés, peints et glaçurés. Parmi les formes figurent des cruches à bec, des jarres et des bols. Les décors géométriques et les couleurs varient selon les périodes et les pièces.

Ces productions ne sont pas restées confinées au village. La base scientifique signale leur présence au Liban, dans le nord d’Israël et dans le nord de la Jordanie. Elle distingue les ensembles tardifs, particulièrement associés aux XIXe et XXe siècles, de formes plus anciennes attestées à la fin du XVe ou au début du XVIe siècle.

Le nom de cette famille ne garantit pourtant pas l’origine précise de chaque objet. Des analyses de fragments anciens ont identifié plusieurs ateliers de production. Une ressemblance de forme ou de décor ne suffit donc pas à attribuer toute une série au même village. Les chercheurs croisent l’aspect des pièces, leur contexte de découverte et la composition de leur pâte.

De l’objet de cuisine à la céramique d’atelier

L’Académie internationale de la céramique distingue le fakhar utilitaire de la céramique d’atelier, développée au Liban à partir des années 1970. Dans le premier cas, les formes répondent notamment aux besoins de la table et du stockage. Dans le second, les artistes peuvent produire des pièces uniques sans fonction alimentaire.

Cette distinction ne se limite pas à l’usage final. Les matières et les équipements diffèrent également. L’Académie relève que des céramistes emploient des pâtes commerciales importées, notamment du grès ou de la porcelaine, pour des cuissons à haute température.

Son projet consacré aux argiles libanaises associe des artistes, des compétences industrielles et des laboratoires de l’Université américaine de Beyrouth. Il vise à étudier et adapter des ressources locales aux besoins de la sculpture et de la céramique d’atelier. Il s’agit d’un objectif technique documenté, pas de la preuve que tous les ateliers disposent déjà d’un substitut aux produits importés.

Transmettre un geste suppose de pouvoir produire

Un travail universitaire de Haloren Mellendorf, déposé à l’Université américaine de Beyrouth en 2023, examine précisément les effets de la crise sur la céramique d’atelier. Il s’intéresse au coût des matières importées, aux dépenses d’électricité et aux coupures qui compliquent l’usage des fours. Son objet est aussi social : qui peut encore accéder à cette pratique et comment les contraintes transforment-elles les méthodes de travail ?

Ces questions empêchent de séparer entièrement patrimoine et conditions de production. Garder une jarre dans une collection préserve un objet. Maintenir un atelier exige d’autres moyens : une matière adaptée, un équipement utilisable et des personnes capables de transmettre leur expérience. Les deux démarches se complètent, mais aucune ne remplace l’autre.

La jarre de 1960 conservée par la famille Ghoussoub donne un repère matériel à cette histoire. À Assia, la description des étapes de fabrication en conserve une autre dimension. Dans les laboratoires et les ateliers, le travail porte désormais aussi sur la possibilité d’adapter les terres disponibles aux formes que les céramistes souhaitent créer.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews